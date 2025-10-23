Bochum und Dortmund schon fast durch, nächster Kracher für den MSV

Für den MSV Duisburg steht ein kompliziertes wie eminent wichtiges Spiel vor der Brust: Gegen den 1. FC Köln könnte die Duisburger mit einer Pleite den Anschluss an die Konkurrenz verlieren. Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch die noch punktgleichen Leverkusener haben ein Spiel weniger auf dem Buckel. Die Kölner zeigten bislang noch wenig bis gar keine Schwächen und stünden mit dem nächsten Erfolg schon mit anderthalb Beinen in der Zwischenrunde.

Gleiches gilt den VfL Bochum und Borussia Dortmund in Gruppe H. Beide sind dem restlichen Feld schon enteilt. Viel spannender dürfte dabei der Kampf um Platz drei sein, wo der FC Schalke 04 im Vergleich zu Viktoria Köln Boden gut machen muss. Die Viktoria empfängt am Samstag bereits den SC Preußen Münster, Schalke bekommt es ausgerechnet mit Primus Bochum zu tun.