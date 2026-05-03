Bobingen bringt den Derbysieg nach Hause Mit dem 2:0 über Langerringen bleibt der TSV auf Titelkurs +++ Lagerlechfeld geht trotz guter Leistung beim Spitzenreiter leer aus +++ Königsbrunn kassiert empfindliche 0:2-Heimniederlage gegen Legau +++ Mering trotzt dem Déjà-vu von Bernhard Meitner · Heute, 21:57 Uhr · 0 Leser

Bobingens Mattis Junker (blaues Trikot) lieferte sich rassige Zweikämpfe mit dem Langerringer Fabio Sedlmeir. – Foto: Hieronymus Schneider

Der TSV Bobingen hat einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die Landesliga getan. Mit 2:0 wurde die SpVgg Langerringen im heimischen Stadion bezwungen. Damit wurde der zweite Tabellenplatz gefestigt, nachdem auch die beiden Konkurrenten SV Mering und der Spitzenreiter VfL Kaufering mit 1:0 über den schon feststehenden Absteiger SpVgg Lagerlechfeld gewonnen haben. Für die Langerringen ist die Abstiegsrelegation wohl sicher, denn auf den Abstiegsplatz haben sie schon fünf Punkte Vorsprung. Auch der FC Königsbrunn wird nach der Heimniederlage über den FC Legau wohl eine Extrarunde zum Klassenerhalt einlegen müssen. Mering bleibt durch ein 4:1 gegen den SVO Germaringen am Spitzenduo dran.

Die Heimmannschaft begann die Partie mit viel Ballbesitz und drängte die Langerringer von Anfang an in deren Hälfte zurück. In der 18. Minute flipperte der Ball mehrmals zwischen Verteidigern und Stürmern hin und her bis Jonathan Macht frei vor Torwart Patrick Joder stand und zum 1:0 einschieben konnte. Im Anschluss rettete Gästekeeper Joder mehrmals mit Fußabwehr zur Ecke, und eine von Nicolas Prestel getretene unterlief er in der 36. Minute. Der hinter ihm hochspringende Paul Simler köpfte zum 2:0 in die Maschen. Erst kurz vor der Pause kamen die Langerringer zu gefährlichen Torszenen, doch der Bobinger Keeper Janne Fennell verhinderte beim gefährlichsten Schuss von David Breuer ein Gegentor. Bis zur 60. Minute konnten die Gäste sogar etwas Druck in der gegnerischen Hälfte entwickeln, aber sie waren weit davon entfernt, die Partie noch zu drehen. Danach übernahmen die Bobinger wieder das Kommando. Der 2:0-Sieg war jedenfalls nicht mehr gefährdet. Trainer Dimitri Peil sprach von einem Arbeitssieg: „Es war nicht einfach, nach dem Pokalspiel die nötige Frische auf den Platz zu bringen, aber wir haben das Spiel gut kontrolliert und nicht viel zugelassen“. Der Langerringer Coach Sebastian Korner sagte: „Wir haben gut verteidigt, aber durch zwei Fehler Gegentore zugelassen und dann war Bobingen einfach zu stark, um das auszugleichen. Aber wir kämpfen weiter“. Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jonathan Macht (18.), 2:0 Paul Simler (36.)

Trotz der bitteren Wiggensbacher 1:2-Heimniederlage ist der Klassenerhalt perfekt, weil die Konkurrenten ebenfalls am Wochenende verloren. In der 18. Minute sah FCW-Keeper Francesco Marinaro wegen eines Foulspiels die Rote Karte. Zwei Minuten später kam es noch dicker: Beim folgenden Freistoß traf David Kächele zur 1:0-Führung für Erkheim (20.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekamen die Hausherren bei der zweiten strittigen Situation im Erkheimer Sechzehner einen Strafstoß zugesprochen, den Radu Lazar verwandelte (43.). Gästetrainer Köstner regte sich so sehr über den Pfiff auf, dass er Gelb-Rot sah. In der zweiten Halbzeit verkaufte sich Wiggensbach in Unterzahl teuer, bis Valentin Wiest per sehenswertem Linksschuss das 2:1 für Erkheim er zielte (85.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit holte Wiggensbach noch einen Elfmeter heraus, den Tobias Peter allerdings vergab. Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 David Kächele (20.), 1:1 Radu Lazar (43. Foulelfmeter), 1:2 Valentin Wiest (85.)

Rot: Francesco Marinaro (18./FC Wiggensbach)

Besondere Vorkommnisse: Tobias Peter (FC Wiggensbach) scheitert mit Foulelfmeter (92.).

