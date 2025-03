Bocholt-Ikone und Publikumsliebling Andre Bugla beendet Karriere

Mit Andre Bugla hängt eine Vereinslegende des 1. FC Bocholt im kommenden Sommer die Schuhe an den Nagel. Nach seiner überaus erfolgreichen Zeit bei den „Schwatten“ inklusive der beiden Aufstiege in die Oberliga Niederrhein und Regionalliga West, wechselte der 30-Jährige nach der ersten Regionalliga-Spielzeit 2022/23 zu Landesligist Blau-Weiß Dingden, mit dem der erfahrene Stürmer den Oberliga-Aufstieg zum Saisonende anpeilt. Allerdings werden die Blau-Weißen, unabhängig davon ob der Aufstieg klappt oder nicht, in Zukunft ohne Bugla auskommen müssen, schließlich ist für diesen im Sommer Schluss.

Nachdem Bugla von seinem Ausbildungsverein SuS Dinslaken 09 zur Saison 2010/11 in die A-Jugend des VfL Rhede wechselte und zwei Jahre später, in seiner ersten Herrenspielzeit, als Stammspieler in der Oberliga-Mannschaft des VfL mit acht Saisontoren auf sich aufmerksam macht, folgte 2013 der Transfer zum damaligen Landesligisten 1. FC Bocholt. Die Verbindung zwischen dem damals 18-Jährigen und dem Rasen sowie der Atmosphäre am Hünting stimmte dabei von Tag eins: In seiner ersten Spielzeit für die „Schwatten“ schoss Bugla seinen neuen Arbeitgeber mit 25 Scorerpunkten als Stammspieler und Top-Scorer zur Meisterschaft und dem gleichbedeutenden Oberliga-Aufstieg und avancierte schnell zum Publikumsliebling.

In den folgenden acht Jahren hatte der Top-Stürmer, als Stammkraft und Torgarant, maßgeblichen Anteil am starken Abschneiden des 1. FC Bocholt, insbesondere in den Spielzeiten 2016/17 bis 2018/19, in denen Bugla seine Mannschaft mit jeweils über 20 Scorern zweimal auf einen starken dritten Tabellenplatz führte. Doch das fraglos größte Highlight seiner Karrierezeit bei den „Schwatten“ folgte drei Jahre später, als der 1. FC Bocholt nach einer überragenden Spielzeit und Platz eins in der Aufstiegsrunde den Regionalliga-Aufstieg feierte. Bugla kam dabei in 25 Saisonspielen zum Einsatz und verzeichnete acht Tore und vier Vorlagen. Und auch in der folgenden Regionalliga-Saison, in der Bocholt der Klassenverbleib gelang, gehörte der mittlerweile 28-jährige Stürmer zum absoluten Stammpersonal und kam in 31 der 34 Saisonspielen zum Einsatz, dabei erzielte er drei Treffer und bereitete zwei weitere vor. Im Anschluss an die Saison folgte dann, nach zehn überaus erfolgreichen Jahren am Hünting, der Abschied des Top-Stürmers in Richtung Dingden.

Oberliga-Aufstieg als Ziel zum Abschluss

In seiner ersten Spielzeit bei den Blau-Weißen stellte der erfahrene Neuzugang sofort seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis: Mit herausragenden 25 Toren und sieben Assists war Bugla zum Saisonende der dritterfolgreichste Torschütze der Liga, tabellarisch reichte dies aber „nur“ für den dritten Tabellenrang und damit den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Demzufolge haben es sich der Stürmer und seine Mannschaft zum Ziel gemacht, den Oberliga-Aufstieg in dieser Saison zu packen und Bugla damit ein perfektes Karriereende zu bescheren. Die Anzeichen dafür, dass dieses Vorhaben am Ende auch gelingt, könnten wahrhaftig schlechter sein, schließlich führt der SV Blau-Weiß Dingden das Tableau mit zwei Zählern Vorsprung auf Verfolger SV Budberg an. Ob der Aufstieg schlussendlich tatsächlich gelingt, bleibt weiter abzuwarten. Fakt ist, dass mit Andre Bugla ein großer Name die Amateur-Fußballbühne zum Saisonende verlassen wird.