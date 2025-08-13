 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Die Offensive des FCB um Cedric Euschen muss sich bislang nichts vorwerfen lassen.
Die Offensive des FCB um Cedric Euschen muss sich bislang nichts vorwerfen lassen. – Foto: Imago Images

Bocholt gegen ungeschlagene Fortuna, RWO bei Fortuna Köln

Regionalliga West: Der 4. Spieltag ist – bedingt durch die Verpflichtungen im Landespokal und auch im DFB-Pokal über das Wochenende und auch die Folgewoche gestreut

Derzeit schmücken drei U-Mannschaften die ersten Plätze der Regionalliga West. Diese Phalanx könnte der 1. FC Bocholt mit einem Sieg bei der U23 von Fortuna Düsseldorf durchbrechen, dabei winkt mit etwas Schützenhilfe sogar die Tabellenführung. RW Oberhausen und Fortuna Köln wollen im direkten Aufeinandertreffen den durchwachsenen Saisonstart etwas aufbessern. Erst in der Folgewoche steigen die DFB-Pokalteilnehmer FC Gütersloh und Sportfreunde Lotte wieder in den Ligabetrieb ein.

Bleibt Düsseldorf auch gegen Bocholt ungeschlagen?

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

Die Fortuna schwimmt zu Saisonbeginn auf einer allseits kaum zu erwartenden Euphoriewelle. Entscheidend dafür ist bislang auch das notwendige Quäntchen Spielglück. Denn sowohl gegen RW Oberhausen (1:0) als auch in der Woche gegen den FC Gütersloh (3:1) ließ der jeweilige Kontrahent ordentliche Chancen liegen, um das Ergebnis in die entgegensetzte Richtung zu verschieben. Gleichzeitig ließ die Elf von Jens Langeneke nur wenig Gelegenheiten im Offensivbereich liegen.

Bestätigt sich der bislang positive Eindruck auch noch gegen die hoch gehandelten Bocholter, könnten sich die Jungs vom Flinger Broich vielleicht auch langfristig weiter oben festbeißen. Der FCB stellt an den ersten drei Spieltagen die beste Offensive (zehn Tore) und wird von nicht wenigen Stimmen als größer Aufstiegskandidat gehandelt.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

Für beide Seiten war es wohl nicht der erhoffte Start in die Saison. RWO konnte am vergangenen Spieltag gegen den Bonner SC (3:1) immerhin den Super-GAU verhindern und fuhr die ersten Punkte ein. Trotz klar vernehmbaren spielerischen Fortschritte ist um die Kleeblätter aber noch alles rosig. Den Fehlstart könnte Oberhausen mit einem weiteren Sieg als solchen immerhin bereits abhaken.

Auch bei Fortuna Köln fehlte der gewisse spielerische Punch in den entscheidenden Szenen. Dabei durfte die Elf von Matthias Mink alle (!) bisherigen Partien in Überzahl beenden. So auch zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach II (2:3), gleichzeitig aber auch die erste Niederlage.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00live

Der 20-jährige Hugo Rölleke konnte einem nach seinem folgenschweren Patzer gegen die SSVg Velbert (2:2) wirklich Leid tun. So steckt der Meister der Oberliga Westfalen weiter am unteren Tabellenende, anders als in der Vorsaison ist nun jeder einzelne Punkt hart umkämpft.

Auch gegen den in der Regionalliga etablierten SV Rödinghausen wird das nicht anders. Der 5:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV vom vergangenen Wochenende liest sich auf dem Papier natürlich wie eine klare Trendwende. Dabei ist nicht zu vergessen, dass der Kontrahent mit dezimiertem Personal an den Start ging. Dennoch: Die ersten Punkte dürften dem SVR guttun, der sicherlich auch als leichter Favorit in die nächste Partie geht.

