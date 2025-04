Mit dem 0:2 durch Bobingens Nikolai Petereit (weißes Trikot) war das Spiel in Mering entschieden. – Foto: Elmar Knöchel

Bobingen gewinnt Verfolgerduell Der TSV siegt beim SV Mering mit 2:0 +++ Bad Wörishofen gewinnt das vierte Spiel in Folge +++ Der TSV Kammlach verpasst eine Überraschung +++ Zwei Strafstöße bringen den FC Königsbrunn auf die Siegerstraße +++ Lagerlechfeld erlebt einen gebrauchten Tag Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Süd TSV Bobingen SV Mering SV Egg/Günz Kaufbeuren + 12 weitere

Der TSV Bobingen zementierte mit einem Sieg beim Nachbarn SV Mering seinen dritten Tabellenplatz. Der FC Königsbrunn kann endlich wieder gewinnen. Ein Spieler traf gleich dreimal. Stadtrivale Türkgücü muss sich gegen den SV Egg mit Unentschieden begnügen. Lagerlechfeld unterlag nach großem Kampf und bekam gleich zwei Platzverweise. Der FC Bad Wörishofen setzt seinen Lauf fort: Gegen die SpVgg Kaufbeuren feierten die Kneippstädter den vierten Sieg in Folge und verschaffen sich ein dickes Punktepolster zu den Abstiegsrängen.

In einem Duell zweier gleichwertiger Bezirksligisten erspielte sich der Gast aus Bobingen schnell die optische Überlegenheit. Wobei die schnellen Stürmer der Gastgeber immer wieder ihre Gefährlichkeit aufblitzen ließen. Torchancen gab es in der ersten Halbzeit allerdings auf beiden Seiten kaum. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel zwar, aber der TSV Bobingen konnte mit der ersten wirklichen Torchance die Führung erzielen. Florian Kohler fasste sich ein Herz und erzielte mit einem Flachschuss das 1:0. Nur kurze Zeit später legte der Tabellendritte nach. Nikolai Petreit erzielte den zweiten Treffer. Zwar versuchte der SV Mering, dem Spiel noch eine Wende zu geben, aber die Bobinger Defensive blieb kompakt und ließ kaum Chancen zu. Am Ende war es ein verdienter Sieg für den TSV Bobingen, der dadurch seinen dritten Tabellenplatz festigt. (elkn) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Serhat Fidan (46.), 0:2 Nicolai Petereit (53.)

Der FCK kann doch noch gewinnen. Auch wenn es zunächst nicht danach aussah. Wie zuletzt machten die Hausherren kein gutes Spiel. Immer wieder trafen sie falsche Entscheidungen und gaben den Gästen zu viel Raum. Letztlich konnten die Spieler um Trainer David Bulik mit dem 1:2 zur Pause noch zufrieden sein. Denn nach Chancen gerechnet, inklusive eines verschossenen Elfmeters der Gäste, hätte Babenhausen zur Halbzeit gut und gern mit drei Treffern in Führung liegen können. Nach der Pause kam der FC Königsbrunn etwas besser in Spiel. Nach einem Abwehrfehler lief Fabio Blasi allein auf den Gästetorwart zu, der ihn von den Beinen holte. Den Strafstoß verwandelte Luca Sommer, der schon vor der Pause getroffen hatte, zum glücklichen Ausgleich. Danach bekam der FCK Rückenwind und nur vier Minuten später erlaubten sich die Gäste unter Druck ein Handspiel im Sechzehner. Wieder trat Sommer an und verwandelte mustergültig zum 3:2. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Fatih Ademi (10.), 1:1 Luca Sommer (24.), 1:2 Fatih Ademi (32.), 2:2 Luca Sommer (59. Foulelfmeter), 3:2 Luca Sommer (62. Handelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Fatih Ademi (TSV Babenhausen) scheitert mit Foulelfmeter (35.).

Bad Wörishofens Maximilian Ackermann (weiß-blaues Trikot, rechts) erzielte per Foulelfmeter die 1:0-Führung für den FCW gegen die SpVgg Kaufbeuren. – Foto: Axel Schmidt

Nach einer Anfangsphase, in der sich beide Teams abtasteten, war es die erste Strafraumaktion, die prompt zum Strafstoß führte. FCW-Stürmer Luis Wanninger wurde bei der Ballannahme am Fuß getroffen. Maximilian Ackermann schnappte sich den Ball und verwandelte den Elfmeter eiskalt mit einem Schuss in die Tormitte. Die Gäste reagierten zeitweise mit unnötiger Härte, was sich in drei Gelben Karten und einer Zeitstrafe gegen Oguzhan Erol niederschlug. Dass die Gäste auch kombinieren können, bewiesen sie in der 29. Minute, als ein Angriff über rechts mustergültig seinen Abnehmer in der Mitte fand. Allerdings stand Robin Conrad beim Torschuss im Abseits. Auf der Gegenseite verpasste der FCW das 2:0, als Thomas Waltenberger Kaufbeurens Torhüter den Ball abluchste, dann aber zu ungenau auf Wanninger ablegte, dessen Schuss aufs leere Tor noch geklärt werden konnte. In der zweiten Halbzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich. Erneut war es Robin Conrad, der eine Großchance liegen ließ. In der Schlussviertelstunde wurde es noch einmal hektisch: Zunächst vergaben die Gäste wie auch der FCW jeweils noch eine gute Möglichkeit, dann wurden wieder fleißig Verwarnungen gesammelt. (axe) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 250

