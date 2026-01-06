Bocholter Fanbus nach Siegen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zum Auswärtsspiel des 1.FC Bocholt bei den Sportfreunden Siegen am 28.02., setzen wir wieder einen Bus ein. Dank zweier Spenden und dem Sponsoring des Studio B in Bocholt beträgt der Fahrpreis 25,-€ inkl. Freibier an Bord.
Wir fahren im modernen Reisebus, garantiert mit WC.
Die Abfahrt ist für 9 Uhr 30 bei Getränke Hüning geplant, Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.Eine vorherige Anmeldung ist dringend empfohlen, da wir schon einige Anmeldungen erhalten haben.