Rückkehrer beim WSV


So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

Alessio Arambasic (nach Rotsperre) wird wieder zur Verfügung stehen. Dazu bahnt sich sowohl bei Alwin Weber als auch Kadi Atmaca die Verletzungsrückkehr an. Die schon ohnehin dünne Personaldecke wird unter der Woche in der 1. Runde des Niederrheinpokals gegen den TSV Krefeld-Bockum (13. August, 19.30 Uhr) gefordert.

Gut ausgeruht und mit der Bestätigung des furiosen 5:3-Erfolges gegen die Sportfreunde Lotte im Rücken, geht der BVB in die Partie. Setzt sich der Trend fort, könnten die Schützlinge von Mike Tullberg zum bereits erfolgreichen Feld der U-Mannschaften dazustoßen.

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

Auch wenn der punktemäßige Ertrag bislang noch nicht üppig erscheint, darf die SSVg bereits für sich konstatieren, dass sie qualitativ in der ausgeglichenen Regionalliga nicht unbedingt abfallen. Kleinere Erfolgserlebnisse waren schon dabei, das ganz große Ausrufezeichen steht jedoch noch aus.

Besonderes Augenmerk gilt beim kommenden Kontrahenten Jan Urbich, der mit vier Treffern aus den ersten drei Spielen das entstanden Loch des letztjährigen Top-Torschützen Noah Pesch schließen könnte . Der 21-jährige Zugang der Kickers Offenbach wird seinen bisherigen Lauf sicher fortsetzen wollen.

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

Das jüngste Team der Liga grüßt von der Spitze. Der spielfreudige 5:0-Auftritt gegen die U23 vom 1. FC Köln sorgte für den ersten Sprung der Paderborner an Platz eins. Sicher sind die Ostwestfalen dadurch nicht plötzlich zum großen Aufstiegsfavoriten mutiert, verschaffen sich aber schon früh in der Saison etwas Luft auf die unteren Tabellenränge. Die Kräfteverhältnisse lassen sich nach der Partie in Wiedenbrück wohl noch etwas besser einschätzen, hatte der SCW in der laufenden Saison schon immer wieder seine Probleme, zuletzt verdeutlicht in der luftigen Defensivleistung in Halbzeit zwei gegen den 1. FC Bocholt (0:4).

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

Als eines von vier Teams sind die Sportfreunde Siegen weiterhin ungeschlagen. Fans des Aufsteigers werden nach dem furiosen Saisonauftakt aber auch bemerkt haben, dass auf dem höheren Niveau nicht alles so einfach von der Hand gehen kann. So lange die Siegener noch nicht so einfach einzuschätzen sind, sollten sie so schnell wie möglich ein Polster auf die Abstiegsränge ansammeln. Vor dem Wochenende gilt es, sich zunächst sich im Pokal gegen Landesligist FC Altenbochum (13. August, 19 Uhr) nicht zu blamieren.

DFB-Pokalteilnehmer erst in der Folgewoche im Einsatz

Di., 19.08.2025, 19:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:00live

Auch wenn der FCG sich mit der Chancenverteilung eigentlich den dritten Sieg in Folge verdient hätte, steht am Ende gegen Fortuna Düsseldorf II (1:3) die erste Pleite der neuen Saison. Dennoch hinterließen die Ostwestfalen ligaweit den vielleicht besten Eindruck und wollen dies auch gegen den Aufsteiger erneut unter Beweis stellen. Vorher steht aber noch Runde eins im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin (15. August, 18 Uhr) an.

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:00live

Es geht Schlag auf Schlag für Lotte. Im Landespokal gegen Dorsten-Hardt am Mittwoch (13. August, 18.30 Uhr) noch turmhoher Favorit, wartet drei Tage später Bundesligist SC Freiburg im DFB-Pokal (16. August, 18 Uhr). Bevor es also in der Liga weitergeht, haben die Tecklenburger noch ihre Hausaufgaben zu erledigen.

Die Schalker können sich das Ganze in Ruhe und aus der Ferne anschauen. Die ersten Partien deuteten schon an, was vielerorts prognostiziert wurde: Es scheint eine komplizierte Aufgabe, für S04 die Klasse ein weiteres Jahr zu halten.

