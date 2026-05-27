„Bocki“ hört auf: MTV-Torwarttrainer verabschiedet sich zum Saisonende Michael Bock blickt auf „zwei wunderschöne Jahre“ bei den Meesche-Kickern zurück von red · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Wolfenbüttel

Der MTV Wolfenbüttel verliert zur neuen Saison eine weitere prägende Persönlichkeit. Torwarttrainer Michael Bock wird seine Tätigkeit bei den Lessingstädtern zum 30. Juni beenden. Das teilte der 51-Jährige vereinsintern mit.

Dass sein Abschied nicht auf dem Platz stattfand, hatte besondere Gründe. Während die Mannschaft am Freitagabend ihr Saison-Abschlusstraining absolvierte, stand „Bocki“ beim Benefizspiel für Adil Ajazaj auf dem Platz. Deshalb konnte er sich „leider nur bei einigen wenigen Spielern persönlich verabschieden“. Nach vielen Jahren auf und neben dem Fußballplatz sei für ihn nun der richtige Zeitpunkt gekommen. „Weil es nach so vielen Jahren auf dem Fußballplatz auch mal reicht und ich gerne nur noch als Zuschauer dabei sein möchte“, begründet Bock seinen Entschluss.

Aufstieg und prägende Momente Der Rekordtorhüter des Wolfenbütteler SV blickt mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit beim MTV zurück. „Es waren zwei wunderschöne Jahre“, sagt Bock. Besonders die tägliche Arbeit mit der Mannschaft bleibt ihm in Erinnerung: „Es war mir eine riesige Ehre, mit so einem Kader zusammenarbeiten zu dürfen.“ Der langjährige Fußballmann ergänzt: „Ich habe schon einige Mannschaften trainieren und erleben dürfen, aber das hier war mit Abstand der stärkste Kader, den ich jemals im Trainerteam mit trainieren durfte.“