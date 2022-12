Bocholt atmen durch, Tiefschlag für Straelen & Wuppertal neuer Zweiter Der SC Preußen Münster bleibt Regionalliga-Tabellenführer, der SV Straelen ganz bitter dagegen Letzter. Die Aufsteiger aus Bocholt und Düren punkten, der Wuppertaler SV belegt jetzt rang zwei.

Der Wuppertaler SV hat am 19. Spieltag der Regionalliga West von einer Niederlage der U23 von Borussia Mönchengladbach profitiert und belegt jetzt Rang zwei. Während Tabellenführer Preußen Münster auch dank eines Traumtores gegen den SC Wiedenbrück siegte, fehlte dem SV Straelen auch beim 1. FC Kaan-Marienborn das notwendige Spielglück. Freude herrscht beim 1. FC Bocholt und dem 1. FC Düren über wichtige Punktgewinne.

Viel mehr Pech im Spielverlauf kann der SV Straelen bald nicht mehr haben, denn die Mannschaft von Bekim Kastrati verlor nach Führung noch in den Schlussminuten beim starken Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn mit 1:2. Die Führung von Philipp Dünnwald (14.) hielt lange, doch die Gelderländer kassierten zunächst von Daniel Hammel den Ausgleich (83.), dann verwandelte Markus Pazurek auch noch einen Strafstoß (89.). Somit bleibt das Schlusslicht abgeschlagen Letzter und hat jetzt elf Punkte Rückstand auf die potenzielle Rettung. Kaan-Marienborn verteidigt derweil Rang fünf.

Rot-Weiß Oberhausen – Borussia Mönchengladbach II 1:0 Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Jerome Propheter (67. Leroy-Jacques Mickels), Pierre Fassnacht, Fabian Holthaus (91. Jan-Lucas Dorow), Nico Klaß, Michael Wentzel, Tanju Öztürk, Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (81. Nico Petritt), Sven Kreyer (84. Tobias Boche), Anton Heinz - Trainer: Mike Terranova Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Brüll, Michel Lieder, Kaan Kurt, Phil Kemper, Jamil Najjar (81. Jacob Italiano), Per Lockl, Enrique Lofolomo, Torben Müsel, Mika Schroers (58. Phil Beckhoff), Steffen Meuer (84. Kushtrim Asallari), Semir Telalovic (65. Ryan-Don Naderi) - Trainer: Eugen Polanski Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 4651 Tore: 1:0 Anton Heinz (72.)

Anton Heinz avancierte für Rot-Weiß Oberhausen zum Matchwinner. Im Duell mit Borussia Mönchengladbach verwandelte der 24-Jährige einen Freistoß sehenswert zum knappen Sieg der Hausherren, die jetzt nur noch vier Punkte Rückstand auf die Fohlen haben. Gladbach hat Rang zwei an den Wuppertaler SV verloren.

Fortuna Düsseldorf II – 1. FC Bocholt 0:0 Fortuna Düsseldorf II: Glenn Dohn, Takashi Uchino, Niko Vukancic, Benjamin Böckle, Tom Geerkens, Nicolas Hirschberger, Kevin Sebastian Brechmann (64. Ephraim Kalonji), Justin Noah Seven (69. Robin Bird), Adam Bodzek, Maximilian Adamski, Kwadwo Baah - Trainer: Nicolas Michaty 1. FC Bocholt: Sebastian Wickl, Marc Beckert, Kevin Grund (92. Dario Schumacher), Leander Goralski, Mika Timothy Hanraths, Florian Abel, Marvin Lorch, Marko Stojanovic, Kento Wakamiya (85. Robert Tochukwu Nnaji), Marcel Platzek, Malek Fakhro (82. Andre Bugla) - Trainer: Marcus John Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg () - Zuschauer: 857 Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore

Das genaue Gegenteil ist vom SV Straelen dieser Tage ist Preußen Münster. Der Tabellenführer mühte sich zunächst gegen den SC Wiedenbrück, dann traf Alexander Hahn aber direkt nach dem Wiederanpfiff im zweiten Durchgang (47.). Als die Ostwestfalen in der Nachspielzeit auf den Ausgleich hofften, traf Shaibou Oubeyapwa aus rund 40 Metern zum 2:0-Endstand. Damit bleibt Münster mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung die Nummer eins - Wiedenbrück verweilt drei Punkte vor der Abstiegszone.