Tor: 1:0 Maximilian Ackermann (13. Foulelfmeter)

Bei Türkgücü haben mittlerweile alle verstanden, worauf es im Abstiegskampf ankommt. Und das Team legte gegen den starken Besuch aus dem Allgäu gleich mächtig los. Jeton Abazi setzte sich in der Mitte durch und überwand den Torhüter aus Egg. Doch auf der Linie klärte dann ein Verteidiger mit dem Kopf Millimeter vor der Torlinie. Der Ball war nicht hinter der Linie, obwohl viele Königsbrunner Fans die Kugel im Tor gesehen hatten. Nur wenige Minute später erzielte Burhan Bytyqi auf Zuspiel von Abazi dann doch einen Treffer. Doch der Jubel erstarrte, als die Linienrichterin die Fahne zum Abseits hob. Als sich alle schon auf ein Unentschieden zur Pause eingerichtet hatten, holte Türkgücü zum Doppelschlag aus. In der 42. Minute traf zunächst Ousman Jaiteh und in der gleichen Minute auch Abazi per Strafstoß. Doch das wollte sich der SV Egg nicht bieten lassen und kam stark zurück. Und so konnte Torjäger Thorsten Schuhwerk mit freundlicher Unterstützung der Gastgeber den Anschlusstreffer erzielen. In der 74. Minute war dann abermals Schuhwerk nach einer umstrittenen Elfmeterentscheidung zur Stelle und erzielte den Ausgleich. Doch damit nicht genug. Beide Teams trafen noch einmal. Endrit Ahmeti sicherte den Gastgebern mit seinem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Ousman Jaiteh (8.), 2:0 Jeton Abazi (24.), 2:1 Torsten Schuhwerk (68.), 2:2 Torsten Schuhwerk (74. Foulelfmeter), 2:3 Tim Bergmiller (88.), 3:3 Endrit Ahmeti (90.+5)

Im Max-Swoboda-Stadion empfing der FC Wiggensbach die SG Niedersonthofen/Martinszell vor 425 Zuschauern. In einer hart umkämpften Partie fiel das einzige Tor in der 42. Minute. Christian Kreuzer brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Trotz offensiver Bemühungen der Heimelf blieb es beim 0:1. Schiedsrichter Manfred Häckel leitete das Spiel souverän.

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 425

Tor: 0:1 Christian Kreuzer (42.)

Die Aussichten auf einen Punktgewinn beim Tabellenzweiten waren für den abstiegsbedrohten TSV Kammlach von vornherein eher schlecht. Dennoch lieferte der Aufsteiger den Ostallgäuern einen großen Kampf. Zwar hatten die Hausherren die größere Anzahl an Tormöglichkeiten, doch Alexander Mayr im Kammlacher Tor war von Beginn an hellwach und rettete früh gegen Nico Beutel (11.). Gut zehn Minuten später aber war Mayr machtlos: Diesmal glänzte Beutel als Vorbereiter, seine Vorlage von der linken Seite musste Robin Volland nur noch einschieben. Doch Kammlach hätte beinahe die richtige Antwort gegeben. Jonas Funks Schuss ging jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei (25.). Im zweiten Durchgang hätte Volland früh für die Vorentscheidung sorgen können, doch sein Kopfball wurde von einem Kammlacher noch vor der Linie geklärt. Bei den Gästen war es erneut Jonas Funk, der zwei gefährliche Torschüsse abgab: Einer ging knapp vorbei, der zweite wurde von Thalhofens Keeper Kress entschärft. In der Schlussphase kam es noch zu einer strittigen Strafraumszene, als Beutel zu Fall kam. Doch die Schiedsrichterin gab keinen Elfmeter (82.). In der Nachspielzeit hatte dann Niklas Zeiler das 2:0 auf dem Fuß, doch er setzte den Ball über das Tor. So blieb es schließlich beim knappen, aber verdienten Heimsieg des Tabellenzweiten. (axe) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Jennifer Stützel (Penzing) - Zuschauer: 320

Tore: 1:0 Robin Volland (23.)

Gelb-Rot: Dennis Hoffmann (95./FC Thalhofen)

Im Grüntenstadion kam es zu einem spannenden Duell zwischen dem FC Rettenberg und dem FC Oberstdorf. Die Gäste gingen früh in Führung: Marco Bonauer verwandelte einen Elfmeter nach einem Foul von Markus Übelhör in der 26. Minute. Nur vier Minuten später erhöhte Benedikt Eder auf 0:2. Nach der Halbzeit zeigte Rettenberg Reaktion; Patrick Pfleiderer verkürzte in der 47. Minute. Manuel Welte glich per Elfmeter aus (57.). Doch in der Nachspielzeit brachte Simon Röck Oberstdorf erneut in Führung, gefolgt von Jakob Hasselberger, der den Endstand auf 2:4 erzielte.

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Marco Bonauer (26. Foulelfmeter), 0:2 Benedikt Eder (30.), 1:2 Patrick Pfleiderer (47.), 2:2 Manuel Welte (57. Foulelfmeter), 2:3 Simon Röck (90.+4), 2:4 Jakob Hasselberger (90.+7)