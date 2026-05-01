Bobingen, Thalhofen und Alerheim holen den Pokal

Innerhalb von nur vier Minuten fielen alle Treffer zum 2:1-Sieg des TSV Bobingen beim Kreisligisten FC Affing. Bobingen ließ vom Anpfiff weg keinen Zweifel aufkommen, dass es den Titel verteidigen will. Doch die Die Affinger überstanden den Angriffswirbel und versteckten sich keineswegs. Vor der Halbzeit fielen dann die Treffer. Jannick Piller zirkelte einen Freistoß vors Tor und Paul Simler wuchtete per Kopf den Ball zum 0:1 unter die Querlatte. Georg Zimmermann eroberte nach dem Anstoß blitzschnell den Ball, bediente auf der linken Außenbahn Jonathan Macht. Ein kurzer Haken und mit rechts schlenzte er das Spielgerät von der Strafraumgrenze unerreichbar für Scherer zum 2:0 ins Tor. Der Torjubel war noch nicht verhallt, da folgte die Affinger Antwort. Jakob schlug eine Flanke auf den langen Pfosten. Fabio Martens legte quer und Torjäger Simonovic traf zum Anschlusstreffer. Dabei blieb es im zweiten Abschnitt, obwohl der Affinger Ausgleich in der Schlussphase durchaus in der Luft lag. (rr)

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Paul Simler (41.), 0:2 Jonathan Macht (42.), 1:2 Stefan Simonovic (44.)

Gelb-Rot: Mattis Junker (90.+6/TSV Bobingen)