„Bocki“ hört auf: MTV-Torwarttrainer verabschiedet sich zum Saisonende

Der MTV Wolfenbüttel verliert zur neuen Saison eine weitere prägende Persönlichkeit. Torwarttrainer Michael Bock wird seine Tätigkeit bei den Lessingstädtern zum 30. Juni beenden. Das teilte der 51-Jährige vereinsintern mit.
Dass sein Abschied nicht auf dem Platz stattfand, hatte besondere Gründe. Während die Mannschaft am Freitagabend ihr Saison-Abschlusstraining absolvierte, stand „Bocki“ beim Benefizspiel für Adil Ajazaj auf dem Platz. Deshalb konnte er sich „leider nur bei einigen wenigen Spielern persönlich verabschieden“.
Nach vielen Jahren auf und neben dem Fußballplatz sei für ihn nun der richtige Zeitpunkt gekommen. „Weil es nach so vielen Jahren auf dem Fußballplatz auch mal reicht und ich gerne nur noch als Zuschauer dabei sein möchte“, begründet Bock seinen Entschluss.
Der Rekordtorhüter des Wolfenbütteler SV blickt mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit beim MTV zurück. „Es waren zwei wunderschöne Jahre“, sagt Bock.
Besonders die tägliche Arbeit mit der Mannschaft bleibt ihm in Erinnerung: „Es war mir eine riesige Ehre, mit so einem Kader zusammenarbeiten zu dürfen.“ Der langjährige Fußballmann ergänzt: „Ich habe schon einige Mannschaften trainieren und erleben dürfen, aber das hier war mit Abstand der stärkste Kader, den ich jemals im Trainerteam mit trainieren durfte.“
In seiner ersten Saison gehörte Bock zum Trainerstab, der den souveränen Aufstieg in die Oberliga schaffte. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte die Mannschaft von Deniz Dogan zwar starke 38 Punkte, landete am Ende aber auf einem Abstiegsplatz. Der Vater von Joey Bock hofft dennoch auf den Ligaverbleib: „Diese Mannschaft gehört einfach in diese Liga.“
Große Wertschätzung richtet der 51-Jährige auch an die Menschen hinter den Kulissen. „Ein riesiges Dankeschön“ gelte „dem ehrenamtlichen Staff rund um die Mannschaft und dem Trainerteam“, betont Bock. Zudem wünsche er allen, die den Verein verlassen, „wirklich den größtmöglichen Erfolg“.
Einen kleinen persönlichen Erfolg nahm der Torwarttrainer in seiner letzten Saison ebenfalls noch mit: das vereinsinterne Tippspiel. Dieses gewann Bock nach eigener Aussage „verdient“ – und kommentierte seinen Triumph mit einem Augenzwinkern: „Qualität zahlt sich halt immer aus.“
Dem MTV bleibt „Bocki“ trotzdem erhalten – künftig allerdings auf der anderen Seite der Seitenlinie. Als Fan will er die Meesche-Kicker weiter begleiten und freut sich bereits auf viele Gespräche mit Betreuer Damian Dziony.
Der Verein verabschiedet seinen Torwarttrainer mit großer Wertschätzung: Danke für zwei Jahre an der Meesche.