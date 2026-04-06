Bobingen stochert sich zum Sieg Der TSV rennt lange einem Rückstand hinterher +++ Königsbrunn feiert ersten Sieg seit Anfang November +++ Der VfL Kaufering macht Druck auf die Spitzenteams +++ Babenhausen geht in Erkheim leer aus +++ Bad Wörishofen wird von Kaufbeuren kalt erwischt von Bernhard Meitner · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser

So stocherte Bobingens Florian Kohler im Liegen den Ball zum Siegtreffer über die Linie zum späten Sieg des TSV. – Foto: Hieronymus Schneider

Für ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf hat der FC Königsbrunn gesorgt. Die Brunnenstädter feierten ihren ersten Sieg seit Anfang November. Gegen den SV Egg steht am Ende ein 5:1-Kantersieg. Der TSV Bobingen müht sich dagegen zu einem Pflichtsieg, während Langerringen und Lagerlechfeld nicht vom Fleck kommen. Da geht noch was in Sachen Aufstieg! Der VfL Kaufering schickte Kellerkind TV Weitnau mit einer 0:5-Packung heim ins Oberallgäu und feierte den neunten Sieg in Serie und den elften im zwölften Spiel unter Trainer Alex Wagner.

Das Team von Trainer Dimitri Peil begann wieder mit gepflegtem Spielaufbau und erspielte sich die Hoheit im Mittelfeld. Der Druck auf das gegnerische Tor wurde mit vier Eckbällen und einem Torschuss untermauert. Aber in der 13. Minute kam wieder der Schock des frühen Gegentores. Ein Konter der Legauer über den linken Flügel erreichte Timo Heberle in der Mitte und der schoss beherzt zum 0:1 ein. Nun begann das Anrennen gegen eine starke Legauer Hintermannschaft, die den Bobingern wie die Allgäuer Bergkette im Weg stand. Nach der Pause war es das gleiche Spiel. Bobingen drückte, aber dem Tabellenführer fiel wenig ein. Als die Bobinger schon der Verzweiflung nahe waren, kam Tomakin in der 80. Minute nach einer Ecke von der Strafraumgrenze zum Schuss und der rutschte dem bis dahin sicheren Legauer Torwart Denny Haug durch die Beine. In der Nachspielzeit gab es noch einen Freistoß für die Platzherren. Der Ball segelte in den Fünfmeterraum und flipperte drei bis viermal zwischen Legauer und Bobinger Beinen hin und her, bis er schließlich von Florian Kohler zum 2:1 über die Linie gestochert wurde. „Wir haben das Spiel kontrolliert und hatten 80 Prozent Ballbesitz, aber unsere Kombinationen waren nicht schnell genug, um die Abwehr des guten Gegners auszuspielen. Ich bin froh über das glückliche Ende“, so Peil. (Kruppe) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Sebastian Steigerwald (Rohrenfels) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Timo Heberle (13.), 1:1 Hüseyin Tomakin (80.), 2:1 Florian Kohler (90.+4)

Mit 4:1 schickten die Gastgeber den Tabellennachbarn aus der Kneippstadt nach Hause – eine herbe Niederlage für das Team um Thomas Waltenberger. Bereits in der zweiten Minute ging die SVK in Führung, als Torjäger Robin Conrad den Gästetorwart überraschte. Kaufbeuren nun klar spielbestimmend, doch wurden wieder klare Torchancen vergeben. In Halbzeit zwei dann aus dem Nichts der Ausgleich durch Thomas Waltenberger (51. Minute). Die Kneippstädter waren nun besser im Spiel, doch die Tore fielen für den SVK. Aufgrund der Chancenverteilung ein verdienter Erfolg, der bei besseren Chancenauswertung hätte auch höher ausfallen können. (hr) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Robin Conrad (2.), 1:1 Thomas Waltenberger (51.), 2:1 Luca Wollens (59.), 3:1 Ardi Rramanaj (75.), 4:1 Ahmet Alkan (85.)