Nach dem Seitenwechsel witterte Wattenscheid 09 ein mögliches Comeback in Wuppertal. Philipp Hanke zog die Notbremse und auf einmal geriet der 2:0-Vorsprung des WSV ins Wanken, weil Julian Meier den fälligen Elfmeter zum 1:2 verwandelte (50.). Doch Wuppertal hatte auch in Unterzahl die besseren Antworten, denn erst Kevin Hagemann (52.), dann der überragende Serhat-Semih Güler (72.), der zwei Tore erzielte und auch bei den anderen Treffern seine Füße im Spiel hatte, egalisierten die beiden Anschlusstreffer der SGW zu einem insgesamt verdienten 4:2-Heimsieg. Der WSV ist Zweiter, Wattenscheid hat fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

SV Rödinghausen – SV Lippstadt 08 1:2 SV Rödinghausen: Tiago Estêvão, Daniel Flottmann, Jonathan Riemer, Patrick Choroba (87. Nico Tübing), Patrick Kurzen, Mirko Schuster, Adrian Bravo Sanchez, Vincent Schaub (69. Jeff-Denis Fehr), Niklas Wiemann, Damjan Marceta (65. Malte Meyer), Ramien Safi (84. Lasse Jürgensen) - Trainer: Carsten Rump SV Lippstadt 08: Christopher Balkenhoff, Finn Heiserholt, Phil Halbauer, Luis Allmeroth, Maximilian Fischer, Luis Sprekelmeyer, Fatih Ufuk, Yasin Altun, Tim Möller, Luis Ortmann (70. Salmin Rebronja), Hakim Traoré (70. Julian Düsterhus) - Trainer: Felix Bechtold Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 634 Tore: 0:1 Luis Sprekelmeyer (24.), 0:2 Phil Halbauer (38.), 1:2 Niklas Wiemann (59.)

Durch Tore von Luis Sprekelmeyer und Phil Halbauer setzte sich der SV Lippstadt beim SV Rödinghausen mit 2:1 durch. Die Gäste ziehen damit auch in der Tabelle an der Mannschaft von Carsten Rump vorbei.

Rot Weiss Ahlen erzielte in bei Fortuna Köln zu spät den Anschluss, denn Tobias Reithmeir traf erst in der 91. Minute zum 1:2. Die Führung brachten die Domstädter über die Zeit und haben sich deshalb ein kleines Polster auf die Abstiegszone erarbeitet - Ahlen ist nämlich sieben Punkte distanziert.

Die Reserve des FC Schalke 04 bleibt an den vorderen Plätzen dran, denn schon zur ungewöhnlichen Anstoßzeit am Freitagmittag um 12 Uhr setzten sich die Knappen haushoch mit 5:0 (3:0) gegen den 1. FC Köln II durch. Den Gästen brach das Genick unmittelbar vor dem Seitenwechsel, denn da schlug Königsblau gleich dreimal zu. Auffälligster Akteur war Doppelpacker Soichiro Kozuki. Köln II könnte am Samstag auf einen Abstiegsplatz fallen.

FC Schalke 04 II – 1. FC Köln II 5:0

FC Schalke 04 II: Justin Heekeren, Julius Schell, Verthomy Schilo Boboy, Daniel Kankam Kyerewaa, Marouane Balouk (80. Andreas Ivan), Joey Paul Müller (75. Grace Bokake Bolufe), Sidi Guessor Sané (66. Elias Kurt), Tim Albutat, Soichiro Kozuki (71. Niklas Castelle), Kerim Calhanoglu, Rufat Dadashov - Trainer: Jakob Fimpel

1. FC Köln II: Tobias Trautner, Georg Strauch, Stephan Salger, Pierre Nadjombe, Mikail Özkan (12. Leon Schneider), Joshua Schwirten (46. Ricardo Henning), Rijad Smajic (46. Luca Schlax), Simon Breuer, Hendrik Mittelstädt, Maximilian Schmid, Jeremy Mekoma (46. Yusuf-Sahin Örnek) - Trainer: Mark Zimmermann

Schiedsrichter: Florian Visse (Hörstel) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Rufat Dadashov (33.), 2:0 Soichiro Kozuki (45.), 3:0 Daniel Kankam Kyerewaa (45.+2), 4:0 Sidi Guessor Sané (48.), 5:0 Soichiro Kozuki (68.)

Der letzte Spieltag des Jahres

In der kommenden Woche steht der bis dato letzte Spieltag des Jahres an - das sind die Paarungen:

20. Spieltag

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Preußen Münster

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Düren

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr SV Straelen - Rot-Weiß Oberhausen

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr 1. FC Köln II - 1. FC Kaan-Marienborn

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Rot Weiss Ahlen

Sat., 10.12.22 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Fri., 27.01.23 19:30 Uhr Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf II

Wed., 22.02.23 19:00 Uhr SV Lippstadt 08 - FC Schalke 04 II

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches