Bockenaus erster Heimsieg seit November 2025, SVO wieder mit Comeback

Die SG Gräfenbachtal-Akteure Timo Jäckel (rechts) und Jonas Wingenter (links) versuchen Alsenztals Offensivmann Dennis Weber am Abschluss zu hindern. – Foto: Sebastian Bohr

In einer torreichen Begegnung setzte sich der VfL Simmertal mit 6:3 gegen den TuS Hackenheim II durch. Karadeniz Bad Kreuznach gewann gegen die SG Weinsheim II mit 1:0, während die SG Hüffelsheim II ihr Heimspiel gegen die SG Nordpfalz mit 5:2 für sich entschied.

Der TSV Bockenau entschied sonntags die Partie gegen die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II mit 3:1 für sich, während sich der SV Oberhausen und der FC Bad Sobernheim 2:2 trennten. Der TuS Waldböckelheim gewann gegen den TSV Hargesheim mit 4:1.

Bad Kreuznach. Am zweiten Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach setzte sich die SG Alsenztal am Freitagabend mit 4:2 bei der SG Gräfenbachtal/Wallhausen durch. Die SG Disibodenberg gewann parallel ihr Auswärtsspiel beim FSV Bretzenheim mit 7:1.

Trotz der ungeplanten Umstände hatten die Gastgeber die erste große Chance der Begegnung. Nach fünf Minuten kam ein SV-Akteur aus wenigen Metern völlig frei zum Abschluss, setzte den Ball allerdings über die Querlatte. Anschließend fand Bad Sobernheim zunehmend besser in die Partie und ging nach zwölf Minuten in Führung. Nach einem Eckball traf Michael Eltz zum 0:1. In der 38. Minute nutzten die Gäste einen Ballgewinn im Mittelfeld, den El Houssaine Aoudal zum 0:2 verwertete. Mit diesem aus Sicht Müllers „verdienten Zwischenstand" ging es in die Pause.

Unter besonderen Voraussetzungen startete die Partie zwischen dem SV Oberhausen und dem FC Bad Sobernheim. SV-Keeper Julian Pfrengle verletzte sich in den letzten Zügen des Aufwärmens schwerer an der Hand, sodass Ersatztorwart Lenart Sas kurzfristig in Zivil von der Arbeit anreisen musste. Der Anpfiff verzögerte sich dadurch um rund 20 Minuten. „Erst einmal muss ich noch einen Dank an Bad Sobernheim aussprechen. Die Gäste haben der Spielanpfiffverzögerung unumwunden zugestimmt“, erklärte Oberhausens Spielertrainer Andre Müller. Zu allem Überfluss verletzte sich Lenart Sas später noch am Oberschenkel und wurde zur zweiten Hälfte durch den 40-jährigen Sven Bermann ersetzt.

„Nach der Pause haben wir noch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und dann waren wir immer dominanter“, berichtete der Spielertrainer. In der 67. Minute gelang dem SVO der Anschluss: Ein Chipball hinter die Abwehrreihe erreichte Sinan Sas, der das Leder über den herauseilenden Gästetorhüter Kay Schotte zum 1:2 ins Tor spitzelte. Nur sieben Minuten später war die Partie wieder offen. Nach einem Doppelpass lief Patrick Krzyzowski alleine auf den Gäste-Keeper zu und erzielte den 2:2-Ausgleich.

Oberhausen hatte anschließend sogar die Möglichkeit, die Begegnung vollständig zu drehen. In der 80. Minute scheiterte Alexander Claus jedoch mit einem Foulelfmeter an Schotte. Noch in derselben Minute erhielt Bad Sobernheim eine Zeitstrafe. „Wir konnten die Überzahl am Ende nicht nutzen. Auch durch den verschossenen Elfmeter hat das Remis ein bisschen Geschmäckle für uns. Aber insgesamt ist das Unentschieden ein gerechtes Resultat“, bilanzierte Müller.

Eine frühe Einschätzung der Saisonzielsetzung möchte der Spielertrainer des Ex-Bezirksligisten noch nicht vornehmen. „Nach Spieltag vier oder fünf wissen wir, wohin die Reise diese Saison bei uns geht. Wir haben richtig starke Auftaktgegner, das war uns von Anfang an bewusst.“ Nach der vergangenen Spielzeit liegt der Fokus zunächst auf den nächsten Aufgaben: „Wir wollen erst einmal von Woche zu Woche schauen und nach letzter Saison mal wieder Erfolgserlebnisse sammeln.“

Der Spielfilm: 0:1 Eltz (12.), 0:2 Aoudal (38.), 1:2 Sas (67.), 2:2 Krzyzowski (74.)

