– Foto: VFL Bochum

Bochum bricht Leihe ab – Obafemi wechselt zu Blackpool

Michael Obafemis Zeit beim VfL Bochum ist schneller zu Ende gegangen als geplant. Der 25-jährige Angreifer, der im Sommer auf Leihbasis vom FC Burnley an die Castroper Straße gewechselt war, wird die Saison nicht beim Revierklub beenden. Stattdessen haben sich Bochum und Burnley auf einen sofortigen Abbruch der Leihe geeinigt – und der Ire wechselt nun weiter zum englischen Drittligisten FC Blackpool, wo er bis zum Saisonende spielen soll. Für den VfL Bochum verlief das Engagement des Stürmers enttäuschend. Obafemi kam lediglich zu drei Kurzeinsätzen – zwei in der 2. Bundesliga sowie einem im DFB-Pokal – und konnte dabei weder Tore noch Assists beisteuern. Schon früh zeichnete sich ab, dass sich Spieler und Verein mehr voneinander erhofft hatten. Obafemis Körpersprache ließ erkennen, dass er mit seiner Rolle unzufrieden war, während auch die sportliche Leitung ihre Erwartungen nicht erfüllt sah.

Die Verpflichtung des Angreifers war ein Produkt des Deadline Days, als der damalige Sportgeschäftsführer Dirk Dufner kurzfristig Ersatz für den zum FC Basel abgewanderten Moritz Broschinski suchte. Rückblickend erwies sich diese Lösung jedoch als nicht tragfähig. Entsprechend arbeiteten die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen intensiv an einer vorzeitigen Trennung – auch mit Blick auf die finanzielle Entlastung durch das eingesparte Gehalt. Nun also der nächste Anlauf für Obafemi in England: Der schnelle Offensivspieler kehrt zunächst formal zu seinem Stammverein Burnley zurück, wird von dort aber direkt an den FC Blackpool weiterverliehen. Bei den „Seasiders“ soll er in der League One neue Spielpraxis sammeln und an frühere Leistungen anknüpfen.