Bock schießt den Tabellenführer ab

Teutonia Weiden II sorgt für eine Überraschung und bezwingt Tabellenführer DJK Westwacht II klar mit 4:0. Matchwinner ist Ralf Bock, der gleich dreimal trifft. Im Gespräch blickt der 25-Jährige auf das Spiel, seine fußballerische Laufbahn und die Ziele für den weiteren Saisonverlauf.

Einen besseren Nachmittag kann man sich kaum wünschen: Ralf Bock war beim 4:0-Erfolg der zweiten Mannschaft von Teutonia Weiden gegen Tabellenführer DJK Westwacht II der überragende Mann auf dem Platz. Drei Tore erzielte der 25-Jährige selbst, ein weiteres bereitete er vor. „So ein Tag ist immer schön, wenn man selber drei Dinger macht und das Spiel dann auch noch zu null gewinnt“, sagt Bock rückblickend zufrieden.

Dabei begann die Partie keineswegs perfekt. „An dieser Stelle muss ich das gesamte Team loben. Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, hatten in den ersten paar Minuten aber auch einmal Glück, dass der Gegner den Pfosten trifft.“ Kurz darauf ging Weiden in Führung – ein Moment, der dem Spiel eine klare Richtung gab. „Dann haben die Dinge ihren Lauf genommen. Wir hatten ja auch nichts zu verlieren“, beschreibt Bock die Anfangsphase, in der sein Team immer mehr Sicherheit gewann und dem Favoriten den Schneid abkaufte.

Bocks fußballerische Basis wurde bereits früh gelegt. „In meiner Jugend habe ich schon höher gespielt und dabei sehr viel gelernt. Ich versuche, die Dinge, die ich damals mitgenommen habe, heute weiter in mein Spiel einzubauen.“ Diese Ausbildung macht sich bis heute bemerkbar – nicht zuletzt in seiner beeindruckenden Statistik von 126 Toren und 63 Vorlagen in 122 Spielen.

Ein besonderes Kapitel seiner Laufbahn schrieb Bock bei der Sportvereinigung Straß, wo er in seiner zweiten Herrensaison 46 Treffer in 20 Spielen erzielte. Einen endgültigen Durchbruch möchte er darin jedoch nicht sehen. „Durchbruch würde ich nicht sagen. Ich habe mich damals in meinem letzten A-Jugend-Jahr verletzt und dann zwei Jahre pausiert. Danach war das quasi meine erste richtige Saison im Seniorenbereich, weil ich Corona nicht wirklich mitzähle.“

Auch Erfahrungen in höheren Ligen durfte Bock sammeln – sowohl bei Rhenania Richterich in der Kreisliga A, als auch bei Teutonia Weiden in der Landesliga. „Bei Richterich war der Unterschied nicht so groß, weil wir in Straß auch eine junge, super Mannschaft hatten und unser Trainer uns immer sehr gut trainiert hat. In Weiden war es wieder etwas anderes, weil die Jungs schon viel Erfahrung hatten und das Tempo nochmal komplett anders war. Aber daran gewöhnt man sich schnell, wenn man am Ball bleibt.“

Bock: "Wollte mit meinen Freunden kicken"

Dass er dennoch überwiegend in unteren Ligen unterwegs war, hat für Bock klare Gründe. „Das liegt daran, dass ich die letzten Jahre ein bisschen mit meinen Freunden kicken wollte und auch die ein oder andere Verletzung hatte. Das hat mich etwas ausgebremst.“ Ganz ad acta gelegt hat er höhere Ambitionen aber nicht. „Natürlich habe ich auch im Kopf, nochmal höher zu spielen – aber das muss bis zum Sommer noch warten.“

Für die laufende Saison bleibt der Angreifer realistisch. „Wo es am Ende hingeht, weiß man nie. Im Fußball ist alles möglich. Wenn wir weiter so spielen wie am Sonntag und die Gegner den ein oder anderen Punkt liegen lassen, könnte man theoretisch noch oben mitspielen.“ Gleichzeitig betont er: „Für mich ist es auch in Ordnung, wenn wir die Saison vernünftig zu Ende spielen und auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden.“

Eines steht fest: Mit Ralf Bock in dieser Form ist Teutonia Weiden II jederzeit für Überraschungen gut.