Bocholt verliert knapp, Nullnummer für Kosova, 19:1-Sieg für Wesel

Das brachten die Testspiele am Dienstag: In vier mal 30 Minuten musste sich der 1. FC Bocholt dem Drittligisten SC Verl geschlagen geben. Der Oberliga-Test zwischen der SpVg Schonnebeck und dem TSV Meerbusch endete mit besserem Ende für die Schwalben. Bei den Landesligisten konnten der DV Solingen und PSV Wesel Kantersiege verzeichnen, der FC Kosova Düsseldorf kam nicht über ein Remis gegen Bezirksligist SV Solingen hinaus.

Der FCB zeigte eine ordentliche Vorstellung gegen den Drittligisten, startete womöglich auch mit der besten Elf und hielt von Beginn an gegen den klassenhöheren Gastgeber dagegen. Nach der ausgeglichenen Anfangsphase brachte Zugang Stipe Batarilo die Schwatten gar in Führung, doch Verl ließ nicht lange auf eine Antwort warten. Niko Kijewski glich prompt für den SCV aus, der in der Folge gar noch die Chance vom Elfmeterpunkt zur Führung vergab. Schlussendlich sorgte Berkan Taz für den Siegtreffer auf Seiten des Drittligisten.

SC Verl – 1. FC Bocholt 2:1

SC Verl: Philipp Schulze, Michel Stöcker, Oualid Mhamdi, Paul Lehmann, Berkan Taz, Timur Gayret, Julian Stark, Joshua Eze, Almin Mesanovic, Jonas Arweiler, Alessio Besio - Trainer: Tobias Strobl

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Julian Riedel, Maik Amedick, Jeff Mensah, Bogdan Shubin, Nicolas Hirschberger, Marvin Lorch, Patrick Kurzen, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 322

Tore: 0:1 Stipe Batarilo, 1:1 Niko Kijewski, 2:1 Berkan Taz

Schonnebeck ringt Meerbusch nieder

Zur neuen Saison sind für den Vizemeister und Vorjahres-Zehnten die Karten neu gemischt. Die Schwalben begannen aber mit leichten Feldvorteilen, doch ohne den finalen Zug zum Tor. Meerbusch lauerte auf seine Chance und verpasste durch Micah Cain kurz vor Halbzeitpfiff schließlich den Ausgleich, der 22-Jährige scheiterte im Eins-Gegen-Eins-Duell an Keeper Lukas Lingk.

In Durchgang zwei setze sich auch trotz einigen Wechseln auf beiden Seiten das Bild aus der ersten Hälfte fort. Schonnebeck hatte mehr vom Spiel und belohnte sich in der Schlussphase mit dem Abstauber von Zugang Niko Bosnjak (84.) zum 1:0-Sieg.

TSV Meerbusch – SpVg Schonnebeck 0:1

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff (46. Noah Korczowski), Leonel Kadiata (46. Yasin Bas), David Alexandre Alves Oliveira (46. Vincent Boldt), Aaron Addo, Dion Gutaj, Micah Cain (46. Jacob Ballah), Pablo Ramm (46. Leon Kempkens) - Trainer: Marcel Winkens

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch (46. Robin Andre Brandner), Thorben Kern (46. Len Blackmann), Kevin Kehrmann (46. Dacain Baraza), Tim Kuhlmann (46. Noah Kloth), Simon Skuppin, Luca Pinke (46. Timo Brauer), Leon Bachmann (46. Tim Winking), Lennon Jung (46. Niko Bosnjak), Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale (46. Hugo Schmidt) - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Niko Bosnjak (84.)

DV Solingen fährt lockeren Heimsieg ein

Schon nach einer knappen halben Stunde stellte sich nicht mehr die Frage nach dem Sieger der Partie. Landesliga-Topteam Solingen brachte durch Riyan Khan (2., 12), Ilias El Joudi (3., 32) einen Auswärtssieg der Wuppertaler gänzlich außer Reichweite. In der zweiten Hälfte hatten die Klingenstädter die Partie weiter im Griff und ließen das Tor noch vier weitere Male zappeln, mussten sich auf der anderen Seite aber auch Gegentreffer durch Florim Zeciri (61.) und Sefa Mikail Özalp (72.) einfangen.

