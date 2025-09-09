 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Anstrengendes Programm für den 1. FC Bocholt.
Anstrengendes Programm für den 1. FC Bocholt. – Foto: Boris Hempel

Bocholt spielt Mittwoch & Freitag - Vorteil für Siegen? RWO gegen BVB

Der 1. FC Bocholt empfängt die Sportfreunde Siegen am Freitag zum Spitzenspiel, diese Einschätzung gilt auch für das U23-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Schalke 04. An der Seitenlinie der U23 von Borussia Dortmund feiert Daniel Rios sein Debüt als Trainer gegen RW Oberhausen.

Die Länderspielpause ist beendet - damit rollt auch der Ball in der Regionalliga West wieder! Der 7. Spieltag leitet eine Englische Woche ein, die vor allem für den 1. FC Bocholt intensiv wird, denn der FCB spielt am Mittwoch im Pokal und am Freitag gegen Tabellenführer Sportfreunde Siegen. Die Sportfreunde Lotte wollen ihren Trend bestätigen, beim Wuppertaler SV steht ein scheinbar trostloses Duell an und die U23-Teams von Borussia Mönchengladbach und FC Schalke 04 kämpfen um die (ganz) vorderen Plätze. Davon sind RW Oberhausen und Borussia Dortmund II im direkten Duell (noch) entfernt. Die Vorschau.

Müdes Bocholt gegen heißes Siegen?

Die Sportfreunde Siegen reisen mit zwei Vorteilen am Freitag zum Spitzenspiel an den Hünting, denn der Aufsteiger kommt mit reichlich Selbstvertrauen zum 1. FC Bocholt - und mit ausgeruhten Knochen! Anders als Bocholt hat sich Siegen in Ruhe auf die Partie vorbereiten können, während der FCB am Mittwoch noch im Niederrheinpokal beim SC Velbert antreten muss. Zwar ist es ein Landesligist, doch zwischen beiden Partien liegen nur 48 Stunden. Das ist selbst in der Kreisliga ungewöhnlich.

Mit zuletzt zwei Siegen haben sich die Sportfreunde Lotte aus dem Keller befreit und sind auch an der U21 des SC Paderborn vorbeigezogen. Ein Fehlstart ist es also nicht mehr, deshalb können die Sportfreunde mit einem Heimsieg sogar wieder ganz oben anklopfen. Das gilt bedingt für Paderborn II, denn die Zweitliga-Reserve steht mittlerweile zwei Punkte hinter Lotte.

Schalke in Gladbach, Trostlosigkeit in Wuppertal?

Je nach Ausgang des Spiels in Bocholt kann die U23 von Borussia Mönchengladbach am Samstag die Tabellenführung der Regionalliga übernehmen. Die Truppe von Eugen Polanski ist mit Siegen punktgleich und hat noch nicht verloren. Allerdings präsentierte sich die U23 des FC Schalke 04 um die Duisburger Leihgabe Gerrit Wegkamp zuletzt formstark. Außerdem winkt der Gleichstand mit Gladbach.

Zu überzeugen wissen in der Frühphase weder Aufsteiger VfL Bochum U21 noch der 1. FC Köln U21, der aber durch sein 3:2 gegen den Wuppertaler SV am Ruhrpott-Klub vorbeigezogen ist und da auch gerne bleiben würde. Bochum II spielt daheim, wo der VfL auch mal gewinnen muss. Bislang reichte es nur für einen Punkt.

Das kann eigentlich nur ein 0:0 werden! Der Wuppertaler SV ist das schwächste Heimteam, der SC Wiedenbrück hat auswärts noch gar nichts gerissen. Die beiden Schlusslichter in dieser Disziplin wollen einen Schritt gegen den Trend schaffen, der vor allem für den WSV bedeuten kann, den Tabellenkeller zu verlassen. Getroffen hat Wuppertal zuhause noch nicht, Wiedenbrück auswärts immerhin einmal.

Velberts Hoffnungsschimmer, Gütersloh hofft, Rios-BVB-Debüt

Als einzige Mannschaft hat die SSVg Velbert bislang noch keinen Sieg gefeiert. Immerhin spricht die Bilanz für die Bergischen mit Blick auf das Duell gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf, die in dieser Saison bislang eine gute Rolle spielt. Düsseldorf II ist der Favorit, aber Velbert hat in einem Turnier in Monheim im Juli auch schon einmal gegen F95 II gewonnen.

Der SV Rödinghausen ist in dieser Saison noch gar nicht angekommen, immerhin rangieren die Ostwestfalen nur wegen der besseren Tordifferenz auf einem Nichtabstiegsplatz. Die Aussichten sind zurzeit schlecht, der einzige Saisonsieg reicht einen Monat zurück. Der FC Gütersloh hat dagegen Chancen auf den Spitzenplatz und ist auch deshalb der Favorit.

Bei der U23 von Borussia Dortmund wird es gegen Rot-Weiß Oberhausen eine Premiere geben, denn nach dem Blitz-Abgang von Mike Tullberg nach Dänemark feiert Trainer Daniel Rios sein Debüt auf der Bank des BVB. Die Vereinsnamen sind in der Regionalliga groß, die Gegenwart heißt aktuell Mittelmaß bis Abstiegskampf. RWO kann den Keller verlassen und den BVB sogar überholen, sollte der bislang überzeugendste Auftritt der Saison gelingen.

Fortuna Köln hat Bonn schon bezwungen

Eine Partie hat im Vorfeld stattgefunden: Fortuna Köln gewann mit 3:0 beim Bonner SC und hat sich deshalb mit 14 Punkten oben eingenistet. Die Konkurrenz um Siegen und Gladbach II kann am Wochenende den Vorsprung ausbauen.

Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)

André NückelAutor