Bobingen kann doch noch gewinnen

Lagerlechfeld hat einen Punkt gegen den TSV Bobingen verschenkt, denn ein Unentschieden wäre durchaus verdient gewesen. Wohl noch beflügelt vom Befreiungsschlag gegen Rettenberg (3:0), legte der FC Bad Wörishofen gegen den FC Königsbrunn nach und fuhr mit einem erneuten 3:0-Erfolg immens wichtige Punkte für den Klassenerhalt ein. Der TSV Kammlach verliert bei der SpVgg Kaufbeuren gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Der SV Mering bleibt nach einem 1:1 in Wiggensbach im Jahr 2025 weiterhin ungeschlagen. Türkgücü Königsbrunn bleibt nach der Winterpause ungeschlagen und setzt seine Aufholjagd fort.

Zu Beginn kamen die Gäste aus Bobingen gar nicht mit dem aggressiven Spiel der SpVgg Lagerlechfeld zurecht. Bereits nach zehn Minuten hätte das Team von Spielertrainer Daniel Raffler bereits zweimal in Führung gehen können. Doch der Bobinger Torhüter Laurin Sommer bewahrte seine Mannschaft reaktionsschnell vor einem Rückstand. Der TSV Bobingen mühte sich zwar, aber ein wirklicher Spielfluss wollte nicht zustande kommen. Immerhin konnten die Spieler von Dmitrij Peil ab der 15. Spielminute die Gastgeber vom eigenen Tor weghalten. Nach vorne ging aber, wie schon in den letzten Spielen, relativ wenig. Dann half dem TSV Bobingen das Glück. Beim ersten Angriff, der die Bobinger wirklich einmal in den Strafraum brachte, traf ein Lechfelder Abwehrspieler unglücklich das Bein eines Bobinger Angreifers. Den fälligen Elfmeter verwandelte Serhat Fidan in der 18. Minute. In der zweiten Hälfte hatten zunächst die Bobinger die Chance zu erhöhen. Danach vergab Lagerlechfeld zwei gute Chancen zum Ausgleich. Wieder stand Keeper Laurin Sommer im Weg. Beiden Mannschaften fehlte in diesem Derby die spielerische Klasse, um wirklich guten Fußball nach vorne zu bringen. Am Ende sagte der Bobinger Trainer: „Endlich wieder einmal gewonnen. Aber das Spiel könnte besser werden.“ Wieder einmal zeigte sich der Landesliga-Absteiger im Angriff zu harmlos. Gegen aggressive Gastgeber war diesmal auch nichts vom sonst so effektiven Pressing des TSV Bobingen zu sehen. Am Ende steht ein glücklicher Sieg und die Erkenntnis, dass es auch andere Ergebnisse als Unentschieden gibt. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 130

Tor: 0:1 Serhat Fidan (18. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Samuel Olejnik (83./TSV Bobingen)

Türkgücü setzt seinen Siegeszug fort. Gegen den FC Rettenberg gab es zu Hause einen ungefährdeten 3:1-Erfolg. Nach 28 Minuten brachte Kaan Koc sein Team in Führung. In der Nachspielzeit gelang Endrit Ahmeti dann sein nächster Treffer. Und auch Neuzugang Jeton Abazi konnte sich mit dem 3:0 wieder in die Torschützenliste eintragen. Der Anschlusstreffer für Rettenberg in der 88. Spielminute kam letztlich zu spät. Und so konnte Türkgücü im vierten Spiel nach der Winterpause weiterhin ungeschlagen bleiben. Das Ziel Klassenerhalt rückt näher. Das Team von Trainer Emanuel Baum kam bärenstark aus der Winterpause. Mit den Verpflichtungen der ehemaligen Bayernligaspieler Abazi und Akgün kam der Erfolg zurück. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kaan Koc (28.), 2:0 Endrit Ahmeti (45.+4), 3:0 Jeton Abazi (63.), 3:1 Quirin Schweiger (88.)

In 20 dominanten Minuten hatten die Meringer bereits einige Großchancen, um in Führung zu gehen. Das gelang den Gastgebern. Sie nutzten nach einer halben Stunde einen Abwehrfehler des MSV durch Manuel Methfessel zum 1:0. „Wir haben im falschen Moment rausverteidigt und hinter der Abwehrkette einen großen Raum geöffnet, was wir normalerweise so nicht machen“, erklärte Trainer Dominik Sammer. Mit diesem Schwunggeber waren die Wiggensbacher in der Folge gut im Spiel und hätten die Führung ausbauen können. Nach einer Halbzeit der vielen verpassten Gelegenheiten ging es für beide Mannschaften in die Kabinen. In der zweiten Hälfte lieferten die Gäste eine hervorragende Leistung. Druckvoll und dominant erarbeitete sich der MSV weiterhin zahlreiche gute Tormöglichkeiten, bis Dennis Lechner in der 66. Spielminute einen Foulelfmeter souverän verwandelte. Beide Mannschaften konnten jedoch bis zum Schlusspfiff den Ball nicht mehr im Tor unterbringen, wodurch es bei diesem 1:1 blieb. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Manuel Methfessel (30.), 1:1 Dennis Lechner (66. Foulelfmeter)

