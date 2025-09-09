Bocholt spielt Mittwoch & Freitag - Vorteil für Siegen? RWO gegen BVB

Die Länderspielpause ist beendet - damit rollt auch der Ball in der Regionalliga West wieder! Der 7. Spieltag leitet eine Englische Woche ein, die vor allem für den 1. FC Bocholt intensiv wird, denn der FCB spielt am Mittwoch im Pokal und am Freitag gegen Tabellenführer Sportfreunde Siegen. Die Sportfreunde Lotte wollen ihren Trend bestätigen, beim Wuppertaler SV steht ein scheinbar trostloses Duell an und die U23-Teams von Borussia Mönchengladbach und FC Schalke 04 kämpfen um die (ganz) vorderen Plätze. Davon sind RW Oberhausen und Borussia Dortmund II im direkten Duell (noch) entfernt. Die Vorschau.

Müdes Bocholt gegen heißes Siegen?

Die Sportfreunde Siegen reisen mit zwei Vorteilen am Freitag zum Spitzenspiel an den Hünting, denn der Aufsteiger kommt mit reichlich Selbstvertrauen zum 1. FC Bocholt - und mit ausgeruhten Knochen! Anders als Bocholt hat sich Siegen in Ruhe auf die Partie vorbereiten können, während der FCB am Mittwoch noch im Niederrheinpokal beim SC Velbert antreten muss. Zwar ist es ein Landesligist, doch zwischen beiden Partien liegen nur 48 Stunden. Das ist selbst in der Kreisliga ungewöhnlich.

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr Sportfreunde Lotte SF Lotte SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 19:30 live PUSH

Mit zuletzt zwei Siegen haben sich die Sportfreunde Lotte aus dem Keller befreit und sind auch an der U21 des SC Paderborn vorbeigezogen. Ein Fehlstart ist es also nicht mehr, deshalb können die Sportfreunde mit einem Heimsieg sogar wieder ganz oben anklopfen. Das gilt bedingt für Paderborn II, denn die Zweitliga-Reserve steht mittlerweile zwei Punkte hinter Lotte.

Schalke in Gladbach, Trostlosigkeit in Wuppertal?

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II FC Schalke 04 Schalke 04 II 14:00 PUSH

Je nach Ausgang des Spiels in Bocholt kann die U23 von Borussia Mönchengladbach am Samstag die Tabellenführung der Regionalliga übernehmen. Die Truppe von Eugen Polanski ist mit Siegen punktgleich und hat noch nicht verloren. Allerdings präsentierte sich die U23 des FC Schalke 04 um die Duisburger Leihgabe Gerrit Wegkamp zuletzt formstark. Außerdem winkt der Gleichstand mit Gladbach.

Zu überzeugen wissen in der Frühphase weder Aufsteiger VfL Bochum U21 noch der 1. FC Köln U21, der aber durch sein 3:2 gegen den Wuppertaler SV am Ruhrpott-Klub vorbeigezogen ist und da auch gerne bleiben würde. Bochum II spielt daheim, wo der VfL auch mal gewinnen muss. Bislang reichte es nur für einen Punkt.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 14:00 PUSH