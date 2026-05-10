Bobingen hat alle Trümpfe in der Hand Weil Mitkontrahent Kaufering patzt, hat der TSV den Aufstieg nun selbst in der Hand +++ Langerringen muss in die Relegation +++ Königsbrunn darf sich Hoffnung im Abstiegskampf machen +++ Mering wahrt die Chance zum Landesliga-Aufstieg von Bernhard Meitner · Heute, 21:23 Uhr · 0 Leser

Bobingens Yanick Piller (weißes Trikot) nimmt hier den Ball zur 1:0-Führung mit. – Foto: Hieronymus Schneider

Der TSV Bobingen hat sich mit einem klaren 4:0-Sieg über den FC Bad Wörishofen an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd gesetzt und kann nun den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga aus eigener Kraft schaffen. Denn der bisherige Tabellenführer VfL Kaufering hat beim 2:2 in Wiggensbach zwei Punkte liegen lassen, wobei der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gelang. Für die SpVgg Langerringen war schon vor der Partie gegen den TV Erkheim klar, dass sie den Relegationsplatz 14 sicher haben. Der Grund dafür war die Last-Minute-Niederlage des TV Weitnau gegen den FC Thalhofen. Das nicht mehr entscheidende Spiel verloren die Langerringer mit 2:4. Der SV Mering nutzt den Patzer von Kaufering aus und gleicht nach einem starken 4:1-Sieg in Lagerlechfeld die Punkte auf Rang zwei aus.

Vor dem letzten Heimspiel der regulären Saison wurde der Bobinger Trainer Dimitri Peil nach zwei Jahren verabschiedet und seine Leistungen gewürdigt. Sein Team begann mit einer Serie von gefährlichen Eckbällen, die nur knapp am Tor vorbeisegelten. Etwas glücklich fiel dann das 1:0 in der 27. Minute. Prestel schlug den Ball weit in den Strafraum, der Wörishofer Torwart unterlief den Aufsetzer und Janick Piller nahm ihn an und traf. Die Gäste wehrten sich nach Kräften und holten nach der Pause auch einige Ecken heraus. In der 62. Minute war es wieder eine Ecke auf der anderen Seite, die Paul Simler zum 2:0 nutzen konnte und schon zwei Minuten später nutzte Nicolas Prestel einen Fehler im Aufbauspiel des Gegners eiskalt zum 3:0 aus. Damit war die Partie gelaufen und Peil konnte Hüseyin Tomakin. Lasse Junker und Mauritz Di Santo einwechseln. Der leitete nach einem Lattenkracher von Jonathan Macht das 4:0 durch Mattis Junker in der Nachspielzeit ein. Trainer Peil war mit seinem Team sehr zufrieden: „In der ersten Halbzeit waren wir noch sehr nervös, weil es ja um Einiges ging. Unser Führungstor war etwas glücklich, aber in der zweiten Halbzeit haben wir mit einer sehr guten Leistung Druck gemacht und verdient gewonnen. Jetzt haben wir die Meisterschaft im letzten Spiel in Erkheim selbst in der Hand“. Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 132

Tore: 1:0 Janick Piller (27.), 2:0 Paul Simler (62.), 3:0 Nicolas Prestel (64.), 4:0 Mattis Junker (90.+3)

Nach nur einer Saison ist das Abenteuer für den TV Weitnach wieder beendet. Die Mulach-Truppe agiert im letzten Heimspiel auf Augenhöhe mit den spielstarken Gästen. Julien Drimmel brachte Thalhofen nach 14 Minuten früh in Führung, doch nur fünf Minuten später glich Jonas Zacher aus. In der 25. Minute war es Thalhofens Nico Beutel, der clever einen Strafstoß herausholte und diesen zum 1:2 verwandelte. Trotzdem gab Weitnau nicht auf und kam durch Christopher Ludescher schnell zum 2:2 (30.). Die Hausherren konnten auch den nächsten Rückschlag zum 2:3 durch Simon Nägele kontern (74.), als wiederum Christopher Ludescher nur vier Minuten später der Ausgleich gelang. Im weiteren Spielverlauf konnte Weitnau nicht mehr zulegen und kassierte in der Nachspielzeit noch das 3:4 (90.+3).

