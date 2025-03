Montag am frühen Vormittag. Ein Wochenende par excellence liegt hinter mir. Zwei Stadien von der Bucket List streichen können, endlich mal einen Hartplatz gekreuzt und, quasi als Kirsche auf der Sahnetorte, schepperten die Ama Zwee am Sonntag den JFC weg.

Das alles hat ordentlich geschlaucht, und ich sehne mich nach etwas Ruhe. Es muss aber noch die Pflicht erfüllt werden, und der Nachwuchs sowie die Gattin müssen zu Hause abgesetzt werden, ehe Papa die Familienkutsche nochmal auf den Parkplatz eines großen Supermarktes lenkt. Gelenkt wird dann auch der Einkaufswagen – kreuz und quer durch die Gänge und im Slalom vorbei an Mitarbeitern, die die Regale nachfüllen, und Rentnern, die vergessen haben, warum sie mitten im Gang stehen geblieben sind.

Kurz nachdem eine unverschämt hohe Summe von meiner EC-Karte im Lesegerät des Supermarkts verschwunden ist, meldet sich mein Magen. Ich hab Hunger. Der Backstand kommt in Sicht, und eine Vision befällt mein Kleinhirn: Fix eine Bocki im Brötchen und eine Dose Coke ordern, sich vor dem Heimweg damit auf den Fahrersitz verfatzen und noch fünf Minuten Podcast hören. Was für ein Plan. Und es schwimmt genau noch eine Bockwurst im glibbrigen Wurstwasser der Auslage. Sie muss das Aroma ihrer dahingegangenen Kameraden bereits massiv in sich aufgenommen haben. 2,30 € finde ich zwar eigentlich zu viel für so ein totgemachtes Oink-Oink im Eigendarm, aber ich habe genau noch ein 2-€-Stück sowie ein 10- und ein 20-Cent-Stück in der Geldbörse. Ich freu mich schon auf diesen fettigen Schlauch voller Pökelsalz, die Neutralisation mit einer Dose voller gekühlter Zuckerwürfel und ein paar Minuten Bilbos Butze, als die Stimme der Frau, die vor mir dran ist, meine Träume mit den letzten Worten ihrer Bestellung vernichtet: „Und die letzte Bockwurst, bitte.“

Mit den Tränen kämpfend verlasse ich die Schlange und fahre nach Hause.

Gut, dann muss ich mich damit trösten, dass ich das Ama-Zwee-Spiel durch diesen Bericht nochmal Revue passieren lassen kann:

Völlig übermüdet schleppte ich meinen Körper und mein Equipment zur Lüderitze.

Und obwohl Mathe noch nie meine Stärke war – und im aktuellen Zustand sowieso nicht –, bemerkte ich, dass beide Mannschaften nur einen bzw. zwei Auswechselspieler dabei hatten.

Kurz nach mir tauchte der Teilzeitassi auf, der auch noch recht müde wirkte und seinen Job mit der Fahne wohl endgültig an den Nagel hängen will. Dafür sorgt er für astreine Videoaufnahmen auf unserem YouTube-Kanal. Eine Änderung seines Spitznamens in den Ama-Zwee-Berichten lassen wir aber aus Gründen der Gewöhnung weg.

Und da nun alle da waren, konnte das Spiel beginnen. Hatte der JFC die Hertha im Hinspiel überrannt, waren heute die Rollen andersherum: Hertha BSC dominierte die Gäste von Beginn an und nach Belieben. Nach vier Minuten gab es den ersten Versuch, der nur knapp das Gästegehäuse verfehlte. Dann schlugen die Minuten unseres Kapitäns. Justin netzte per wunderschönem Distanzschuss zum 1:0 nach neun Minuten ein. Fünf Minuten später tauchte er nach einem genialen Pass von Sascha allein vor dem Keeper auf und ließ diesem keine Chance. Nach fast einer halben Stunde tankte er sich dann gegen einige Verteidiger durch und spitzelte den Ball am Torwart vorbei zum 3:0. Ein lupenreiner Hattrick – Glückwunsch!

Dann nahm er sich ein bisschen zurück und legte lediglich noch das 4:0 durch Sascha auf.

Pause und strahlende Hertha-Gesichter.

Im zweiten Abschnitt wurde es natürlich ein bisschen ruhiger. Die Ama Zwee ließen Ball und Gegner laufen und setzten nach einer Stunde noch einen drauf, nachdem Carlos nach einer Ecke abstaubte.

Das letzte Tor des Tages gehörte dann den Gästen, die kurz vor Schluss noch ein bisschen Ergebniskosmetik betrieben.