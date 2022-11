Ein hartes Stück Arbeit hatte die Mannschaft von Christopher Detke (am Ball, helles Trikot) beim Hinspiel in Dinkelscherben zu erledigen. – Foto: Elmar Knöchel

Bobingen hat Platz zwei im Visier Voraussetzung ist ein Sieg gegen den starken Aufsteiger aus Dinkelscherben +++ Ziemetshausen will sich in Germaringen nicht verstecken +++ Türkgücü Königsbrunn erwartet den nächsten Konkurrenten im Abstiegskampf

Mit dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den Aufsteiger Dinkelscherben hat der TSV Bobingen die Chance, mit einem sehr guten zweiten Tabellenplatz in die lange Winterpause zu gehen. Dafür muss allerdings gewonnen werden.

TSV Bobingen – TSV Dinkelscherben (Sa, 14 Uhr) „Wir wollen uns mit einem Sieg von unseren Fans und Unterstützern verabschieden“, sagt Bobingens Spielertrainer Christopher Detke. Aber ein Selbstläufer wird das letzte Spiel im Bobinger Sportpark an der Hoechster Straße wohl nicht werden. „Gerade gegen Mannschaften, die in der Tabelle weit hinter uns liegen, haben wir uns in den letzten Heimspielen schwergetan“, so der Bobinger Spielertrainer. Deshalb wolle man dieses Mal alles daransetzen, das letzte Spiel des Jahres 2022 erfolgreich zu gestalten. Das dementsprechende Leistungsvermögen steckt auf jeden Fall in der jungen Bobinger Mannschaft. Wären die teilweise unerklärlichen Leistungsschwankungen, gerade gegen die hinter dem Bobinger Team platzierten Mannschaften, nicht gewesen, hätte auch die Tabellenführung im Bereich des Möglichen gelegen. In der Abwehr muss das Bobinger Trainerteam vor dem letzten Heimspiel wieder einmal umstellen. Denn klar ist bereits, dass Sandor Burghard, eine feste Größe in der Bobinger Abwehr, am Samstag fehlen wird. Dagegen wird aber der Bobinger Kapitän und Abwehrchef Hüseyin Tomakin wieder auflaufen können. „Hüseyin ist als Kapitän enorm wichtig für uns. Durch seine Präsenz, seine vorbildliche Einsatzbereitschaft und seine Übersicht in der Deckung gibt er unserer jungen Mannschaft Sicherheit“, so Christopher Detke.

„Wir gehen zwar als Außenseiter in die Partie, vielleicht gelingt uns aber noch ein kleines Erfolgserlebnis vor der Winterpause“, sagt Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel, der in den letzten Wochen eine „gewisse Unzufriedenheit“ bei seiner Mannschaft vernommen hat. Gerade im Spiel nach vorne tut sich die Kaiserberg-Elf ungewohnt schwer, was bei der 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Kaufbeuren für Frust und Resignation sorgte. „Uns fehlt es aktuell an Klarheit und Genauigkeit, gerade beim Herausspielen von Torchancen“, so Finkel. Ein Spieler, der eigentlich für die nötige Balance zwischen Abwehr und Angriff sorgt, ist Kapitän Maximilian Micheler. Gegen Bobingen wird der 28-Jährige allerdings zum letzten Mal durch das Mittelfeld pflügen, ehe im Januar eine längst überfällige Hüftoperation ansteht. Ausfallzeit: Mehrere Monate. Auch Hakan Avci und Jonas Mößner sind wegen eines geplanten Auslandssemesters im neuen Jahr längerfristig raus. Immerhin können die Finkel-/Fürst-/Schmid-Schützlinge auf einen breiten Kader bauen, in der Hinrunde wurden insgesamt 24 Spieler eingesetzt. (Knöchel/ilia) Lokalsport SZ / Lokalsport Labo

SVO Germaringen – TSV Ziemetshausen (So, 14 Uhr) In Germaringen spricht man vor der Partie gegen den TSV Ziemetshausen von einem Sechspunkte-Spiel. In Bezug auf den direkten Vergleicht liegt der psychologische Vorteil bei den Gastgebern, denn das Hinspiel wurde durch die Tore von Patrick und Timo Wörz mit 2:0 gewonnen. Germaringen könnte bei einem Sieg nicht nur mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen, sondern gleichzeitig den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle halten.

