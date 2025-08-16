Bocholt gleicht spät aus, RWO holt sich Abreibung in Köln ab

Viel los im Südstadion: Am Ende einer ereignisreichen Partie besiegte Fortuna Köln die Gäste von RW Oberhausen mit 5:1. Parallel trennten sich Fortuna Düsseldorfs U23 und der 1. FC Bocholt mit einem 2:2. VfL Bochums U21 gewann erstmals mit einem 2:0 gegen den SV Rödinghausen.
Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Bocholt trennen sich in einem kurzweiligen Spiel mit 2:2. Für den FCB erzielte Arnold Budimbu beide Treffer.
Fortuna Düsseldorf II – 1. FC Bocholt 2:2
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, David Savic, Leonard Brodersen, Noah Förster, Elias Egouli, Leo Mirgartz, Simon Vu (92. Arno Krause), Sima Suso (92. Maksym Len), Tim Rossmann (46. Karim Affo) (82. Deniz Bindemann), Lennart Garlipp, Charlison Benschop (71. Mechak Quiala-Tito) - Trainer: Jens Langeneke
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Johannes Dörfler (58. Bogdan Shubin), Jeff Mensah, Jan Holldack (58. Nicolas Hirschberger), Marvin Lorch (71. Jonas Carls), Cedric Euschen (81. Aaron Bayakala), Patrick Kurzen (46. Philipp Hanke), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg)
Tore: 1:0 Lennart Garlipp (26.), 2:0 Charlison Benschop (47.), 2:1 Arnold Budimbu (70.), 2:2 Arnold Budimbu (85. Handelfmeter)
Zwei verschossene Strafstöße und drei Platzverweise dürften die Schlagzeilen neben den sechs Treffern dominieren. Am Ende verloren die Oberhausener die Partie in Unterzahl einfach aus den Augen.
SC Fortuna Köln – RW Oberhausen 5:1
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna (82. Younes Derbali), David Haider, Vleron Statovci (85. Kevin Brechmann), Tom Geerkens, Rafael Garcia (82. Seymour Fünger), Nico Thier (65. Luca Majetic), Georg Strauch (65. Timo Bornemann), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz - Trainer: Matthias Mink
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht (46. Burinyuy Nyuydine), Nico Klaß, Drew Murray, Moritz Stoppelkamp (52. Simon Ludwig), Eric Babacar Gueye, Luca Schlax (64. Seok-ju Hong), Matona-Glody Ngyombo, Alexander Mühling (76. Phil Sieben), Lucas Halangk, Christopher Schepp (64. Elias Demirarslan) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Yannick Paul Rupert
Tore: 1:0 Nico Thier (14.), 2:0 Vleron Statovci (45.+5), 3:0 Vleron Statovci (63.), 3:1 Elias Demirarslan (71.), 4:1 Adrian Stanilewicz (77.), 5:1 Timo Bornemann (90.+1)
Rot: Matona-Glody Ngyombo (19./RW Oberhausen/Tätlichkeit)
Gelb-Rot: Enzo Wirtz (23./SC Fortuna Köln/)
Rot: Nico Klaß (51./RW Oberhausen/Handspiel auf der Torlinie)
Besondere Vorkommnisse: Rafael Garcia (SC Fortuna Köln) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (53.). Timo Bornemann (SC Fortuna Köln) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Kevin Kratzsch (77.).
Aufsteiger Bochum feiert den ersten Dreier der Saison und darf sich dabei besonders bei einem Mann bedanken. Luis Hartwig erzielte beide Treffer für die Gäste.
SV Rödinghausen – VfL Bochum II 0:2
SV Rödinghausen: Flemming Niemann, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (88. Lennox Afolabi), Ansgar Kuhlmann, Paterson Chato (67. Mattis Rohlfing), Marius Bauer (46. Eduard Probst), Leonard Köhler (87. Allan Firmino Dantas), Simon Breuer, Noah-Henry Köse, Cottrell Ezekwem (46. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Dennis da Silva Félix
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Nicolas Abdat, Lars Holtkamp, Vahidin Turudija (75. Benjamin Dreca), Henri Matter (87. Divine Boafo), Keanu Kerbsties, Luis Hartwig (87. Lennart Koerdt), Lirim Jashari (75. Niklas Jahn), Jonathan Akaegbobi (68. Ben Heuser) - Trainer: Heiko Butscher
Tore: 0:1 Luis Hartwig (39.), 0:2 Luis Hartwig (84.)
5. Spieltag
23.08.25 1. FC Bocholt - SC Paderborn 07 II
23.08.25 Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
23.08.25 VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
23.08.25 Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II
23.08.25 Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück
23.08.25 Fortuna Düsseldorf II - Bonner SC
23.08.25 FC Gütersloh - SC Fortuna Köln
24.08.25 Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II
24.08.25 RW Oberhausen - SSVg Velbert