DV Solingen – FK Jugoslavija Wuppertal 8:2

DV Solingen: Danylo Zenikov, Ilias El Joudi (46. Sefa Mikail Özalp), Sefa Mikail Özalp, Ali-Can Ilbay (46. Birol Can Adibelli), Salim El Fahmi (46. Eray Yigiter), Riyan Khan - Trainer: Engin Kizilarslan

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Mustafa Mujkanovic, Angelo Sudano, Miralem Kljajic (46. Mohamed Hammoud), Jean Baumgarten, Yassin Bouaasria, Noel-Yacob Okbe, Mirza Mujkanovic (46. Merim Hodzic), Aleksandar Stanojevic, Luca Alessio Lenz - Trainer: Florim Zeciri

Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Riyan Khan (2.), 2:0 Ilias El Joudi (3.), 3:0 Riyan Khan (12.), 4:0 Ilias El Joudi (32.), 5:0 Mohamed Aaross (54.), 5:1 Florim Zeciri (61.), 6:1 Kosei Fujita (67.), 7:1 Sefa Mikail Özalp (72.), 8:1 Ahmet Gülmez (76.), 8:2 Zakaria Jarrayi (88.)

Wesel vermöbelt Ginderich

Schon vor Beginn der Partie waren die Kräfteverhältnisse zwischen dem C-Ligisten und Landesligisten klar verteilt. Vier Klassen Unterschied waren schlussendlich auch im Endergebnis abzulesen. Rheinkraft musste im Schnitt knapp alle fünf Minuten den Ball aus dem Netz holen. Unter anderem steuerte alleine Gian-Luca Klinger fünf Tore bei. Immerhin gelang dem hoffnungslos unterlegen Gastgeber nach 21 Minuten der Ehrentreffer. Fabian Hovestadt - der in der vergangenen C-Liga-Saison 68 Treffer erzielte - brachte Ginderich auch auf den Torschützenbogen.

SV Rheinkraft Ginderich – PSV Wesel 1:19

SV Rheinkraft Ginderich: Daniel Börgers, Felix Nikulka, Aaron Lohmann, Peter Wenten (46. Fabian Kraus), Hendrik Dams (63. Fabian Rabe), Tolga Tagay, Markus Theußen, Justin Enrico Franzki, Mattes Verweyen-Thenagels, Lasse Klippel, Fabian Hovestadt - Trainer: Peter Wenten - Trainer: Pedro Abdolahian

PSV Wesel: Henri Bennet Grunewald, Stephan Sanders, Lennart Laader, Noah Habig, Luis Jakob Blaswich, Noah Alexander Karschti, Zinedine Funfack (46. Iven Gosch), Felix Gehrmann, Berkan Toptas (46. Marvin Nunnendorf), Jan Gehrmann, Gian-Luca Klinger - Trainer: Björn Assfelder - Trainer: Admir Begic - Trainer: Taner Demir

Schiedsrichter: Marlon Theissen (Budberg) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Jan Gehrmann (3.), 0:2 Felix Gehrmann (7.), 0:3 Jan Gehrmann (11.), 0:4 Luis Jakob Blaswich (19.), 0:5 Felix Gehrmann (20.), 1:5 Fabian Hovestadt (21.), 1:6 Gian-Luca Klinger (27.), 1:7 Stephan Sanders (36.), 1:8 Jan Gehrmann (37.), 1:9 Jan Gehrmann (38.), 1:10 Gian-Luca Klinger (40.), 1:11 Felix Gehrmann (46.), 1:12 Stephan Sanders (54.), 1:13 Marvin Nunnendorf (57.), 1:14 Felix Gehrmann (60.), 1:15 Gian-Luca Klinger (61.), 1:16 Iven Gosch (64.), 1:17 Lennart Laader (67. Foulelfmeter), 1:18 Gian-Luca Klinger (70.), 1:19 Gian-Luca Klinger (90.)

Besondere Vorkommnisse: Lennart Laader (PSV Wesel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Börgers (77.).

Torloses Remis zwischen SV Solingen und FC Kosova