Bocholt gewinnt nach Comeback, RWO holt zweiten Sieg

Nachdem am Freitag (14. August) bereits vier Regionalliga-Partien gelaufen sind, folgen an diesem Samstagnachmittag vier weitere Begegnungen. Der 1. FC Bocholt ist bei der U23 von Borussia Mönchengladbach zu Gast und wartet derweil noch auf seinen ersten Dreier, während die Fohlen mit einem weiteren Sieg an die Tabellenspitze springen könnten. Der SV Rödinghausen empfängt den ebenfalls noch sieglosen SC Paderborn II, und für Rot-Weiß Oberhausen geht es zur Zweitvertretung des VfL Bochum. Um 16 Uhr steigt zudem das Aufsteigerduell zwischen dem VfB 03 Hilden und der SG Wattenscheid 09 – beide Neu-Regionalligisten warten bislang noch auf ihren ersten Sieg der Saison.
Die Schalker kamen zunächst etwas besser in die Partie, ohne dabei zwingend zu werden. Auf der anderen Seite kam Siegen nach einem Konter zur ersten guten Möglichkeit: Kevin Goden setzte sich nach einer Kopfballverlängerung durch, legte anschließend aber auf Serhat-Semih Güler ab, dessen Abschluss an Schalke-Torwart Johannes Siebeking scheiterte (6.).
Anschließend übernahm Schalke wieder mehr Kontrolle. Siegen hatte immer wieder Probleme im eigenen Aufbauspiel und brachte sich durch ungenaue Zuspiele selbst in Schwierigkeiten. Nach einer zunächst kurz ausgeführten Ecke schlugen die Gastgeber schließlich zu: Jean-Paul Ndiaye reagierte nach einem Pfostentreffer am schnellsten und staubte zur Führung ab (33.).
Die Sportfreunde bemühten sich um eine Antwort. Goden scheiterte nach einem Solo an Siebeking (43.), doch statt des Ausgleichs kassierte Siegen unmittelbar vor der Pause den zweiten Gegentreffer. Edion Gashi wurde im Strafraum freigespielt und schloss flach ins Eck ab (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel war Siegen bemüht, offensiv zur Entfaltung zu kommen. Wirklich gefährlich wurde es zunächst allerdings kaum. Für Siegen wurde die Aufgabe schließlich noch schwieriger. Elias Huth sah nach einem harten Foulspiel die Rote Karte (72.). Schalke kontrollierte das Geschehen und kam seinerseits zu weiteren Abschlüssen. Yassin Ben Balla verpasste unter anderem freistehend das 3:0 (81.) Wenig später mussten die Siegerländer sogar mit neun Feldspielern auskommen: Jan-Luca Rumpf wurde nach einem weiteren Foul mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (85.).
In doppelter Unterzahl war die Partie endgültig entschieden. Schalke verpasste zwar einen weiteren Treffer, brachte den Vorsprung aber souverän über die Zeit. Die Sportfreunde Siegen bleiben damit nach drei Spieltagen bei einem Punkt stehen.
FC Schalke 04 II – Sportfreunde Siegen 2:0
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Jonas Zgorecki (74. Malik Tubic), Felix Meyer, Louis Tober, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger (90. Anas Bouda), Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara (83. Vincenzo Onofrietti) - Trainer: Jakob Fimpel
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, David Kammerbauer (46. Tim Arnold), Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Michel Stöcker, Dennis Brock (60. Eros Dacaj), Hamza Saghiri (75. Ömer Tokac), Dustin Willms, Kevin Goden (60. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler - Co-Trainer: Marco Beier - Co-Trainer: Mohamed Aslan
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 650
Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (33.), 2:0 Edion Gashi (45.+2)
Rot: Elias Huth (72./Sportfreunde Siegen/Grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Jan-Luca Rumpf (85./Sportfreunde Siegen/)
Der Aufsteiger nutze Mitte der ersten Hälfte ein ungenaues Zuspiel im Aufbau für ein Ausrufezeichen. Fabian Fricke schnappte sich die Kugel und nahm einfach mal aus knapp 25 Metern Maß - keine Abwehrchance für Silas Ostrzinski (23.).
Zur zweiten Hälfte zeigte sich Dortmund-Coach Daniel Rios besonders mit der Offensive nicht zufrieden und wechselte dreifach. Die neuen Impulse sollten sich bezahlt machen. Daniel Nsumbu zog mit Tempo im Strafraum an seinem Gegenspieler vorbei und schloss flach zum Ausgleich ab (47.).
Nun hatten die Gäste Blut geleckt. Jesper Verlaat wurde an der Strafraumgrenze etwas zu viel Platz gewährt, was er für einen platzierten Schuss ins rechte Eck nutzte (52.). Der BVB konnte wenig später das Ruder vollends herumreißen, nachdem Kevin Mutove einen Strafstoß platziert ins linke Eck setzte und damit den 3:1-Endstand besorgte (55.).