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Julien Drimml (14.), 1:1 Jonas Zacher (19.), 1:2 Nico Beutel (25. Foulelfmeter), 2:2 Christopher Ludescher (30.), 2:3 Simon Nägele (74.), 3:3 Christopher Ludescher (78.), 3:4 Luca Csauth (90.+3)

Den Hausherren spielte zunächst alles in die Karten. Egg war früh in Unterzahl. Manuel Schropp zog gegen Fatih Ademi die Notbremse und sah die Rote Karte (20.). Doch statt die numerische Überlegenheit auf dem Rasen auszuspielen, wirkte Babenhausen gehemmt. Der SVE ließ Ball und Gegner laufen und ging durch Thorsten Schuhwerk in Führung (36.), drei Minuten später hätte Bruno da Rocha Coval mit einem Freistoß nachlegen können, doch das Leder krachte ans Lattenkreuz. Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren eine starke Phase, waren vor dem gegnerischen Tor aber nicht entschlossen genug. Anders die Egger: Sie erhöhten auf 2:0, erneut Schuhwerk schloss einen Konter aus dem Lehrbuch ab (57.). Wer jetzt dachte, die Partie wäre gelaufen, irrte sich. Marco Jansen (75.) und Maxim Pölcher mit einem Geniestreich per Kopf (90.+2) brachten die Hoffnung vor der tollen Kulisse von 800 Zuschauern zurück. Die Gastgeber drängten aufs Siegtor, das ihnen den Klassenerhalt beschert hätte. Doch das fiel auf der anderen Seite: Manuel Schedel hielt drauf und überrasche den aufgerückten TSV-Keeper Simon Dilba aus der Distanz. Der zweifache Torschütze Schuhwerk sagte nach Spielschluss: „Diesen Sieg haben wir uns verdient. Wir haben den Rückschlag des Platzverweises weggesteckt, hätten unsere Konterchancen am Ende aber auch noch cleverer ausspielen müssen.“ So muss Babenhausen weiter zittern, um nicht doch noch auf einen Relegationsplatz abzurutschen. (Schöttl) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 800

Tore: 0:1 Torsten Schuhwerk (36.), 0:2 Torsten Schuhwerk (57.), 1:2 Silas Bauer (74.), 2:2 Maxim Pölcher (90.+2), 2:3 Manuel Schedel (90.+5)

Rot: Manuel Schropp (20./SV Egg an der Günz)

In einer munteren Anfangsphase traf die Gastgeber zuerst. Alexander Schwarz überlupfte nach einem starken Pass von Niklas Sonntag den herauseilenden Gästekeeper (30.). Nach schöner Vorarbeit von Alexander Schwarz erhöhte Jannik Graf auf 2:0 (75.). Doch nur eine Minute später konnte Ahmet Alkan auf 1:2 verkürzen. Ahmet Alkan war es auch, der in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand verwandelte.

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Alexander Schwarz (30.), 2:0 Jannik Graf (75.), 2:1 Ahmet Alkan (76.), 2:2 Ahmet Alkan (90.+3 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Bora Imamogullari (90./SpVgg Kaufbeuren)

Der FC Königsbrunn kann noch einmal Hoffnung im Hinblick auf den Klassenerhalt schöpfen. Nach einem 3:2-Sieg bei der SVO Germaringen haben sich die Brunnenstädter noch eine letzte Chance erspielt, auch ohne Relegation in der Bezirksliga zu bleiben. Königsbrunn war von Beginn an die überlegene Mannschaft und hatte einige gute Chancen. Nach 25 Minuten traf dann Torjäger Luca Sommer zum verdienten 1:0. Doch die Freude beim FCK währte nicht lange. Nur drei Minuten später trafen die Gastgeber mit einem traumhaften Volleyschuss zum Ausgleich. Königsbrunn blieb am Drücker, doch sechs Minuten vor der Pause ging Germaringen, recht schmeichelhaft in Führung. Die Brunnenstädter stecken nicht auf und Sommer schnürte noch vor der Pause seinen Doppelpack und traf zum 2:2-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel vergoldete Luca Sommer seinen Sonntag mit Tor Nummer drei. Dies genügte dann auch, da Königsbrunn weiterhin bissig blieb und so die Punkte nach Hause brachte. Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Luca Sommer (25.), 1:1 Luca Katzer (28.), 2:1 Andreas Mayr (39.), 2:2 Luca Sommer (41.), 2:3 Luca Sommer (55.)

