Bobingen, Thalhofen und Alerheim holen den Pokal

Die Pokalsieger in den schwäbischen Kreisen Augsburg, Allgäu und Donau stehen fest. Die Bezirksligisten TSV Bobingen und FC Thalhofen sowie die bereits als Kreisliga-Meister feststehend SG Alerheim setzten sich in den drei Enspielen durch und qualifizierten sich damit für die erste Hauptrunde auf bayerischer Ebene zu Beginn der Saison 2026/27.
Innerhalb von nur vier Minuten fielen alle Treffer zum 2:1-Sieg des TSV Bobingen beim Kreisligisten FC Affing. Bobingen ließ vom Anpfiff weg keinen Zweifel aufkommen, dass es den Titel verteidigen will. Doch die Die Affinger überstanden den Angriffswirbel und versteckten sich keineswegs. Vor der Halbzeit fielen dann die Treffer. Jannick Piller zirkelte einen Freistoß vors Tor und Paul Simler wuchtete per Kopf den Ball zum 0:1 unter die Querlatte. Georg Zimmermann eroberte nach dem Anstoß blitzschnell den Ball, bediente auf der linken Außenbahn Jonathan Macht. Ein kurzer Haken und mit rechts schlenzte er das Spielgerät von der Strafraumgrenze unerreichbar für Scherer zum 2:0 ins Tor. Der Torjubel war noch nicht verhallt, da folgte die Affinger Antwort. Jakob schlug eine Flanke auf den langen Pfosten. Fabio Martens legte quer und Torjäger Simonovic traf zum Anschlusstreffer. Dabei blieb es im zweiten Abschnitt, obwohl der Affinger Ausgleich in der Schlussphase durchaus in der Luft lag. (rr)
Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 280
Tore: 0:1 Paul Simler (41.), 0:2 Jonathan Macht (42.), 1:2 Stefan Simonovic (44.)
Gelb-Rot: Mattis Junker (90.+6/TSV Bobingen)
Der SV Lachen hatte vergeblich auf eine Überraschung gehofft, beim Allgäuer Finale in Eggenthal setzte sich der favorisierte FC Thalhofen mit 4:1 durch. Michael Dittrich und Nico Beutel hatten den Bezirksligisten schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße gebracht. Lachen durch nach dem Seitenwechsel wieder hoffen, als Marco Mendler den Anschlusstreffer für den Kreisligisten erzielte. Doch allzu lange ließ der FCT die Spannung nicht zu, Robin Volland stellte zehn Minuten später auf 1:3. Als dann auch noch Linus Zeiler den vierten Thalhofer Treffer nachlegten, geriet die Schlussphase zum Schaulaufen für den neuen Pokalsieger.
Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 650
Tore: 0:1 Michael Dittrich (3.), 0:2 Nico Beutel (33.), 1:2 Marco Mendler (49.), 1:3 Robin Volland (59.), 1:4 Linus Zeiler (72.)
Gelb-Rot: Fabian Bartenschlager (90./SV Lachen)
Die Meisterfeierlichkeiten der vorausgegangenen Tage haben bei den Kickern der SG Alerheim keine Spuren hinterlassen. Im Donau-Finale nutzte der künftige Bezirksligist den Heimvorteil und setzte sich mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den West-Kreisligisten TSV Ziemetshausen durch.
Allerdings mussten die Alerheimer zwischendurch auch leiden. Denn nach der Pausenführung durch Simon Löfflad wurde es in der zweiten Halbzeit knifflig. Robert Zwölfer hatte den Platz mit Gelb-Rot vorzeitig verlassen müssen, direkt anschließend verwandelte Julian Riederle den fälligen Elfmeter zum 1:1. In Überzahl drängte Ziemetshausen auf die Entscheidung, doch azu kam es nicht. Und so musste das Elfmeterschießen herhalten, in dem sich die SGA als treffsicherer erwies - und wie schon im Vorjahr den Pokalsieg bejubeln konnte.
Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 800
Tore: 1:0 Simon Löfflad (38.), 1:1 Julian Riederle (66./Foulelfmeter)
Elfmeterschießen: 1:2 Daniel Greiner, 2:2 Benjamin Töpfer, Fabio Müller (Ziemetshausen) verschießt, 3:2 Tobias Fuchsluger, Julian Riederle (Ziemetshausen) scheitert an Torwart Samuel Hertle, Tobias Stelzle (Alerheim) scheitert an Torwart Marius Würstle, 3:3 Colin Fendt, 4:3 Luca Greiner, 4:4 Jonas Seibold, 5:4 Sebastian Hertle
Gelb-Rot: Robert Zwölfer (65./SG Alerheim/Foulspiel)