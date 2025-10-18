Kempen hofft auf den Befreiungsschlag. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Bockum und Kempen können sich gegenseitig in den Keller schießen Die Kreisderbys des TSV Bockum gegen Thomasstadt Kempen und der Reserve des SC St. Tönis gegen den VfR Fischeln stehen aus hiesiger Sicht im Blickpunkt des zehnten Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 3. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 TSV Bockum Thomasstadt

Aber so interessant und mit Lokalkolorit gespickt sie auch sind, das Top-Spiel steigt in Neuwerk, wo die Sportfreunde auf den neuen Spitzenreiter OSV Meerbusch treffen. Und wenn den Neuwerkern von der Verbandsspruchkammer das erstinstanzliche Urteil, die drei Punkte aus dem abgebrochenen Spiel beim VfL Tönisberg zugesprochen zu bekommen, bestätigt wird, trennt sie von den Meerbuschern nur noch ein Pünktchen. Die gleiche hohe Priorität im Kampf ganz vorne hat das Duell zwischen dem TuS Wickrath und der SpVg. Odenkirchen.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum TSV Bockum Thomasstadt Kempen Thomasstadt 15:30 live PUSH Bockum und Kempen haben aus den vergangenen drei Begegnungen nur einen Punkt geholt und das Tabellenende rückt näher. Dies untermauert die Wichtigkeit deutlich. „Wenn wir nicht komplett unten rein rutschen wollen, ist ein Sieg fast Pflicht“, gibt daher auch Bockums Trainer Tino Reucher zu verstehen. Bis auf Urlauber Jan Hauke hat er alle Spieler dabei. Auch die Akteure, die zuletzt zwar wieder auf der Bank saßen, aber noch nicht in bester körperlicher Verfassung waren, sind ein Thema.

St. Tönis gut in die Saison gestartet Ab Platz zehn, auf dem der VfR Fischeln liegt, beginnt das kurze Niemandsland der Tabelle beziehungsweise direkt danach die gefährdete Region. Überraschend um einiges darüber platziert ist die junge Zweitvertretung des SC St. Tönis. Die Fischelner müssen neben dem verletzten Milosz Gabriel Nocek auch die gesperrten Andoni Sanchez Valverde Erice und Hendrik Rouland ersetzen. Ferner landen vier Spieler nach einem Urlaub erst Samstagmittag in Düsseldorf. Ob es da langt, bis zum Anpfiff um 16 Uhr Gewehr bei Fuß zu stehen und ob Trainer Jakob Scheller tatsächlich auf sie baut, bleibt abzuwarten.