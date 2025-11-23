Bobingen überwintert als Tabellenführer

Dass der TSV unbedingt gewinnen wollte, war von der ersten Minute an zu sehen. Die 25 Minuten zu Beginn waren wohl mit das Beste, was die Truppe von Dmitrij Peil in dieser Saison abgeliefert hat. Egg wurde nahezu komplett in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Ballbesitz und kontrollierte Pässe gab es für die Allgäuer in dieser Phase des Spiels praktisch nicht. Doch wie immer wieder zu beobachten, endete die Bobinger Herrlichkeit an der Strafraumgrenze. Trotz absoluter Überlegenheit im Mittelfeld blieben Abschlüsse Mangelware. Der enorme Druck, den die Gastgeber erzeugten, führte dann aber doch zum Erfolg. Nachdem ein Bobinger Angriff bereits gestoppt war, orientierten sich sowohl die Bobinger als auch die Egger Spieler zur Mittellinie. Jedoch nicht Filip Marjanovic. Er lief den Torwart an. Der wartete einen Tick zu lange und schoss bei seinem Passversuch den anstürmenden Bobinger an und der Ball sprang ins Tor. (31. Minute). So war die Bobinger Führung letztlich ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk vom Allgäuer Torwart Christoph Wassermann. Das änderte allerdings nichts daran, dass die Führung zu diesem Zeitpunkt hoch verdient war. Danach verlor Bobingen allerdings etwas den Faden. Bis zur Halbzeit kam Egg besser ins Spiel. Das änderte sich im zweiten Durchgang nicht. Egg war zwar präsenter und konnte immer wieder gefährlich in Strafraumnähe vordringen. Aber Bobingen hatte jetzt deutlich mehr und auch bessere Abschlüsse. Aber die Torschüsse kamen meist zu unplatziert, direkt mittig auf den Torwart. So verpassten es Kapitän Paul Simler und seine Spieler, die Führung auszubauen. So kam, was im Fußball so oft passiert, wenn eigene Chancen nicht genutzt werden: Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld konnte der blitzschnelle Bruno da Rocha Coval den Ausgleich erzielen (54.). Bobingen steckte nicht auf und bemühte sich, wieder besser ins Spiel zu kommen. Letztlich wurde so viel offensive Power belohnt. In der 74. Minute hatte der erst eine Viertelstunde zuvor eingewechselte Georg Zimmermann den richtigen Riecher, setzte sich stark durch und erzielte den 2:1-Siegtreffer. „Wir sind letztlich hoch zufrieden. Drei Punkte ist das, was wir wollten, und das haben wir geschafft“, sagte Trainer Peil zum Abschluss. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Filip Marjanovic (31.), 1:1 Bruno da Rocha Coval (54.), 2:1 Georg Zimmermann (74.)