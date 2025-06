Bochums U21 startet mit sechs Neuen und gelungenem Test in die Saison

Den größten Namen bringt Henri Matter mit. Der 24-jährige Offensivmann wechselt von Fortuna Köln und bringt 134 Regionalligapartien Erfahrung mit. „Wir haben lange daran gearbeitet, Henri für uns zu gewinnen. Er kann ein Führungsspieler in der Mannschaft werden“, sagt Max Kögel, sportlicher Leiter des Übergangsbereichs, auf der Vereins-Internetseite vom VFL Bochum.

Neben Matter verstärkt Luis Hartwig die Offensive. Der Angreifer kehrt nach Stationen in Österreich in seine langjährige sportliche Heimat zurück. „Wir wissen, was wir an Luis haben – sowohl charakterlich als auch sportlich“, betont Kögel.