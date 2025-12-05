Bochum ll bindet vereinslosen Außenbahnspieler

Der VfL Bochum II hat sich zur Winterpause mit dem vereinslosen Flügelspieler Aurel Badji Wagbe verstärkt. Der 21-Jährige stand zuletzt bei Holstein Kiel unter Vertrag und war nach seinem Abschied im Sommer vereinslos. Für die Profis der Kieler kam Wagbe jeweils zu einem Einsatz in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal, spielte ansonsten überwiegend in der zweiten Mannschaft der Störche.

Wagbe wurde in Reinbek geboren und durchlief in seiner Jugend Stationen beim SC Eilbek, USC Paloma Hamburg sowie beim Hamburger SV, bevor er in die Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg wechselte. Dort kam der 1,91 Meter große Linksfuß unter anderem in der A-Junioren-Bundesliga und der UEFA Youth League zum Einsatz. 2023 folgte der Schritt zu Holstein Kiel, wo er jedoch nicht dauerhaft den Sprung in den Profikader schaffte.