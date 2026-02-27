Bochum dreht Rückstand, Velbert rutscht einen Platz nach unten

SSVg Velbert – Fortuna Düsseldorf II 1:2

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (89. Timo Böhm), Kilian-Joel Wagenaar, Max Machtemes, Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (76. Beyhan Ametov), Artur Golubytskij (70. David Glavas), Oguzcan Büyükarslan, Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (76. Philip Buczkowski) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Tom Barth, Ben Eze, Noah Egouli, David Savic (41. Simon Vu), Danny Latza (83. Moritz Montag), Tim Rossmann (46. Lennart Garlipp), Kilian Sauck (83. Maksym Len), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito (90. Charlison Benschop) - Trainer: Jens Langeneke - Co-Trainer: Andreas Lambertz - Co-Trainer: Fatlum Zaskoku

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 665

Tore: 0:1 Deniz Bindemann (45.+3 Foulelfmeter), 1:1 Max Machtemes (67. Foulelfmeter), 1:2 Deniz Bindemann (69. Foulelfmeter)

Die Domstädter belohnten sich nach überzeugender Anfangsphase. Eine Hereingabe ins Zentrum wurde in den Rückraum vor die Füße von Jonathan Friemel abgewehrt, der nicht lange zögert und mit einem wuchtigen Abschluss aus der Distanz das rechte Eck traf (25.). Die Gäste drehten den Rückstand mit einem Doppelschlag in Durchgang zwei. Zunächst verwandelte Louis Köster eine Hereingabe von links mit einem technisch anspruchsvollen Dropkick (61.), wenig später schaltete Niklas Jahn nach einem Querschläger durch den Strafraum schnell und überwand Mikolaj Marutzki freistehend zum 2:1 (65.). Infolge eines Freistoßes machte Jonathan Akaegbobi mit einem Abstauber alles klar und verhilft dem VfL somit zum Sprung auf Platz 16. Das rettende Ufer ist für den Aufsteiger somit für den Moment wieder in greifbarer Nähe.

1. FC Köln II – VfL Bochum II 1:3

1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luca Lechner, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Luca Dürholtz (86. Arda Süne), Ilias Elyazidi, Jonathan Friemel (46. Nick Zimmermann), Bernie Lennemann, Sargis Adamyan (68. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn (90. Daniel Hülsenbusch), Henri Carlo Sanchez Fernandez (73. Jonathan Akaegbobi), Aurel Wagbe, Semin Kojic (72. Ciwan Günes), Louis Köster (80. Luis Hartwig) - Trainer: Heiko Butscher

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Jonathan Friemel (25.), 1:1 Louis Köster (61.), 1:2 Niklas Jahn (65.), 1:3 Jonathan Akaegbobi (88.)