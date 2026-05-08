Bockum empfängt Brüggen zum unpassendsten Zeitpunkt

Vor 14 Tagen stellte die Reserve des SC St. Tönis dem Klassenprimus OSV Meerbusch durch ein 2:2 ein Bein. Nun geht es für das Team von Florian Verhaag nach Neuwerk, dem nächsten Meisterschaftskandidaten. Bleibt abzuwarten, ob wieder eine Überraschung gelingt. Die würde schon am Freitagabend dem TSV Bockum gegen TuRa Brüggen bestens zu Gesicht stehen. Allerdings hat der Kontrahent im Rennen um Platz zwei vergangenen Sonntag durch den Erfolg über Spitzenreiter OSV Meerbusch wieder Blut geleckt und ist mit seiner Angriffswucht kaum in Zaum zu halten. Da steht die Truppe von Trainer Karl-Heinz Himmelmann trotz aller unverkennbaren Verbesserungen in den jüngsten Begegnungen vor einer ganz hohen Hürde.

Dies trifft auch auf den VfL Tönisberg zu, der nach Odenkirchen muss. Allerdings ist die Elf von Trainer Justin Müller durch den jüngsten Dreier in der Nachspielzeit wieder in ruhigeres Fahrwasser geraten. Wobei neun Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz noch kein sanftes Ruhekissen sind, aber schon eine Hausnummer. Für den VfR Fischeln gilt das Gleiche. Dem bietet sich die große Chance, durch einen Sieg gegen Schlusslicht 1. FC Mönchengladbach nun tatsächlich aus allem raus zu sein.

Dies ist der SSV Grefrath schon lange. Dennoch waren die vergangenen Resultate eher enttäuschend. Nun geht es zur Zweitvertretung des SC Union Nettetal, die auf dem Relegationsplatz steht. Ob seine Truppe da Trainer Alexander Thamm, der unter der Woche 42 Jahre alt wurde, ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk macht, bleibt abzuwarten. Interessantes am Rande: als Thamm Cheftrainer beim SC St. Tönis war, hieß sein Assistent David Sfarzetta, der nun die Geschicke in Nettetal in der Hand hat. Im Duell der Tabellennachbarn – Zehn empfängt Neun – kann nicht nur der SV Thomasstadt Kempen, sondern auch Kontrahent Fortuna Dilkrath frei von der Leber weg aufspielen.