Befreiungsschlag: Nach zwei knappen Niederlagen hatte sich bei Manuel Ebeling und dem SV Mering etwas angestaut. – Foto: Christian Kolbert

In beiden Halbzeiten war der SVM jeweils zweimal erfolgreich. Los ging‘s durch den Treffer von Manuel Ebeling, dem Maximilian Kless unmittelbar vor dem Wechsel der Seiten das 2:0 folgen ließ. Am Ende waren auch noch Spielertrainer Thilo Wilke und Daniel Kapfer erfolgreich. Das klare Resultat verdient umso mehr Beachtung, wenn man weiß, dass Thalhofen auf Rang vier ebenfalls zur Spitzengruppe gehört. Thilo Wilke äußerte sich in ähnlicher Weise: „Heute war es eine sehr guter Auftritt.“ Er fand kaum einen Anlass, um eine Kritik anzubringen. Tor Nummer drei, das in der 80. Minute zustande kam, hätte er sich schon früher gewünscht. Am vierten Treffer gefiel ihm, dass der Schütze das Spiel auf der Bank der Ersatzspieler begonnen hatte. Wilke bescheinigte nicht nur den Akteuren von eins bis elf eine starke Leistung, sondern bezog in dieses Lob ausdrücklich auch die Kandidaten dahinter mit ein. Diesen Aspekt will er auch in nächster Zeit betonen. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Manuel Ebeling (25.), 2:0 Maximilian Kless (45.+1), 3:0 Thilo Wilke (80.), 4:0 Daniel Kapfer (82.)

Mit einem Blitzstart stellte der FC Königsbrunn im Duell gegen den favorisierten SV Egg die Weichen früh auf Sieg. Ein Doppelschlag von Fabian Richter (13.) und ein Traumtor mit der Hacke von Manuel Hampp (16.) vergoldeten die vielleicht beste Startviertelstunde des FC in dieser Spielzeit. Die Gäste aus dem Unterallgäu trugen kaum zum Spiel bei, waren nur mit Standartsituationen gefährlich. Doch das können die Königsbrunner auch, was sie kurz vor der Pause bewiesen, als Erich Turgunbajew eine Ecke von Fabio Blasi zum 3:0 einnickte. Nach der Pause lief es für die Brunnenstädter weiter nach Wunsch, nach einer Stunde markierte Luca Sommer das 4:0. Gut zehn Minuten später war es erneut Torjäger Sommer, der nach einem schönen Angriff jubeln durfte. Kurz vor Schluss gelang den Gästen durch Daniel Haseidl noch der Ehrentreffer. (Kruppe) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Fabian Richter (13.), 2:0 Manuel Hampp (16.), 3:0 Erich Turgunbajew (38.), 4:0 Luca Sommer (59.), 5:0 Luca Sommer (70.), 5:1 Daniel Haseidl (89.)

Im Max-Swoboda-Stadion trennten sich der FC Wiggensbach und die SpVgg Lagerlechfeld mit einem 1:1-Unentschieden. Lukas Ried brachte die Gastgeber in der 23. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In der Schlussphase, in der 88. Minute, glich Marius Heißerer für die Gäste aus und sicherte somit den Punkt. 130 Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel.

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Lukas Ried (23.), 1:1 Marius Heißerer (88.)

Die Frage, ob das 0:0 als gewonnener Punkt, oder als zwei verlorene Punkte zu werten war, war nach Aussage von Langerringens Trainer Sebastian Korner auch nach dem Spiel Thema in der Kabine. Am Ende bewertete Korner das 0:0 gegen den Tabellenfünften aber als Erfolg. „Es fühlt sich doch wie ein Sieg an“, gibt der Trainer zu. „Wir konnten kämpferisch überzeugen, hatten aber auch Spielpech.“ Damit meint er vor allem den Pfostentreffer von Thomas Daniel zum Auftakt der Schlussviertelstunde. „Das ist halt so, wenn wir drei, vier Plätze weiter oben stehen, dann gehen die Dinger rein“, so Korner. (Kruppe) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 150

Nachdem beide Mannschaften in der ersten Hälfte jeweils zwei sehr gute Tormöglichkeit vergeben hatten, ging es vor 345 Zuschauern torlos in die Halbzeitpause. Das unebene Spielfeld machte es den Akteuren schwer, ein gutes Passspiel aufzuziehen. Kurz nach Wiederanpfiff köpfte Stefan Oswald nach einem Eckball zur Erkheimer Führung ins Tor (49.). Danach wurden die Gastgeber stärker und Fabian Krogler erhöhte auf 2:0 (63.). Weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt. Der Gegentreffer durch Manuel Hust in der langen Nachspielzeit (90.+7) kam für die Gäste zu spät. (kmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 345

Tore: 1:0 Stefan Oswald (49.), 2:0 Fabian Krogler (63.), 2:1 Manuel Hust (90.+7)

Florian Bucher, frischgebackener Papa, verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:0 für den VfL Kaufering. – Foto: Thomas Ernstberger