Bocholt von der Rolle: Zwei-Tore-Führung gegen Schalkes U23 verspielt

Trotz einer durchaus ansprechenden ersten Hälfte musst der 1. FC Bocholt am Ende doch noch leer ausgehen. Nach dem Seitenwechsel ließ sich das Team von Christopher Schorch komplett den Schneid abkaufen und muss nach oben zunächst abreißen lassen.

Die Bocholter hatten zu Beginn mehr vom Spiel, ließen die Kugel erstmal aber noch in den eigenen Reihen zirkulieren, ohne wesentliche Vorstöße in den Schalker Strafraum zu wagen. So kam die erste dicke Chance fast aus dem Nichts. Patrick Kurzen brach über die rechte Seite durch und legte in den Lauf von Jan Holldack. Der Kapitän des FCB behielt in der Grundlinie die Übersicht und fand den mitlaufenden Stipe Batarilo, dessen Abschluss von Keeper Faaris Yusufu mit Mühe um den Pfosten gelenkt wurde (7.).

Von Schalke kam weiterhin nicht viel. Stattdessen zeigten sich die Hausherren wieder im gegnerischen Sechzehner. Die Schalker konnten die Kugel nach mehreren Schussversuchen des FCB einfach nicht klären. Nach Arnold Budimbu und Dawyn-Paul Donner hatte auch Marlon Frey die Chance und feuerte die Kugel unter die Latte (16.). Bocholt blieb direkt dran. Nach einer Umschaltsituation gab Marvin Lorch auf Jonas Carls weiter, der den aufsetzenden Ball an Yusufu vorbei zum 2:0 ins Tor setzte (20.). In der Folge nahm sich die Partie eine kurz schöpferische Pause, Bocholt stand jedoch sicher und gab den Schalkern keine echten Möglichkeiten sich ins Spiel zu beißen. Stattdessen können sich die Knappen glücklich schätzen, dass der FCB zum Ende der ersten Hälfte nicht auch noch durch Holldack (39.) und Budimbu (40.) weiter erhöhte.

Auch dank Kurzens Ampelkarte: Schalke dreht die Partie

In den Anfangsminuten der ersten Hälfte tröpfelte die Partie zunächst noch dahin. Über eine Standardsituation kam jedoch plötzlich wieder Feuer in die Partie. Bocholt konnte einen Freistoß nicht entscheidend herausköpfen. Eine erneute Hereingabe landete direkt im Lauf von Jakob Sachse, der aus kurzer Distanz wuchtig über die Linie köpfte (53.). Danach kam der FCB komischerweise überhaupt nicht mehr wie zuvor ins Spiel und ließ die Schalker Mut schöpfen. Nach einer Kontersituation verpasste Budimbu zunächst noch die große Chance auf die erneute Zwei-Tore-Führung, doch zögerte zu lange (65.).

Die Knappen nahmen das Kampfspiel am Hünting dann immer besser an. Nach einem langen Ball auf Yassin Ben Balla wusste sich der kurz zuvor verwarnte Kurzen nur mit einem unfairen Einsteigen zu helfen. Die Folge: Strafstoß, den der Gefoulte Ben Balla sicher verwandelte (74.). Es ging drunter und drüber. Bocholt konnte sich kaum in Unterzahl formieren, da legte S04 durch den wenige Minuten vorher eingewechselten Bojan Potnar nach. Der Youngster legte die Kugel auf Vorarbeit von Sachse ins lange Eck (82.). Mit dem Mut der Verzweiflung schmiss Bocholt noch einmal alles nach vorne. Die beste Chance dabei erbot sich auch noch Cedric Euschen, der aber am stark aufgelegten Yusufu scheiterte (90.+1). Mehr kam nicht. Letztlich zeigte die Partie eindrucksvoll auf, dass dem FCB noch das entscheidende Etwas fehlt, um ganz oben mitzumischen.

1. FC Bocholt – FC Schalke 04 II 2:3

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner (80. Maik Amedick), Kasper Harbering, Julian Riedel, Jonas Carls, Jan Holldack (80. Johannes Dörfler), Marlon Frey, Marvin Lorch (68. Cedric Euschen), Patrick Kurzen, Stipe Batarilo (63. Maximilian Adamski), Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto

FC Schalke 04 II: Faaris Yusufu, Magnus Rösner, Max Hauswirth, Max Lamby, Mika Khadr, Timothé Rupil, Yassin Ben Balla, Andri Buzolli, Jakob Sachse, Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel

Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 2176

Tore: 1:0 Marlon Frey (16.), 2:0 Jonas Carls (20.), 2:1 Jakob Sachse (53.), 2:2 Yassin Ben Balla (76. Foulelfmeter), 2:3 Bojan Potnar (82.)

Gelb-Rot: Patrick Kurzen (74./1. FC Bocholt/)

Gelb-Rot: Yassin Ben Balla (90./FC Schalke 04 II/)