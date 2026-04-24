Bockstarker VfB fordert Ergolding - Brisantes Simbach-Duell

Kann der FSV VfB Straubing nach neun (!) Siegen in Folge auch beim FC Ergolding bestehen? – Foto: Charly Becherer

Im Tabellenkeller kommt es am Samstag zu zwei direkten Duellen: der SC Falkenberg erwartet den FC Walkertshofen, Schlusslicht ASCK Simbach reist zum FC-DJK Simbach. Im Kampf gegen den direkten Abstieg braucht die TuS Pfarrkirchen in Langquaid ebenso Zählbares wie der TV Geisenhausen gegen Aiglsbach.

Ein ganz dickes Brett hat der FC Ergolding am 27. Spieltag der Bezirksliga West zu bohren. Der Tabellenzweite empfängt am Samstag den FSV VfB Straubing, der seine vergangenen neun (!) Partien allesamt für sich entscheiden konnte. Eine wohl etwas leichtere, aber trotzdem knifflige Aufgabe wartet auf Spitzenreiter Türk Gücü Straubing, der bei der SpVgg Plattling zu Gast ist. Der ATSV Kelheim braucht im Heimspiel gegen Sallach zwingend einen Dreier, um sich die Minimalchance auf Rang zwei aufrecht zu erhalten.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Walkertshofen spielt eine sehr gute Frühjahrsrunde und wir werden sehr viel arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. In erster Linie gilt es natürlich die gegnerische Offensivreihe in den Griff zu bekommen, die mit Brandl, Langwieser und Maier mit sehr torgefährlichen Spielern gespickt ist. Vorne müssen wir die nötige Kreativität und Durchsetzungsvermögen zeigen, damit wir selbst zum Torerfolg kommen können. Ziel ist es, mindestens einen Punkt in Falkenberg zu lassen."

Personal: Andreas Niedermeier fehlt weiterhin rotgesperrt. Dazu gibt es noch einige angeschlagene Akteure, deren Einsätze sich erst kurzfristig entscheiden.

Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Das Schöne an englischen Wochen ist, dass man wenig Zeit zum Nachdenken hat, was man im letzten Spiel vielleicht hätte besser machen können. In Falkenberg erwartet uns ein Team, das zuhause zuletzt Aiglsbach geschlagen hat und uns auch im Hinspiel vor große Herausforderungen stellte. Wir benötigen wie immer in den letzten Wochen eine sehr engagierte Leistung, um im sehr engen Abstiegskampf wieder einen Schritt nach vorne zu kommen. Vier Endspiele!"

Personal: Spielertrainer und Goalgetter in Personalunion Christian Brandl musste im Derby gegen Kelheim angeschlagen raus und muss voraussichtlich passen. Ansonsten sollten Matthias Zieglmaier und Lion Dakaj ins Aufgebot zurückkehren.





Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Die drei Niederlagen am Stück waren schmerzhaft, aber wir haben die Situation zusammen analysiert und werden am Samstag alles daran setzen, es wieder besser zu machen. Dabei setzen wir auch auf unsere Fans, die uns sicherlich wie immer super unterstützen werden." Personal: Neben dem Langzeitverletzten Samuel Guth ist voraussichtlich nur der Einsatz von Florian Wiese noch fraglich.

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Gegen Ergolding haben wir in der ersten Viertelstunde kaum ins Spiel gefunden und lagen schnell 0:2 zurück. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann den Anschlusstreffer erzielen und hatten sogar 1-2 Chancen auf den Ausgleich. Dann fiel das 1:3 durch einen Riesenfehler von uns und das Spiel war durch. Am Samstag gegen den FC-DJK Simbach müssen wir jetzt punkten, egal wie. Wir haben noch vier Spiele, in denen es jetzt wahrscheinlich leider nur mehr um den letzten Relegationsplatz geht." Personal: Beim Schlusslicht fehlen Moritz Pointner und Volodymyr Yizefiv. Dazu sind noch 2-3 Spieler fraglich.



Der FC-DJK Simbach muss nach der Niederlage in Sallach nun doch nochmal um den Klassenerhalt bangen. – Foto: Alfred Brumbauer









Morgen, 15:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim SV Sallach Sallach 15:00 PUSH

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Die letzten Heimspiele waren aus unserer Sicht alle sehr ernüchternd, das wollen wir am Samstag definitiv wieder ändern. Mit Sallach kommt eine kämpferische Mannschaft nach Kelheim. Wenn wir aber an die Leistung der zweiten Halbzeit in Walkertshofen anknüpfen, dann sollte es möglich sein das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Wir wollen die volle Punkteausbeute." Personal: Im Kader gibt es wohl keine Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Mit dem extrem wichtigen Sieg gegen Simbach konnten wir endlich den ersten Dreier nach der Winterpause feiern. Mit Kelheim kommt jetzt eine absolute Spitzenmannschaft auf uns zu. Für beide ist es ein extrem wichtiges Spiel, sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf. Wir werden versuchen den Schwung aus dem Mittwoch-Spiel mitzunehmen, um es dem ATSV so schwer wie möglich zu machen." Personal: Der Kader bleibt wohl unverändert.





