»Bock auf neues Kapitel«: Roesler wechselt zum FC Amberg

Sportlicher Leiter Roman Reinhardt (links) stellt Neuzugang Fernando Roesler vor. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

Technisch stark, variabel einsetzbar und mit ausgeprägtem Spielverständnis ausgestattet, soll Roesler dem Amberger Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen und der Offensive mehr Flexibilität geben. Daneben bringt der „Neue“ auch Führungsqualitäten und Erfahrung in die Mannschaft ein. Aufgrund seiner Spielweise und Persönlichkeit traut man ihm zu, innerhalb des Teams eine wichtige Rolle einzunehmen und die Entwicklung der jungen Spieler mitzuprägen. Ambergs sportlicher Leiter Roman Reinhardt tut kund: „Mit Nando bekommen wir große Qualität für unseren Kader, vor allem im Offensivbereich. Er bringt Erfahrung mit, ist charakterlich ein sehr guter Typ und passt hervorragend zu uns. Aufgrund seiner Qualität und Erfahrung kann er für unsere Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen. Umso mehr freut es mich, dass er sich für den Schritt zum FC Amberg entschieden hat.“



Fernando Roesler selbst sagt zu seinem bevorstehenden Wechsel: „Ich habe Bock auf das neue Kapitel FC Amberg. Hier habe ich die nötige Wertschätzung gespürt. Der Verein hat sich sehr darum bemüht, dass ich hierher komme. Das ganze Drumherum und die Professionalität, die dort gelebt wird, gefallen mir sehr.“ Parallel geht eine „schöne Zeit“ beim Landesligisten ASV Burglengenfeld zu Ende, bei dem Roesler mittlerweile dem Kapitäns-Trio angehört. „Ein besonderer Dank gilt Erkan Kara, der mich vor vier Jahren zum Verein geholt hat. Ich habe mich beim ASV sehr lange sehr wohlgefühlt, viele Freundschaften geschlossen und mich sportlich weiterentwickelt. Dort herrscht ein familiäres und gutes Umfeld vor. Unter anderem durch die Entlassung der Trainer und der mir gegenüber fehlenden Wertschätzung als Spieler, bin ich zu dieser Entscheidung gekommen.“



