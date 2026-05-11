Bockum raubt Brüggen auch die letzte Aufstiegshoffnung

Mit dem zehnten Saisonerfolg ins sichere Mittelfeld vorgeschoben hat sich der SV Thomasstadt Kempen durch ein 4:2 gegen Tabellennachbar Fortuna Dilkrath, der dadurch auch überflügelt wurde. Eric Scheuren traf doppelt und steht nun bei 15 Saisontoren. Die Reserve des SC St. Tönis legte beim Aufstiegsaspiranten Neuwerk zwar vor, am Ende stand aber eine 1:2-Niederlage zu Buche. Weiter herzlich wenig, weil auch personell arg gebeutelt, läuft beim SSV Grefrath. Das nutzte die zweite Mannschaft von Union Nettetal zum 3:1-Sieg, obwohl Thomas Jan Lepiorz noch vor der Halbzeit die Rote Karte sah.

Derweil verlor der VfL Tönisberg in Odenkirchen mit 0:2, was Trainer David Machnik – er war alleine verantwortlich, weil Justin Müller aus privaten Gründen fehlte – wie folgt einordnete: „Wir sind aktuell arg dezimiert. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, weil sie alles investiert haben. Fußballerisch waren wir mindestens gleichwertig, auch wenn letztendlich der Sieg der Odenkirchener in Ordnung ging.“ Nächste Woche gegen Türkiyemspor könnte sich der VfL aller Sorgen entledigen. Endgültig aus allem raus ist der VfR Fischeln, der beim 4:1 über den 1 FC Mönchengladbach schon zur Halbzeit alle Weichen gestellt hatte. Und Neuzugang Nr. 13 ist auch da: vom VfL Repelen, wo es einen personellen Kahlschlag gibt, kommt Marvin Trentzsch.