Bochumer Kreisligist zieht zurück – die Gründe und Folgen

Laut "WAZ" hat sich der Bochumer Kreisliga A2 Aufsteiger DJK Adler Riemke II aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen. Nachdem das Team bereits zweimal nicht angetreten war, steht der Rückzug nun fest – damit ist Adler II automatisch der erste Absteiger der Saison.
Der Verein erklärte, man habe bis zuletzt versucht, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Letztlich sei das jedoch nicht mehr möglich gewesen. Vorsitzender Patrick Heße schildert, dass die Mannschaft nach dem Aufstieg mit viel Euphorie gestartet sei, sich die personelle Situation aber zunehmend verschlechtert habe. Immer mehr Spieler seien ausgefallen oder weggefallen.
Schon in der Vorbereitung gab es Rückschläge durch Verletzungen wichtiger Akteure, darunter auch Kapitän Jan Weiler, der in dieser Saison kein Spiel bestreiten konnte. Bereits im Winter stand ein Rückzug zur Debatte, wurde jedoch zunächst verworfen – in der Hoffnung, die Lage noch zu stabilisieren.
Sportlich war die Situation ohnehin kritisch: Mit nur acht Punkten und deutlichem Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze war der Klassenerhalt kaum noch realistisch. Zudem steckt auch die erste Mannschaft des Vereins im Abstiegskampf der Kreisliga A1. Der Fokus soll nun darauf liegen, zumindest dieses Team zu retten, da die personellen Ressourcen für zwei Mannschaften nicht ausreichen.
Besonders bitter ist der Rückzug für Amac Spor Dahlhausen. Die Mannschaft hatte beide Saisonspiele gegen Adler II gewonnen – diese Ergebnisse werden nun aus der Wertung gestrichen. Konkurrenten wie Märkisch Hattingen und Concordia Wiemelhausen II profitieren davon, da sie gegen Riemke II weniger oder keine Punkte geholt hatten.
Durch die neue Tabellenlage spitzt sich der Abstiegskampf zu: Hinter dem bereits feststehenden Absteiger läuft es nun vor allem auf ein Duell zwischen Dahlhausen und Hattingen hinaus. Dabei geht es um Platz 14, der zumindest die Relegation – oder mit etwas Glück sogar den direkten Klassenerhalt – bedeuten kann. Wiemelhausen II hingegen dürfte durch die Änderungen kaum noch in Abstiegsgefahr geraten.