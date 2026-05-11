Bockum raubt Brüggen auch die letzte Aufstiegshoffnung

Drei Entscheidungen sind am 31. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, gefallen. Neben dem 1. FC Mönchengladbach steigt auch Türkiyemspor Mönchengladbach ab. Der Neuling war dieses Mal spielfrei und erlebte sein Schicksal, das aber nicht überraschend kommt, vom heimischen Sofa aus. Außerdem ist klar, dass der OSV Meerbusch und die Spfr. Neuwerk die Plätz eins und zwei unter sich ausmachen werden. Beide gewannen, während der Dritte TuRa Brüggen, in der Vorwoche noch über den grünen Klee wegen seines Sieges über Meerbusch gelobt, beim stärker werdenden TSV Bockum mit 1:2 den kürzeren zog.
Bei zehn Zählern Rückstand und noch drei zu absolvierenden Spielen müssen die Brüggener ihren erneuten Anlauf, endlich in die Landesliga aufzusteigen, auf die nächste Saison verschieben. Außerdem zeigten sie sich als schlechte Verlierer: Erdem Yildiray sah Rot (83.), Keeper Steven Salentin Gelb-Rot (90.+6). Für die Bockumer, die im eingewechselten Hendrik Holtz ihren umjubelten Siegtorschützen hatten, war es, zumal das Restprogramm noch Aussicht auf mehr Punkte bietet, ein weiterer Schritt weg vom ungeliebten Abstiegsrelegationsplatz.
Die schlechtesten Karten diesbezüglich hat nun der 1. FC Viersen, der beim CSV Marathon Krefeld unterlag (1:3). Kurios in dieser Partie, dass innerhalb von acht Minuten – zwischen der 74. und 81. – alle Treffer fielen. Fast ebenso kurios: Unter den CSV-Torschützen war nicht Dennis Lerche, der im Sommer zum B-Ligisten FC Traar wechselt.
Mit dem zehnten Saisonerfolg ins sichere Mittelfeld vorgeschoben hat sich der SV Thomasstadt Kempen durch ein 4:2 gegen Tabellennachbar Fortuna Dilkrath, der dadurch auch überflügelt wurde. Eric Scheuren traf doppelt und steht nun bei 15 Saisontoren. Die Reserve des SC St. Tönis legte beim Aufstiegsaspiranten Neuwerk zwar vor, am Ende stand aber eine 1:2-Niederlage zu Buche. Weiter herzlich wenig, weil auch personell arg gebeutelt, läuft beim SSV Grefrath. Das nutzte die zweite Mannschaft von Union Nettetal zum 3:1-Sieg, obwohl Thomas Jan Lepiorz noch vor der Halbzeit die Rote Karte sah.
Derweil verlor der VfL Tönisberg in Odenkirchen mit 0:2, was Trainer David Machnik – er war alleine verantwortlich, weil Justin Müller aus privaten Gründen fehlte – wie folgt einordnete: „Wir sind aktuell arg dezimiert. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, weil sie alles investiert haben. Fußballerisch waren wir mindestens gleichwertig, auch wenn letztendlich der Sieg der Odenkirchener in Ordnung ging.“ Nächste Woche gegen Türkiyemspor könnte sich der VfL aller Sorgen entledigen. Endgültig aus allem raus ist der VfR Fischeln, der beim 4:1 über den 1 FC Mönchengladbach schon zur Halbzeit alle Weichen gestellt hatte. Und Neuzugang Nr. 13 ist auch da: vom VfL Repelen, wo es einen personellen Kahlschlag gibt, kommt Marvin Trentzsch.