 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Dortmund hat es nicht mehr weit für den Einzug in die Zwischenrunde.
Dortmund hat es nicht mehr weit für den Einzug in die Zwischenrunde. – Foto: SSVg Velbert 02

Bochum und Dortmund schon fast durch, nächster Kracher für den MSV

U17-DFB-Nachwuchsliga: Der VfL Bochum, Borussia Dortmund und der 1. FC Köln können jeweils den vorletzten Schritt zum Einzug in die Zwischenrunde gehen.

Verlinkte Inhalte

U17-DFB-NL Gr. G
U17-DFB-NL Gr. H
SV Meppen
FSV Frankf.
Pr. Münster

Für den MSV Duisburg steht ein kompliziertes wie eminent wichtiges Spiel vor der Brust: Gegen den 1. FC Köln könnte die Duisburger mit einer Pleite den Anschluss an die Konkurrenz verlieren. Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch die noch punktgleichen Leverkusener haben ein Spiel weniger auf dem Buckel. Die Kölner zeigten bislang noch wenig bis gar keine Schwächen und stünden mit dem nächsten Erfolg schon mit anderthalb Beinen in der Zwischenrunde.

Gleiches gilt den VfL Bochum und Borussia Dortmund in Gruppe H. Beide sind dem restlichen Feld schon enteilt. Viel spannender dürfte dabei der Kampf um Platz drei sein, wo der FC Schalke 04 im Vergleich zu Viktoria Köln Boden gut machen muss. Die Viktoria empfängt am Samstag bereits den SC Preußen Münster, Schalke bekommt es ausgerechnet mit Primus Bochum zu tun.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zur U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

_______________

So läuft der 9. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Sa., 25.10.2025, 11:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
11:00

Sa., 25.10.2025, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
11:00

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
11:00

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
11:00

_______________

So geht es weiter


10. Spieltag
02.11.25 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf
02.11.25 Bayer 04 Leverkusen - Wuppertaler SV
02.11.25 Kickers Offenbach - MSV Duisburg
02.11.25 Borussia Mönchengladbach - FSV Frankfurt

_______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

________________

So läuft der 9. Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
11:00

Sa., 25.10.2025, 13:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
13:00

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
14:00

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
11:00

_______________

So geht es weiter

10. Spieltag
01.11.25 SV Meppen - FC Schalke 04
02.11.25 Borussia Dortmund - SC Preußen Münster
02.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen
02.11.25 VfL Bochum - FC Viktoria Köln

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 023.10.2025, 21:30 Uhr
Markus BeckerAutor