„Wir sind in einer ganz schwierigen Situation“, beschreibt Trainer Sven Müller die Lage beim TSV Ziemetshausen. Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht diese Aussage. Der TSV ist Vorletzter und hat derzeit schon fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ans rettende Ufer fehlen schon sieben Zähler. Aus den jüngsten sieben Partien holten die Ziemetshauser ganze zwei Pünktchen. „Gegen einen direkten Konkurrenten wie den SVO Germaringen müssen wir gewinnen“, macht Sven Müller klar. Die Unterallgäuer stehen einen Platz und drei Punkte vor den Ziemetshausern. Müller und sein Team wollen in der Begegnung auch etwas für ihr Selbstvertrauen tun. „Wir haben das Potenzial, um in der Bezirksliga zu bestehen, wir müssen uns nicht verstecken“, erklärt Müller. Größtes Problem, das sich wie ein Roter Faden durch die bisherige Saison zieht, sind die zahlreichen verletzten und angeschlagenen Akteure. Müller führt viele dieser Verletzungen auf die kurze Sommerpause und die damit fehlende Regeneration zurück, die viele seiner Spieler aufgrund des Relegations-Marathons hatten. „Irgendwann passiert den Spielern dann etwas“, so Müller. Der Trainer geht davon aus, dass sein Team in Germaringen auf eine spielstarke, aber auch sehr stabile Mannschaft treffen wird. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt er. (Anhofer) Lokalsport GZ

SV Türkgücü Königsbrunn – SG Niedersonthofen/Martinszell (So, 14 Uhr) Trainer Helmut Riedl kann in der Offensive auf den nach Verletzung zurückgekehrten Kerem Cakin setzen, und auch Egor Keller kommt allmählich wieder in Form. Unterstützt werden sie von dem unermüdlich rackernden Ebrima Sanyang und Mert Akkurt, der in Heimertingen der Spieler des Tages war. Außerdem dürften Burak Tok und Mittelfeld-Ass Kaan Dogan wieder mit von der Partie sein, die in Heimertingen aus privaten Gründen fehlten.

Auf die „Niso-Boys“ wartet mit dem SV Türkgücü Königsbrunn der nächste Konkurrent im Abstiegskampf. Dabei soll der Schwung aus den sechs Spielen ohne Niederlage mitgenommen werden. Nach seinem knöchernen Außenbandanriss im Sprunggelenk aus dem Haunstetten-Spiel muss das Trainergespann Thum/Frasch Andreas Abend ersetzen. (Schneider) Lokalsport SZ

SV Cosmos Aystetten – FC Heimertingen (So, 14 Uhr) Die Cosmonauten leisteten sich in der Vergangenheit immer wieder kleinere Aussetzer und Fehlzündungen, wie zuletzt beim 1:1 in Kissing. „Das war unnötig“, ärgert sich Kapitän Fabian Krug. „Kissing hat zwei individuelle Fehler von uns zum 2:0 genutzt. Dann hat uns der tiefe Platz die Aufholjagd schwer gemacht. Nach dem 2:2 haben wir es in der zweiten Halbzeit versäumt, aus unserer Überlegenheit Tore zu machen.“ Das soll gegen den Tabellenzehnten FC Heimertingen, den Krug als unangenehmen Gegner bezeichnet, besser werden. „Wir müssen schauen, dass wir früh in Führung gehen. Dann muss der Gegner kommen und wir können das Spiel machen.“ Mit einem Sieg würde man sich dann in die Winterpause verabschieden. „In der Frühjahrsrunde werden wir dann versuchen, das Maximale herauszuholen“, hofft er auf eine baldige Rückkehr in die Landesliga. „Realistisch ist die Relegation.“ Nachdem Spitzenreiter SV Egg schon fünf Punkte enteilt ist, will man auf jeden Fall Zweiter werden.

Im Lager des FC Heimertingen ist man durchaus bewusst, welch hohe Hürde sie beim Tabellendritten Cosmos Aystetten erwartet. Für Spielertrainer Christoph Amann heißt es, seine Spieler sollen alle Kräfte mobilisieren, damit man bei den Cosmonauten mithalten kann. Ob dies allerdings gelingt, erscheint fraglich. Doch haben sie des Öfteren schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt. (oli) Lokalsport Labo

SpVgg Kaufbeuren – Kissinger SC (Sa, 14 Uhr) Die Hausherren wollen sich mit einem Heimsieg gegen den Kissinger SC in die Winterpause verabschieden. Zuletzt kommt dem SVK der 2:0-Sieg gegen den TSV Dinkelscherben gerade recht: „Glück muss man sich erkämpfen, und das haben wir in Dinkelscherben 95 Minuten getan“, erklärt SVK-Trainer Mahmut Kabak. Von Anfang an war die Mannschaft konzentriert und hatte kaum Fehler gemacht und zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Wenn die Punkte in Kaufbeuren bleiben sollen, sollte die Partie gegen Kissing nicht anders angegangen werden.

Für den Kissinger SC steht noch ein Spiel in der an, dass der Aufsteiger erfolgreich bestreiten möchte. Beim Tabellenvierten Kaufbeuren wäre der KSC sicher auch schon mit einem Punkt zufrieden, wobei das Team von Trainer Marco Henneberg das Hinspiel überraschend mit 2:0 für sich entscheiden konnte. (sry) Lokalsport FA