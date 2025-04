Der TSV Bockum ist nicht richtig in Schwung gekommen. – Foto: Ralph Görtz

Bockums Akklimatisierung hält an Der Bezirksligist hat nach der Einteilung in Gruppe 4 immer noch zu kämpfen.

Als im vergangenen Sommer der TSV Bockum der Gruppe 4 der Bezirksliga zugeordnet wurde – neben dem VfB Uerdingen und VfL Tönisberg –, stellte sich sofort die Frage: „Sind diese Gegner aus der neuen Umgebung auch so stark wie die in der Spielzeit zuvor?“ Da hatten es die Schwarz-Weißen mit dem späteren Aufsteiger VfR Fischeln, Spfr. Neuwerk, TuS Wickrath, OSV Meerbusch, SSV Grefrath oder TuRa Brüggen auch mit zahlreichen Hochkarätern, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, zu tun.

Bisher sind 25 Partien absolviert. Der TSV ist am kommenden Wochenende spielfrei und hofft, dass die direkte Mitabstiegskonkurrenz aus Xanten oder Pfalzdorf, auf die man drei beziehungsweise zwei Zähler gut hat, leer ausgeht – und alle Beteiligten können die Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten. In Sachen Zu- und Abgänge schien das Team gut aufgestellt. Wer den Prozessionsweg im Juni 2024 verließ, fiel eher unter die Kategorie „unauffällig“. Mit dem Landesliga-erfahrenen Dennis Wibbe, Hendrik Holtz und Philipp Kösters kamen – bei letzterem passte es beidseitig nicht so richtig – noch jeweils fünf Akteure aus der eigenen Zweiten bzw. den A-Junioren dazu. Aber die Hoffnung, mit diesem Kader in ein ruhiges Fahrwasser einzubiegen, bewahrheitete sich nicht. Wibbe musste zum Ende der Hinrunde, wo es zwei Siege in Folge gab, aus privaten Gründen passen und Kösters ging zurück zu St. Tönis II. Aus Fischeln kam noch Hun Brandon Danh Do dazu, er ist aber schon länger verletzt und wird noch einige Wochen ausfallen.

Nicht in Schwung gekommen Trainer Tino Reucher analysiert das bisher Geschehene wie folgt: „Im Endeffekt haben wir uns das anders vorgestellt. Eine gute Rolle im Mittelfeld war angepeilt worden. Nach einem schlechten Start sind wir nie mehr so richtig auf die Beine gekommen. Vor allen Dingen die 0:9-Klatsche in Tönisberg schmerzt heute noch. Unsere Leistungen waren oft zu schwankend und neben dem letzten Tick mangelte es an der mannschaftlichen Geschlossenheit. Was aber zweifelsohne auch damit zu tun hat, dass wir personell ständig umbauen mussten.“