SV Bergisch Gladbach 09 – Borussia Dortmund II 1:3
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari (59. Denys Pinchuk), Mathias Hülsenbusch, Eliot Albert (75. Claudio Heider), Fabian Fricke (87. Artem Belousov), Jonas Rücker, Ole Tillmann (59. Joel Kouekem), Ardit Mimini (59. Elyas Aydin), Daniel Spiegel, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Nanitonda Quiala, Malik Hodroj, Finn Fuchs (73. Mario Pejazic), Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain (46. Daniel Gabriel Nsumbu), Tim Degener, Connor Krempicki, Luke Fahrenhorst, Arne Wessels (46. Diego Ngambia), Bennedikt Wüstenhagen (46. Kevin Mutove) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Fabian Fricke (23.), 1:1 Daniel Gabriel Nsumbu (47.), 1:2 Jesper Verlaat (52.), 1:3 Kevin Mutove (55. Foulelfmeter)
Rhynern ging zunächst früh in Führung. Lennart Koerdt wurde auf der linken Seite freigespielt und brachte den Ball in den Strafraum. Jonah Wagner war zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (10.). Die Gastgeber hatten anschließend sogar die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen, doch Henrik Koch scheiterte frei vor SCW-Torhüter Marcel Hölscher (12.).
Stattdessen kam Wiedenbrück noch vor der Pause zum Ausgleich. Ein Fehler im Rhynerner Spielaufbau ermöglichte Davud Tuma den freien Weg zum Tor. Der Angreifer blieb vor Christopher Balkenhoff ruhig und traf zum 1:1 (40.).
Nach dem Seitenwechsel drehte Wiedenbrück die Partie. Eine Ecke landete am langen Pfosten bei Julius Bochmann, von dessen Oberschenkel der Ball über die Linie sprang (76.). Rhynern bewies jedoch einmal mehr Moral und kam kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. Akhim Seber setzte sich auf der rechten Seite durch und legte quer, Philipp Ratz schob aus kurzer Distanz zum 2:2 ein (90.). Damit bleibt der Aufsteiger auch nach drei Spieltagen ohne Niederlage.
Westfalia Rhynern – SC Wiedenbrück 2:2
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Philipp Ratz, Keanu Diskau (83. Johannes Thiemann), Elias Boadi Opoku (61. Elias Kourouma), Melih Sayin, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Henrik Koch (74. Akhim Seber), Lennart Koerdt (61. Emanuel De Lemos) - Trainer: Marco Stiepermann
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella (46. Furkan Yilmaz), Charalampos Chantzopoulos (25. Alessandro Toia), Simeon Tsanev, Julius Bochmann, Niklas Szeleschus (58. Leon Kayser), Marius Zentler, Max Ritter (75. Maik Amedick) (75. Iskender Aslan), Davud Tuma, Sebastian Mai, Tom Krüger (75. Janis Seiler) - Trainer: Dominik Sammer
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 1007
Tore: 1:0 Jonah Wagner (10.), 1:1 Davud Tuma (40.), 1:2 Julius Bochmann (76.), 2:2 Philipp Ratz (90.)
Nach torloser erster Hälfte sorgten die Gäste für das erste Ausrufezeiche. Ein langer Ball auf Malte Zumdieck sorgte für Unordnung im Bonner Abwehrverbund. Dieser legte ab auf Rovin Shivani, dessen Abschluss unter dem Tordach landete (54.).
Nun kam Feuer in die Partie. Der BSC antwortete seinerseits durch einen Strafstoß von Frederic Baum (69.). Die neu zusammengewürfelte Mannschaft der Sportfreunde durfte in der Schlussphase noch am Sieg schnuppern, nachdem Embarki Hadj die Gäste wieder in Führung brachte (81.). Doch einmal mehr hatte der BSC noch die richtie Antwort parat, Massaman Keita sorgte für den 2:2-Endstand (89.).
Bonner SC – Sportfreunde Lotte 2:2
Bonner SC: Elias Bördner, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Yannik David Dasbach (65. Jonas Berg), Tobias Knost, Frederic Baum, Nick Zimmermann (57. Eray Isik), Diamant Berisha (57. Luca de Meester de Tilbourg), Aaron Tshimuanga (82. Simon Breuer), Josue Santo, Cagatay Kader (57. William McIntosh) - Trainer: Björn Mehnert
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic (84. Dimitrie Deumi-Nappi), Mehmet Kaya, Justin Faltyn, Keanu Kerbsties, Rohin Shivani (76. Embarki Fares Tedj Hadj), Julien Kurowski, Nedzhib Hadzha, Malte Zumdieck (84. Yehor Koniuchenko), Eduard Mahmuti (62. Ayodele Ojo), Can Akbas (76. Karlo Grgic) - Trainer: Nadir Sönmez
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 1156
Tore: 0:1 Rohin Shivani (54.), 1:1 Frederic Baum (69. Foulelfmeter), 1:2 Embarki Fares Tedj Hadj (81.), 2:2 Massaman Keita (89.)
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