Der TSV Bockenau hat sein erstes Heimspiel unter Trainer Sebastian Zohm mit 3:1 gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II gewonnen. Die Gastgeber legten bereits in der ersten Hälfte den Grundstein für den Erfolg und bauten ihren Vorsprung kurz nach der Pause weiter aus. „Das Ergebnis geht absolut in Ordnung, wir haben uns den Sieg vollkommen verdient“, sagte Zohm nach der Partie. Den Führungstreffer bereitete sich Julian Brückner in der elften Minute praktisch selbst vor. Nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft der Gäste setzte Brückner nach, eroberte den Ball und schob ihn anschließend ins leere Tor zum 1:0. Auch beim zweiten Treffer stand der TSV-Angreifer im Mittelpunkt. Einen punktgenauen Abschlag von Bockenau-Keeper Marcel Redschlag nahm Brückner auf und lupfte den Ball in der 30. Minute über den gegnerischen Torhüter zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgten die Hausherren früh für klare Verhältnisse. Michel Tressel legte in der 54. Minute quer auf Luke Schwarz, der von der Strafraumkante zum Abschluss kam und den Ball ins kurze Eck zum 3:0 schlenzte. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, zeigte sich Zohm mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Die Gäste kamen in der 74. Minute noch einmal heran. Nach einem Eckball erzielte Louis Nicola Bindig den Treffer zum 1:3. Mehr ließ Bockenau in der verbleibenden Spielzeit jedoch nicht mehr zu und brachte den Vorsprung über die Zeit. Damit feierte der TSV nicht nur den ersten Heimsieg im ersten Heimspiel unter seinem neuen Trainer Sebastian Zohm, sondern beendete zugleich eine längere Durststrecke vor eigenem Publikum: Zuletzt war Bockenau am 2. November 2025 ein Heimsieg gelungen. Der Spielfilm: 1:0 Brückner (11.), 2:0 Brückner (30.), 3:0 Schwarz (54.), 3:1 Bindig (74.)

„Unser Sieg war meiner Meinung nach verdient“, bilanzierte Simmertals spielender Co-Trainer Ricardo Ridder. Dabei erwischten zunächst die Gäste den besseren Start. Bereits in der vierten Minute brachte Michael Gilles den TuS Hackenheim II mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später stellte Enes Sovtic auf 1:1. In der 22. Minute drehte Marcel Müller die Begegnung zunächst zugunsten des VfL und erzielte das 2:1. Kurz vor der Pause schlug Hackenheim jedoch noch einmal zurück. Gilles traf in der 44. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:2-Pausenstand. „Den Anfang haben wir ein bisschen verschlafen“, sagte Ridder. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Simmertal deutlich zielstrebiger und entschied die Partie innerhalb weniger Minuten. Bereits in der 46. Minute brachte Azad Dag die Hausherren erneut in Führung, drei Minuten später erhöhte Sovtic mit seinem zweiten Treffer auf 4:2. In der 55. Minute machte Müller ebenfalls seinen Doppelpack perfekt und stellte auf 5:2. „Aus der Pause kamen wir sehr gut zurück und haben das Spiel in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff mit dem Dreierschlag entschieden“, erklärte Ridder. Ganz abgeschlossen war die Begegnung damit allerdings noch nicht. Lukas-Elia Röder verkürzte in der 58. Minute für Hackenheim auf 3:5. In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte Maurice Zimmer mit dem Treffer zum 6:3 den Schlusspunkt. Trotz der sechs eigenen Tore sah Ridder auch Verbesserungspotenzial: „Ab der 55. Minute war es etwas zu wild und defensiv müssen wir uns steigern.“ Am verdienten Heimerfolg des VfL änderte dies letztlich nichts. Der Spielfilm: 0:1 Gilles (4.), 1:1 Sovtic (6.), 2:1 Müller (22.), 2:2 Gilles (44.), 3:2 Dag (46.), 4:2 Sovtic (49.), 5:2 Müller (55.), 5:3 Röder (58.), 6:3 Zimmer (90.+5) Die weiteren Partien im Steno:

Tore: 0:1 Weber (17.), 0:2 Weiß (32.), 0:3 Weiß (45.), 0:4 Weber (50.), 1:4 Allekotte (81.), 2:4 Allekotte (90.)

Tore: 0:1 Wilhelm (1.), 0:2 Wilhelm (17.), 1:2 von der Weiden (31.), 1:3 Steffen (56.), 1:4 Wilhelm (77.), 1:5 Kreuscher (83.), 1:6 Schumacher (85.), 1:7 Schönheim (90.+1)

Tore: 1:0 Scheib (10.), 1:1 Berg (21.), 2:1 Weber (45.+2), 3:1 Gattung (89.), 4:1 Moza (90.+3)

Tore: 1:0 Celik (33.)