Der Sieg im Hinspiel war teuer erkauft. Abwehrstratege Simon Schlotterer zog sich in Germaringen einen Kreuzbandriss zu. Im Bild: Trainer Sebastian Jeschek, Ersatztorhüter Adrian Schlotterer und Simon Schlotterer (von links) nach der schweren Verletzung. – Foto: Elmar Knöchel

Bobingen möchte den Rückenwind nutzen Die Partie gegen Aufsteiger SVO Germaringen wird kein Selbstläufer +++ Der TSV Ziemetshausen kommt nicht richtig in Tritt +++ Nach seiner Roten Karte ist Dinkelscherben Coach Michael Finkel gegen Aystetten zum Zuschauen verurteilt +++ Oberstdorf hat noch eine Rechnung offen

Vor dem Rückrundenauftakt gegen den SVO Germaringen zieht Bobingens Spielertrainer Christopher Detke kurz Bilanz: „Wir sind durchaus zufrieden mit dem Ergebnis der Hinrunde“, sagt Detke. Im Vergleich zur Vorsaison stehe man nicht nur um einen Platz besser als im Vorjahr, man habe auch mehr Punkte sammeln können. Der SV Cosmos Aystetten empfängt den TSV Dinkelscherben, oder anders gesagt: Absteiger gegen Aufsteiger. In der Hinrunde konnten die Lila-Weißen dem Favoriten beim 3:1-Sieg ein Schnippchen schlagen, mittlerweile wirken die Cosmonauten aber deutlich gefestigter.

TSV Bobingen – SVO Germaringen (Sa, 14 Uhr) Die Bobinger wollen sich keinesfalls auf dem Erreichten ausruhen. „Wir müssen jetzt alles daransetzen, den Rückenwind zu nutzen, und im ersten Rückrundenspiel gleich wieder dreifach punkten“, so Detke. Ein Selbstläufer wird das aber wohl eher nicht werden. Denn die Bobinger haben Respekt vor dem Aufsteiger aus dem Allgäu. „Das 2:1 im Hinspiel war ein hartes Stück Arbeit“, erinnert sich der Bobinger Coach. Der Aufsteiger habe engagiert und physisch sehr präsent gespielt.

Germaringens Coach Johannes Martin will nach dem couragierten Auftritt im Lokalderby gegen die SpVgg Kaufbeuren auch beim TSV Bobingen mutig auftreten und mit einer konzentrierten und kompakten Mannschaftsleistung nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. „Jeder Punkt hilft uns für die Rückrunde nach der Winterpause und dafür werden wir kämpfen.“ (Knöchel) Lokalsport SZ

SV Cosmos Aystetten – TSV Dinkelscherben (So, 14 Uhr) In den vergangenen Spielen konnte Cosmos-Coach Konjevic fast schon aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt feierte beim 3:0-Erfolg gegen den TSV Ottobauren auch Maximilian Heckel sein Comeback, der zuletzt mehrere Wochen wegen eine Handverletzung mit anschließender Operation fehlte. Dass der TSV Bobingen unter der Woche durch seinen hauchdünnen 1:0-Sieg beim FC Oberstdorf an den Cosmonauten vorbeigezogen ist, stört in Aystetten nicht wirklich. „Wir haben noch jede Menge Spiele“, weiß Konjevic, dass am Schluss abgerechnet wird.

