Bocholt gleicht spät aus, RWO holt sich Abreibung in Köln ab

Fortuna Düsseldorf ist neuer Tabellenführer. – Foto: Patrik Otte

Viel los im Südstadion: Am Ende einer ereignisreichen Partie besiegte Fortuna Köln die Gäste von RW Oberhausen mit 5:1. Parallel trennten sich Fortuna Düsseldorfs U23 und der 1. FC Bocholt mit einem 2:2. VfL Bochums U21 gewann erstmals mit einem 2:0 gegen den SV Rödinghausen.

>>> Zum Spielbericht Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Bocholt trennen sich in einem kurzweiligen Spiel mit 2:2. Für den FCB erzielte Arnold Budimbu beide Treffer. Fortuna Düsseldorf II – 1. FC Bocholt 2:2

Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, David Savic, Leonard Brodersen, Noah Förster, Elias Egouli, Leo Mirgartz, Simon Vu (92. Arno Krause), Sima Suso (92. Maksym Len), Tim Rossmann (46. Karim Affo) (82. Deniz Bindemann), Lennart Garlipp, Charlison Benschop (71. Mechak Quiala-Tito) - Trainer: Jens Langeneke

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Johannes Dörfler (58. Bogdan Shubin), Jeff Mensah, Jan Holldack (58. Nicolas Hirschberger), Marvin Lorch (71. Jonas Carls), Cedric Euschen (81. Aaron Bayakala), Patrick Kurzen (46. Philipp Hanke), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg)

Tore: 1:0 Lennart Garlipp (26.), 2:0 Charlison Benschop (47.), 2:1 Arnold Budimbu (70.), 2:2 Arnold Budimbu (85. Handelfmeter) ________ Wilde Partie in Köln