Eine von vier Jubeltrauben des SV Mering: Weil Kaufering patzt, ist der MSV nun wieder punktgleich mit dem Zweiten. – Foto: Christian Kruppe

Gleich zu Beginn hatte Lagerlechfeld die Chance auf eine frühe Führung, ließ diese aber durch einen Pfostentreffer ungenutzt. In der Folge übernahmen die Meringer zunehmend die Spielkontrolle und ließen den Ball temporeich in ihren eigenen Reihen zirkulieren. In der 18. Spielminute wurde Harald Kerber im Strafraum gefoult, den anschließenden Elfmeter verwandelte Kapitän Dominik Schön souverän zum 1:0. Nach einem Freistoß fünf Minuten später, den Lukas Weißenböck trat, landete der Abpraller bei Justin Sandru, der auf 2:0 erhöhte. Danach ließen die Gäste etwas nach, wodurch Lagerlechfeld wieder ins Spiel kam: „In der Phase haben wir die Zweikämpfe nicht mehr konsequent genug geführt und haben den Gegner ins Spiel gelassen“, resümierte Spielertrainer Thilo Wilke. So gelang den Gastgebern in der 38. Minute auch der 1:2-Anschlusstreffer durch Andrei Iacob. Der eingewechselte Gail bekam drei Minuten nach seiner Einwechslung einen Pass von Dominik Schön in seinen Lauf und traf zum 3:1 (61.). Kurz vor Schluss erhöhte Wilke selbst mit seinem Treffer auf 4:1 und markierte den Endstand (89.). „Wir hatten heute wieder einen guten Einfluss von der Bank. Großes Lob geht hier an die Jungs raus, die zu einem wichtigen Zeitpunkt Überragendes geleistet haben“, lobte Wilke. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Dominik Schön (18. Foulelfmeter), 0:2 Justin Sandru (23.), 1:2 Andrei Iacob (38.), 1:3 Simon Gail (61.), 1:4 Thilo Wilke (89.)

Für den VfL wäre in Wiggensbach durchaus mehr drin gewesen, doch wie schon in den vergangenen Spielen, hapert es momentan am Tore-schießen. „Wir hatten schon drei Riesenchancen, kamen aber nur zu einem Lattentreffer durch Manu Detmar“, so Wagner. Stattdessen gelang den Gastgebern nach einem Kauferinger Einwurf der etwas überraschende Führungstreffer (38.). Doch noch vor der Pause wäre der Ausgleich möglich gewesen, diesmal allerdings scheiterte der sonst so sichere Elfmeterschütze Florian Bucher, und mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit kam Kaufering nicht mehr richtig ins Spiel, doch Manule Detmar erzielte immerhin den Ausgleich (51.). Dann kam es zu einem folgenschweren Zweikampf, bei dem sich der Wiggensbacher Matthias Zoll so schwer verletzte, dass ein Hubschrauber gerufen wurde. „Ich habe es nicht genau gesehen, aber es gab nicht mal eine Gelbe Karte“, schildert Wagner die Szene. Die schwere Fußverletzung des Wiggensbachers sorgte allerdings für eine fast halbstündige Unterbrechung. „Und dann ging bei uns gar nichts mehr“, so Wagner. Doch auch wenn es spielerisch nicht klappte, kämpferisch gab Kaufering nicht auf. Den erneuten Führungstreffer der Gastgeber (115.) beantwortete Bastian Dillinger keine zehn Minuten später mit dem so wichtigen Ausgleich, der Kaufering einen Punkt einbringt. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Radu Lazar (38.), 1:1 Manuel Detmar (51.), 2:1 Simon Kolb (90.+25), 2:2 Bastian Dillinger (90.+34)

Besondere Vorkommnisse: Florian Bucher (VfL Kaufering) scheitert mit Foulelfmeter (45.+2).