Fatih Ademi brachte die Fuggermärktler zunächst früh in Führung (9.). Nach toller Vorarbeit von Maxim Pölcher erhöhte der Torjäger in der 34. Minute verdient auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause zeigte der Schiedsrichter nach einem Babenhauser Foul auf den Punkt, den fälligen Strafstoß verwandelte Nico Beutel (45.) zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel drehten die Ostallgäuer das Spiel. Zuerst kamen sie durch Jakob Zeiler zum Ausgleich (60.), Robin Volland brachte den Tabellenzweiten in der 74. Minute erstmals in Führung. Nachdem Maxim Pölcher regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht wurde, entschied der Unparteiische erneut auf Elfmeter. Zum Strafstoß trat Fatih Ademi an, der durch seinen dritten Treffer auf 3:3 stellte. Jakob Zeiler war es schließlich, der in der 87. Minute für den glücklichen Siegtreffer der Gäste aus Thalhofen sorgte. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Fatih Ademi (9.), 2:0 Fatih Ademi (34.), 2:1 Nico Beutel (45. Foulelfmeter), 2:2 Jakob Zeiler (60.), 2:3 Robin Volland (74.), 3:3 Fatih Ademi (83. Foulelfmeter), 3:4 Jakob Zeiler (87.)

Gelb-Rot: Dennis Hoffmann (90.+6/FC Thalhofen)

In einem spannenden Duell trennten sich die SG Niedersonthofen/Martinszell und der SV Egg an der Günz mit 1:1. In der 40. Minute brachte Bruno da Rocha Coval die Gäste mit einem präzisen Schuss aus 16 Metern in Führung. Der Ball schlug unhaltbar im unteren Eck ein. Doch die Heimelf gab nicht auf und belohnte sich in der 70. Minute: Felix Thum verwandelte einen Kopfball nach einer Ecke zum verdienten Ausgleich. Die Zuschauer sahen ein packendes Spiel, das beiden Teams einen Punkt sicherte.

Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Bruno da Rocha Coval (40.), 1:1 Felix Thum (70.)

Die SpVgg Kaufbeuren verbuchte wichtigste Punkte im Kellerduell gegen den TSV Kammlach durch einen 2:1-Erfolg. In der 27. Minute sorgte Kaufbeurens Jonas Ruf für die Führung, kurz zuvor hatte Erol Oguzhan bei einem Kammlacher Torschuss für die SVK auf der Linie gerettet. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang waren die Kaufbeurer etwas besser im Spiel, mussten sich aber immer wieder bei SVK-Torwart Emre Sahin bedanken, der die Führung gegen nie aufsteckende Kammlacher festhielt. In der 73. Minute nahm Robin Conrad einen Pass von Can Uygun auf und traf zum 2:0. Doch statt diese Führung herunterzuspielen, machten es die Hausherren noch einmal spannend: Hiltwein flog mit Gelb-Rot vom Platz und in der fünften Minute der Nachspielzeit kam Jonas Funk zum Anschlusstreffer. Weil dann auch noch Kaufbeurens Philipp Siegert mit einer Zehn-Minuten-Strafe vom Platz musste, hatten die Kammlacher in der verbleibenden fünf Minuten der zehnminütigen Nachspielzeit zwei Mann mehr auf dem Feld, konnten dies aber nicht mehr zum Ausgleich nutzen. (mz) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jonas Ruf (27.), 2:0 Robin Conrad (73.), 2:1 Jonas Funk (90.+5)

Gelb-Rot: Dominik Hiltwein (82./SpVgg Kaufbeuren)

Im Sportpark Germaringen besiegte die Heim-Mannschaft SVO Germaringen den FC Oberstdorf mit 2:0. Timo Wörz brachte die Gastgeber in der 63. Minute in Führung, als er nach einem präzisen Pass aus dem Mittelfeld einen strammen Schuss ins Netz setzte. In der 86. Minute erhöhte Wörz erneut, diesmal nach einer mustergültigen Vorlage seines Bruders Patrick, und sicherte den verdienten Heimsieg.

Schiedsrichter: Antonia Hönl (Langweid) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Timo Wörz (63.), 2:0 Timo Wörz (86.)