Morgen, 16:00 Uhr FC Ergolding Ergolding FSV VfB Straubing Straubing 16:00 live PUSH

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nach der erfolgreichen Weltreise unter der Woche nach Simbach am Inn kommt nun mit Straubing das Team der Stunde zum Topspiel in den Ergoldinger Sportpark. Die aktuellen Trainer des VfB leisten gute Arbeit und deren Verantwortliche haben einen vernünftigen Weg eingeschlagen, der sich bereits jetzt auszahlt. Wir haben unter der Woche von der Rotation profitiert und werden auch dieses Mal wieder ein bisschen durchwechseln. Denn frische Beine und ein echtes Heimspiel bei perfektem Fußballwetter werden notwendig sein, um in der Verlosung zu bleiben." Personal: Für Oliver Steil kommt das Topspiel gegen den VfB wohl noch ein bisschen zu früh. Ivan Rados ist in Österreich unterwegs. Ibrahim Mulaj musste in Simbach angeschlagen raus und wird wohl ebenfalls ausfallen. Dafür kehrt Dejan Ignjatic nach beruflicher Abwesenheit zurück in den Kader.

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Samstag geht es für uns gegen den FC Ergolding, der aktuell Zweiter ist und ebenfalls einen guten Lauf hat. Wir brauchen uns aber nicht zu verstecken und wollen wieder so auftreten wie in den letzten Spielen. Entscheidend wird sein, dass wir von Anfang an präsent sind und unsere Stärken konsequent durchziehen." Personal: Einzig Julian Weber steht nach wie vor auf der Ausfallliste.





Morgen, 16:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen 16:00 live PUSH

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Am Samstag erwarten wir den TUS Pfarrkirchen, welcher die Mehrzahl seiner Punkte bisher auswärts einfahren konnte. Für den Gegner geht’s um das Vermeiden des direkten Abstiegs, für uns um das Beenden unserer sieglosen Serie. Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel.

Bei uns sind ggü. der Partie in Straubing Thomas Blabl und Timo Sterl aufgrund Knie-bzw. Oberschenkelverletzungen fraglich, ob Alex Santander wieder in den Kader zurückkehrt ist offen, Lang M. ist wieder dabei. Köppel B., Köppel K., Brunner F., Schwank, Langner, Meißner und Weiherer fehlen weiterhin.

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nachdem Geisenhausen gegen Neufraunhofen gewinnen konnten, gilt es unbedingt zu punkten und das am Besten dreifach. Gegen Schierling haben wir aufgrund von Verletzungen wieder zweimal wechseln müssen. Das macht es natürlich nicht einfacher. Dennoch stecken wir den Kopf nicht in den Sand und fahren nach Langquaid, um dort zu bestehen." Personal: Hinter vier Akteuren steht noch ein Fragezeichen, die sich erst am Samstag auflösen werden.







Morgen, 18:00 Uhr SpVgg Plattling Plattling SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 18:00 live PUSH

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Der Sieg gegen Aiglsbach war für uns sehr wichtig und aufgrund unserer geschlossenen Mannschaftsleistung auch absolut verdient. Gegen Straubing gehen wir als klarer Außenseiter in die Partie, werden uns jedoch nicht verstecken. Wir wollen mit der gleichen Energie und Einstellung auftreten und alles daran setzen, nicht leer auszugehen." Personal: Zusätzlich zu den bekannten Ausfällen gesellen sich die verletzten Samuel Gwinner, Elias Zeitler und Ben Buchner.

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Am Samstag erwartet uns das schwere Auswärtsspiel in Plattling. Sie sind individuell mit sehr guten Spielern bestückt und werden uns alles abverlangen. Trotzdem wollen wir mit drei Punkten nach Hause fahren, um unsere Spitzenposition weiter zu festigen." Personal: Definitiv nicht mitwirken können Szilard Virag (beruflich verhindert) und Berke Kaya (privat verhindert). Fraglich ist noch der Einsatz von Co-Spielertrainer Tobias Richter (Adduktorenprobleme). Dafür kehrt Kushtrim Mazreku in den Kader zurück.



Der TV Geisenhausen schnuppert nach dem überlebenswichtigen Sieg in Neufraunhofen wieder Morgenluft. – Foto: Alfred Brumbauer





So., 26.04.2026, 16:00 Uhr TV Geisenhausen Geisenhausen TV Aiglsbach Aiglsbach 16:00 PUSH Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach dem viel umjubelten Derbysieg empfangen wir zum Abschluss der englischen Woche den TV Aiglsbach. Der Derbysieg wurde personell leider teuer bezahlt und schön langsam wird es richtig dünn. Aber Jammern gilt nicht, im nächsten Heimspiel müssen wir wieder punkten, wenn wir den Relegationsrang sichern wollen. Wenn wir die Kampfkraft der letzten Wochen weiterhin abrufen können und die Unterstützung der zahlreichen Fans da ist, ist ein Punktgewinn wieder machbar." Personal: Martin Lehrhuber, Florian Seisenberger und Michael Eller sind angeschlagen aus dem Neufraunhofen-Spiel gegangen. Ob sie auflaufen können, entscheidet sich wohl erst kurzfristig.

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Es gibt nicht viel zu sagen. Die Leistungen der letzten Wochen müssen unbedingt verbessert werden, um wieder dreifach zu punkten. Es geht darum, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen. Dabei sind alle gefordert." Personal: Markus Lindauer fällt nach wie vor aus. Bei Dominik Huber ist ein Einsatz ungewiss. Stefan Kraus kehrt dagegen wahrscheinlich zurück in den Kader.



