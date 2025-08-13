Bocholt gegen ungeschlagene Düsseldorfer, RWO bei Fortuna Köln

Derzeit schmücken drei U-Mannschaften die ersten Plätze der Regionalliga West. Diese Phalanx könnte der 1. FC Bocholt mit einem Sieg bei der U23 von Fortuna Düsseldorf durchbrechen, dabei winkt mit etwas Schützenhilfe sogar die Tabellenführung. RW Oberhausen und Fortuna Köln wollen im direkten Aufeinandertreffen den durchwachsenen Saisonstart etwas aufbessern. Erst in der Folgewoche steigen die DFB-Pokalteilnehmer FC Gütersloh und Sportfreunde Lotte wieder in den Ligabetrieb ein.
Die Fortuna schwimmt zu Saisonbeginn auf einer allseits kaum zu erwartenden Euphoriewelle. Entscheidend dafür ist bislang auch das notwendige Quäntchen Spielglück. Denn sowohl gegen RW Oberhausen (1:0) als auch in der Woche gegen den FC Gütersloh (3:1) ließ der jeweilige Kontrahent ordentliche Chancen liegen, um das Ergebnis in die entgegensetzte Richtung zu verschieben. Gleichzeitig ließ die Elf von Jens Langeneke nur wenig Gelegenheiten im Offensivbereich liegen.
Bestätigt sich der bislang positive Eindruck auch noch gegen die hoch gehandelten Bocholter, könnten sich die Jungs vom Flinger Broich vielleicht auch langfristig weiter oben festbeißen. Der FCB stellt an den ersten drei Spieltagen die beste Offensive (zehn Tore) und wird von nicht wenigen Stimmen als größer Aufstiegskandidat gehandelt.
Für beide Seiten war es wohl nicht der erhoffte Start in die Saison. RWO konnte am vergangenen Spieltag gegen den Bonner SC (3:1) immerhin den Super-GAU verhindern und fuhr die ersten Punkte ein. Trotz klar vernehmbaren spielerischen Fortschritte ist um die Kleeblätter aber noch alles rosig. Den Fehlstart könnte Oberhausen mit einem weiteren Sieg als solchen immerhin bereits abhaken.
Auch bei Fortuna Köln fehlte der gewisse spielerische Punch in den entscheidenden Szenen. Dabei durfte die Elf von Matthias Mink alle (!) bisherigen Partien in Überzahl beenden. So auch zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach II (2:3), gleichzeitig aber auch die erste Niederlage.
Der 20-jährige Hugo Rölleke konnte einem nach seinem folgenschweren Patzer gegen die SSVg Velbert (2:2) wirklich Leid tun. So steckt der Meister der Oberliga Westfalen weiter am unteren Tabellenende, anders als in der Vorsaison ist nun jeder einzelne Punkt hart umkämpft.
Auch gegen den in der Regionalliga etablierten SV Rödinghausen wird das nicht anders. Der 5:0-Erfolg gegen den Wuppertaler SV vom vergangenen Wochenende liest sich auf dem Papier natürlich wie eine klare Trendwende. Dabei ist nicht zu vergessen, dass der Kontrahent mit dezimiertem Personal an den Start ging. Dennoch: Die ersten Punkte dürften dem SVR guttun, der sicherlich auch als leichter Favorit in die nächste Partie geht.
Alessio Arambasic (nach Rotsperre) wird wieder zur Verfügung stehen. Dazu bahnt sich sowohl bei Alwin Weber als auch Kadi Atmaca die Verletzungsrückkehr an. Die schon ohnehin dünne Personaldecke wird unter der Woche in der 1. Runde des Niederrheinpokals gegen den TSV Krefeld-Bockum (13. August, 19.30 Uhr) gefordert.
Gut ausgeruht und mit der Bestätigung des furiosen 5:3-Erfolges gegen die Sportfreunde Lotte im Rücken, geht der BVB in die Partie. Setzt sich der Trend fort, könnten die Schützlinge von Mike Tullberg zum bereits erfolgreichen Feld der U-Mannschaften dazustoßen.
Auch wenn der punktemäßige Ertrag bislang noch nicht üppig erscheint, darf die SSVg bereits für sich konstatieren, dass sie qualitativ in der ausgeglichenen Regionalliga nicht unbedingt abfallen. Kleinere Erfolgserlebnisse waren schon dabei, das ganz große Ausrufezeichen steht jedoch noch aus.
Besonderes Augenmerk gilt beim kommenden Kontrahenten Jan Urbich, der mit vier Treffern aus den ersten drei Spielen das entstanden Loch des letztjährigen Top-Torschützen Noah Pesch schließen könnte . Der 21-jährige Zugang der Kickers Offenbach wird seinen bisherigen Lauf sicher fortsetzen wollen.
Das jüngste Team der Liga grüßt von der Spitze. Der spielfreudige 5:0-Auftritt gegen die U23 vom 1. FC Köln sorgte für den ersten Sprung der Paderborner an Platz eins. Sicher sind die Ostwestfalen dadurch nicht plötzlich zum großen Aufstiegsfavoriten mutiert, verschaffen sich aber schon früh in der Saison etwas Luft auf die unteren Tabellenränge. Die Kräfteverhältnisse lassen sich nach der Partie in Wiedenbrück wohl noch etwas besser einschätzen, hatte der SCW in der laufenden Saison schon immer wieder seine Probleme, zuletzt verdeutlicht in der luftigen Defensivleistung in Halbzeit zwei gegen den 1. FC Bocholt (0:4).
Als eines von vier Teams sind die Sportfreunde Siegen weiterhin ungeschlagen. Fans des Aufsteigers werden nach dem furiosen Saisonauftakt aber auch bemerkt haben, dass auf dem höheren Niveau nicht alles so einfach von der Hand gehen kann. So lange die Siegener noch nicht so einfach einzuschätzen sind, sollten sie so schnell wie möglich ein Polster auf die Abstiegsränge ansammeln. Vor dem Wochenende gilt es, sich zunächst sich im Pokal gegen Landesligist FC Altenbochum (13. August, 19 Uhr) nicht zu blamieren.
Auch wenn der FCG sich mit der Chancenverteilung eigentlich den dritten Sieg in Folge verdient hätte, steht am Ende gegen Fortuna Düsseldorf II (1:3) die erste Pleite der neuen Saison. Dennoch hinterließen die Ostwestfalen ligaweit den vielleicht besten Eindruck und wollen dies auch gegen den Aufsteiger erneut unter Beweis stellen. Vorher steht aber noch Runde eins im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin (15. August, 18 Uhr) an.
Es geht Schlag auf Schlag für Lotte. Im Landespokal gegen Dorsten-Hardt am Mittwoch (13. August, 18.30 Uhr) noch turmhoher Favorit, wartet drei Tage später Bundesligist SC Freiburg im DFB-Pokal (16. August, 18 Uhr). Bevor es also in der Liga weitergeht, haben die Tecklenburger noch ihre Hausaufgaben zu erledigen.
Die Schalker können sich das Ganze in Ruhe und aus der Ferne anschauen. Die ersten Partien deuteten schon an, was vielerorts prognostiziert wurde: Es scheint eine komplizierte Aufgabe, für S04 die Klasse ein weiteres Jahr zu halten.