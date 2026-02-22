Bocholt vs. Oberhausen: Favorit trifft Underdog im Pokal

RWO träumt von DFB-Pokal und müsste dafür erstmal auswärts Bocholt schlagen. – Foto: Jochen Classen

Am Donnerstag, den 26. Februar 2026, trifft der 1. FC Bocholt um 19 Uhr im Viertelfinale des Niederrheinpokals auf den SC Rot‑Weiß Oberhausen. Beide Teams spielen in der Regionalliga West, wobei Oberhausen derzeit Tabellen-Dritter ist. Mit 22 Spielen und 41 Punkten haben die Gäste eine starke Saison, konnten ihr letztes Ligaspiel gegen Rödinghausen aber nicht gewinnen (2:2). Bocholt liegt auf Platz 12 mit nur 22 Punkten und hat in der Liga bisher eine eher durchwachsene Form gezeigt. Auch im letztes Ligaspiel gab es eine bittere 1:2 Niederlage (gegen den Bonner SC). Bitter, weil Bocholt jeweils einmal rot, einmal gelb-rot sah und einen Elfmeter verschoss.

Im Pokal konnte Bocholt jedoch überzeugen und sicherte sich souverän das Viertelfinalticket, was der Mannschaft Selbstvertrauen für das Duell gegen den Favoriten geben sollte. Das letzte direkte Duell zwischen beiden Teams endete 3:2 für Oberhausen, was zeigt, dass Bocholt dem favorisierten Oberhausen durchaus Paroli bieten kann. Dennoch geht Oberhausen als klarer Favorit in die Begegnung: Die Gäste überzeugen in dieser Saison durch konstante Punkteausbeute, eine stabile Defensive und eine effiziente Offensive, die auch in engen Spielen wie gegen Rödinghausen ihre Klasse bewiesen hat. Dabei hat RWO nicht den einen Torjäger sondern eine funktionierende Mannschaft, wo jeder mal trifft.