Bochumer Kreisligist zieht zurück – die Gründe und Folgen von Isaija Zecevic · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser

Das wars! Adler Riemke II hat sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. – Foto: André Nückel

Laut "WAZ" hat sich der Bochumer Kreisliga A2 Aufsteiger DJK Adler Riemke II aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen. Nachdem das Team bereits zweimal nicht angetreten war, steht der Rückzug nun fest – damit ist Adler II automatisch der erste Absteiger der Saison. Der Verein erklärte, man habe bis zuletzt versucht, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Letztlich sei das jedoch nicht mehr möglich gewesen. Vorsitzender Patrick Heße schildert, dass die Mannschaft nach dem Aufstieg mit viel Euphorie gestartet sei, sich die personelle Situation aber zunehmend verschlechtert habe. Immer mehr Spieler seien ausgefallen oder weggefallen.

Schon in der Vorbereitung gab es Rückschläge durch Verletzungen wichtiger Akteure, darunter auch Kapitän Jan Weiler, der in dieser Saison kein Spiel bestreiten konnte. Bereits im Winter stand ein Rückzug zur Debatte, wurde jedoch zunächst verworfen – in der Hoffnung, die Lage noch zu stabilisieren. Sportlich war die Situation ohnehin kritisch: Mit nur acht Punkten und deutlichem Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze war der Klassenerhalt kaum noch realistisch. Zudem steckt auch die erste Mannschaft des Vereins im Abstiegskampf der Kreisliga A1. Der Fokus soll nun darauf liegen, zumindest dieses Team zu retten, da die personellen Ressourcen für zwei Mannschaften nicht ausreichen.