Bocholter Fanbus nach Siegen

Wer mitfahren möchte, kann sich anmelden.

Zum Auswärtsspiel des 1.FC Bocholt bei den Sportfreunden Siegen am 28.02., setzen wir wieder einen Bus ein. Dank zweier Spenden und dem Sponsoring des Studio B in Bocholt beträgt der Fahrpreis 25,-€ inkl. Freibier an Bord.

Wir fahren im modernen Reisebus, garantiert mit WC.
Die Abfahrt ist für 9 Uhr 30 bei Getränke Hüning geplant, Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.Eine vorherige Anmeldung ist dringend empfohlen, da wir schon einige Anmeldungen erhalten haben.
Anmeldung unter :
Whats App : 0163-3414613
Facebook : Troublemakers Bocholt 1997
Marco Puschmann
Fan-Club Troublemakers Bocholt 1997
Marco PuschmannAutor