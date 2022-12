Bobingens Begleiter werden gesucht Bei der Augsburger Futsal-Kreismeisterschaft werden auch zwei weitere Startplätze bei der schwäbischen Endrunde vergeben

Nur drei Tage nach dem Finalturnier der kombinierten Titelkämpfe der Stadt Augsburg und des Landkreises Aichach-Friedberg steht am Freitag (18 Uhr) in der Fischacher Staudenlandhalle mit der Augsburg Kreismeisterschaft um den Lotto-Bayern-Cup die nächste Futsal-Veranstaltung auf dem Programm. Acht Teams spielen um die Fahrkarten für die schwäbische Endrunde am 7. Januar in der Günzburger Rebayhalle.