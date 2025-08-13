Bocholt gegen ungeschlagene Fortuna, RWO bei Fortuna Köln

Derzeit schmücken drei U-Mannschaften die ersten Plätze der Regionalliga West. Diese Phalanx könnte der 1. FC Bocholt mit einem Sieg bei der U23 von Fortuna Düsseldorf durchbrechen, dabei winkt mit etwas Schützenhilfe sogar die Tabellenführung. RW Oberhausen und Fortuna Köln wollen im direkten Aufeinandertreffen den durchwachsenen Saisonstart etwas aufbessern. Erst in der Folgewoche steigen die DFB-Pokalteilnehmer FC Gütersloh und Sportfreunde Lotte wieder in den Ligabetrieb ein.

Bleibt Düsseldorf auch gegen Bocholt ungeschlagen?

Die Fortuna schwimmt zu Saisonbeginn auf einer allseits kaum zu erwartenden Euphoriewelle. Entscheidend dafür ist bislang auch das notwendige Quäntchen Spielglück. Denn sowohl gegen RW Oberhausen (1:0) als auch in der Woche gegen den FC Gütersloh (3:1) ließ der jeweilige Kontrahent ordentliche Chancen liegen, um das Ergebnis in die entgegensetzte Richtung zu verschieben. Gleichzeitig ließ die Elf von Jens Langeneke nur wenig Gelegenheiten im Offensivbereich liegen. Bestätigt sich der bislang positive Eindruck auch noch gegen die hoch gehandelten Bocholter, könnten sich die Jungs vom Flinger Broich vielleicht auch langfristig weiter oben festbeißen. Der FCB stellt an den ersten drei Spieltagen die beste Offensive (zehn Tore) und wird von nicht wenigen Stimmen als größer Aufstiegskandidat gehandelt.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln RW Oberhausen RW Oberhausen 14:00 live PUSH

Für beide Seiten war es wohl nicht der erhoffte Start in die Saison. RWO konnte am vergangenen Spieltag gegen den Bonner SC (3:1) immerhin den Super-GAU verhindern und fuhr die ersten Punkte ein. Trotz klar vernehmbaren spielerischen Fortschritte ist um die Kleeblätter aber noch alles rosig. Den Fehlstart könnte Oberhausen mit einem weiteren Sieg als solchen immerhin bereits abhaken. Auch bei Fortuna Köln fehlte der gewisse spielerische Punch in den entscheidenden Szenen. Dabei durfte die Elf von Matthias Mink alle (!) bisherigen Partien in Überzahl beenden. So auch zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach II (2:3), gleichzeitig aber auch die erste Niederlage.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen VfL Bochum VfL Bochum II 14:00 live PUSH

Der 20-jährige Hugo Rölleke konnte einem nach seinem folgenschweren Patzer gegen die SSVg Velbert (2:2) wirklich Leid tun. So steckt der Meister der Oberliga Westfalen weiter am unteren Tabellenende, anders als in der Vorsaison ist nun jeder einzelne Punkt hart umkämpft. Auch gegen den in der Regionalliga etablierten SV Rödinghausen wird das nicht anders. Der 5:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV vom vergangenen Wochenende liest sich auf dem Papier natürlich wie eine klare Trendwende. Dabei ist nicht zu vergessen, dass der Kontrahent mit dezimiertem Personal an den Start ging. Dennoch: Die ersten Punkte dürften dem SVR guttun, der sicherlich auch als leichter Favorit in die nächste Partie geht. Rückkehrer beim WSV

