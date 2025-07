"Bochumer Junge": U21 des VfL Bochum holt Sohn von Ex-Gladbach-Profi

Kurz vor dem Sieg in Büderich präsentierte das Bochumer "Talentwerk" den siebten externen Neuzugang, der auch kurz darauf im Aufgebot des VfL stand: Linksverteidiger Jaden Korzynietz (20) wechselt aus der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt an die Castroper Straße.

Jaden Korzynietz kam in Bochum zur Welt und spielte bis zum 10. Lebensjahr in der Jugend der SG Wattenscheid 09. Daraufhin wagte der Sohn von Ex-Profi Bernd Korzynietz (u.a. Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld, Team 2006) den Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund. Dort spielte Korzynietz an der Seite von Paris Brunner, Kjell Wätjen, Almugera Kabar und Co. Nach dem Ende der U19 wechselte der 20-Jährige in die U21 von Eintracht Frankfurt (12 Einstäze), die in der abgelaufenen Saison aus der Regionalliga Südwest abgestiegen ist.