Nach dem 3:2-Sieg beim SV Türkgücü Königsbrunn ist Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel ein großer Stein vom Herzen gefallen. Zuvor hatten die Reischenauer drei Spiele in Folge verloren und erstmals in dieser Saison eine kleine Durststrecke durchleben müssen. „Wir haben eine Reaktion gezeigt, das war wichtig für uns“, erklärte Finkel, der sich in der 69. Spielminute nach einer strittigen Abseitssituation mit dem Linienrichter in die Quere kam und daraufhin die Rote Karte sah. Böse Worte seien zwar nicht gefallen, trotzdem ist der 44-Jährige nun für das Auswärtsspiel in Aystetten gesperrt. Während also seine Trainerkollegen Harald Fürst und Phillip Schmid das alleinige Kommando übernehmen, ist Finkel zum Abstand halten gezwungen. „Wahrscheinlich mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf der Gegengerade“, schmunzelt der Aufstiegscoach. Den SV Cosmos Aystetten bezeichnet Finkel als die „von den Einzelspielern her beste Mannschaft der Liga“. Der Matchplan klingt somit relativ simpel: „Wir müssen uns in den Zweikämpfen durchsetzen und dürfen am besten kein frühes Gegentor kassieren“. Verzichten müssen die Lila-Weißen auf Hakan Avci, der schon vor dem Königsbrunn-Spiel über Probleme am Hüftbeuger klagte und zur Pause ausgewechselt wurde. Ansonsten dürfte der Kader unverändert bleiben. Heißt also auch, dass Daniel Wiener erneut im Abwehrzentrum zum Einsatz kommt und Spielertrainer Phillip Schmid ganz vorne stürmen wird – an der Seite von Thomas Kubina, der im Hinspiel gegen Aystetten bekanntlich doppelt traf. (ilia/oli) Lokalsport Labo

SV Egg/Günz – TSV Ziemetshausen (So, 14 Uhr) Die letzten Vorrundenspiele liefen für den SV Egg eher ungünstig. Zuletzt verlor Egg beim TSV Bobingen mit 2:4, dann gewannen die Bobinger ihr Nachholspiel in Oberstdorf mit 1:0. Jetzt sind sie die schärfsten Verfolger des SV Egg, für den es dennoch zur knappen Herbstmeisterschaft gereicht hat. In den verbleibenden drei Partien gilt es nun für das Team von Trainer Karlheinz Schabel, den Zwei-Punkte-Vorsprung in die Winterpause zu retten.

Nach dem jüngsten 2:5 beim Laternenträger Bad Grönenbach überwog erst einmal der Frust aufseiten der Ziemetshauser. Kopfschüttelnd analysierte Trainer Sven Müller: „Wir haben gute Einzelspieler. Aber ich muss als Mannschaft kämpfen. Und das bekommen wir im Moment nicht hin.“ Und weil einfach etwas verkehrt laufen muss in einem Team, das nicht einmal annähernd an sein Leistungspotenzial heranreicht, hinterfragt der frühere Profi gewisse Dinge. „In jede Richtung“, wie er betont – und damit natürlich auch sich selbst und seine Arbeit einbezieht. Umso mehr freut er sich über das Vertrauen, das ihm Teammanager Georg Stötter im Angesicht der jüngsten Pleite aussprach. Müller ist auch keiner, der einfach so hinwirft. Und er dürfte recht haben, wenn er die anhaltende Personalmisere als Hauptgrund für die schwachen Resultate nennt. In der aktuellen Woche hatte er teilweise nur neun Mann im Training. Die immerhin arbeiteten großartig, versichert der Coach. „Aber jeder Spieler muss für sich selbst entscheiden, was er wirklich will. Es hilft nichts, wenn ich überragend trainiere und es dann nicht auf den Platz bringe.“ (jürs/ica) Lokalsport NU / Lokalsport GZ

FC Oberstdorf – SG Niedersonthofen/Martinszell (Sa, 16 Uhr) Nach der 0:1-Niederlage im Nachholspiel gegen den TSV Bobingen ist die Personallage beim FC Oberstdorf mehr als angespannt. „Die Jungs, die zur Verfügung standen, haben sich zerrissen. Wir mussten auf sieben Spieler verzichten und sind entsprechend mit vorsichtiger Ausrichtung ins Spiel gegangen“, sagt Co-Trainer Peter Lechleiter. „Das hat gut funktioniert, leider hat uns die Durchschlagskraft in der Offensive gefehlt.“

Mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen haben die Gäste den Anschluss an das hintere Mittelfeld geschafft. Dabei sind die beiden Spielertrainer Felix Thum mit sechs und Simon Frasch mit fünf Treffern die erfolgreichsten Torschützen der SG Niedersonthofen/Martinszell. Für das Rückspiel in Oberstdorf erwartet Thum jedenfalls eine intensive Partie. Das Ziel ist trotz der starken Heimbilanz des FCO erneut ein Sieg. Luft im Abstiegskampf könnte man sich mit einem Dreier verschaffen. Das Trainerduo kann personell bis auf die Langzeitverletzten Marcel Becker und Marius Jäck wieder aus dem Vollen schöpfen.

TSV Haunstetten – FC Heimertingen (Sa, 14 Uhr) Dass der Weg zum TSV Haunstetten alles andere als einfach wird ist dem Team um Spielertrainer Christoph Amann durchaus bewusst, denn in den vergangenen Aufeinandertreffen blieben die Punkte immer bei den Augsburger Vorstädtern. Die Vorzeichen stehen auch vor dieser Partie nicht besonders gut. Mit den sieben Punkten aus den letzten drei Spielen haben die Hausherren den Anschluss an das Mittelfeld geschafft. Amann sieht das große Manko darin, dass seine Mannen die wenigen klaren Torchancen in den vergangenen Spielen nicht nutzen konnten. Deshalb erwartet der Spielertrainer eine Reaktion seiner Mannschaft auf die letzten beiden Niederlagen und will mit mindestens einem Punkt die Heimreise antreten.

SV Türkgücü Königsbrunn – Kissinger SC (So, 14 Uhr) Das Spiel gegen den Kissinger SC hat wegweisenden Charakter. Denn Türkgücü hat gerade mal noch einen Punkt Vorsprung vor dem Kreisligaaufsteiger. „Dieses Spiel dürfen wir einfach nicht verlieren“, sagt der am Dienstag wiedergewählte Vereinsvorsitzende Cüneyt Celik. Personell stehen dem neuen Trainer Riedl immerhin wieder zwei Stammtorhüter zur Verfügung. Sowohl Burak Parlak als auch Nuri Carpan haben das Training wieder aufgenommen. Damit kann Burak Tok als defensiver Sechser für Stabilität in der Abwehr sorgen. Der Offensive könnte Egor Keller nach seinem Kurz-Comeback im Spiel gegen Dinkelscherben neben Ebrima Sanyang mehr DurchschIagskraft verleihen. Dagegen fallen Kerem Cakin, Sem Michel und Hakan Kocakahya weiterhin wegen Verletzung aus, und der am Sonntag verletzt ausgewechselte Itua Sadadi ist nach Vietnam verreist. Für die Struktur der Mannschaft und die Ausschau nach Verstärkungen ist ab sofort Werner Muth verantwortlich. Er wurde auf der Vorstandsversammlung offiziell als Sportlicher Leiter eingesetzt. (Schneider) Lokalsport SZ





SpVgg Kaufbeuren – TSV Ottobeuren (Sa, 15.30 Uhr) Kaufbeurens Trainer Mahmut Kabak hat diese Woche viel Wert auf die Analyse der Angriffsflaute gelegt, denn seit drei Spielen ist seine Mannschaft ohne Sieg und hat nur ein Tor erzielt. Ausgerechnet war dieser Treffer auch noch ein Elfmeter. „Wir müssen präsenter im Strafraum sein und zudem verstärkt über Außen kommen“, sagt der SVK-Coach. Da die Kaufbeurer immer noch die wenigsten Tore kassiert haben, zeigt sich Kabak wenigstens mit dem Abwehrverhalten seiner Mannschaft zufrieden.

Um nicht aus dem oberen Tabellendrittel abzurutschen, werden die Gäste aus Ottobeuren wieder alles versuchen, um einen Sieg einzufahren