Manuel Detmar (weißes Trikot) erzielte für die Kauferinger den Siegtreffer gegen Lagerlechfeld. – Foto: Thomas Ernstberger

Trotz einer starken Leistung beim Spitzenreiter Kaufering ging die schon abgestiegene SpVgg Lagerlechfeld leer aus. „Wir hatten keinen Bezirksligaspieler mehr auf der Ersatzbank“, so Spieltrainer Daniel Raffler. Mit dem laut Raffler „allerletzten Aufgebot“ machten es sich die Lagerlechfelder zur Aufgabe, Kaufering das Leben schwer zu machen. Hinten reinstellen und auf Konter lauern, war das Motto des Schlusslichts. Dies ging auch gut auf, „die Differenz zwischen Erstem und Letzten war nicht zu sehen“, so Raffler. Die Gäste hatten sogar ihre Chancen, „doch wenn man hinten drinsteht, gehen die nicht rein“, resümierte der Trainer. Besser machte es der Spitzenreiter gut zehn Minuten vor der Pause. Nach einer Ecke hatte Manuel Detmar zu viel Platz und sorgte so für den Kauferinger Siegtreffer. Trotz der Niederlage war Daniel Raffler mit dem Auftritt seines Teams zufrieden, „da war ein Punkt drin“, sagte er nach der Partie. Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Philipp Leitenstern (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 200

Tor: 1:0 Manuel Detmar (36.)

Spiel gedreht: Harald Kerber und der SV Mering bleiben am Spitzenduo dran. – Foto: Rudi Fischer

Bereits nach fünf Spielminuten gingen die Gäste durch den Treffer von Luca Katzer mit 1:0 in Führung – die Meringer gerieten also wie schon beim 1:2 in Legau früh in Rückstand. „Das kann mit einer Mannschaft schon etwas machen, wenn das wieder passiert. Aber dann haben wir unfassbare Moral bewiesen“, lobte Spielertrainer Thilo Wilke. Insgesamt ließen die Gastgeber nahezu nichts anbrennen und hatten über weite Strecken den Ball in ihren eigenen Reihen. Mit dem temporeichen Ballbesitz kreierte sich die Mannschaft von Wilke auch zahlreiche Torchancen. In der 25. Minute setzte sich Lukas Weißenböck stark durch und legte den Ball quer auf Simon Gail, der zum 1:1-Ausgleich traf. Nur zwei Minuten später spielte Wilke selbst einen guten Steckball auf Harald Kerber, der mit seinem Treffer das Spiel binnen zwei Minuten komplett drehte (27.). Nach dem Seitenwechsel schalteten die Meringer keinen Gang zurück und blieben weiterhin ehrgeizig und giftig im Spiel gegen den Ball. In der 50. Minute wurde Kerber zum Vorbereiter, und Michael Fuchs erhöhte auf 3:1. Nach einer Standardsituation in der 61. Minute bekam Fuchs den Ball, nahm die Kugel gekonnt an und schloss aus der Distanz sehenswert zum 4:1-Endstand ab. „Es geht ein unfassbar großes Lob an die Mannschaft. Wir haben heute ein sehr starkes Spiel gemacht. Auch wenn ich jemand bin, der immer versucht, die Weiterentwicklung anzutreiben, und dementsprechend Punkte anspreche, die nicht so gut liefen, muss ich heute einfach Chapeau sagen“, schwärmte Wilke über die Leistung seiner Mannschaft. Zudem lobte der 34-Jährige den Gegner: „Ich möchte auch den Germaringern zu ihrer starken Saison gratulieren.“ (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Luca Katzer (5.), 1:1 Simon Gail (25.), 2:1 Harald Kerber (27.), 3:1 Michael Fuchs (50.), 4:1 Michael Fuchs (61.)

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Luca Katzer (5.), 1:1 Simon Gail (25.), 2:1 Harald Kerber (27.), 3:1 Michael Fuchs (50.), 4:1 Michael Fuchs (61.)

Der FC Königsbrunn verpasste mit einer Niederlage in Legau den Sprung über den ominösen Strich. Lange gelang es den Brunnenstädtern, die Partie offenzuhalten, das 0:0 zur Pause gab durchaus Hoffnung. Es dauerte bis zur 71. Minute, ehe Alexander Schwarz die Allgäuer in Führung brachte. Die Königsbrunner Hoffnung auf einen erfolgreichen Endspurt, um zumindest noch einen Punkt zu entführen, bekam mit der Roten Karte für Justin Djondo-Pacham gut zehn Minuten nach dem Rückstand einen herben Dämpfer. In der Nachspielzeit sorgte Legau durch Julian Fink mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Alexander Schwarz (71.), 0:2 Julian Fink (90.+5)

Rot: Justin Djondo-Pacham (81./FC Königsbrunn)

Im Spiel zwischen der SpVgg Kaufbeuren und dem TSV Babenhausen fielen keine Tore. Wie wertvoll dieser Punktgewinn für die Fuggermärktler ist, wird sich in den verbleibenden beiden Saisonspielen zeigen. Aktuell steht der TSV Babenhausen mit 31 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz. Erfreulich ist zudem: Nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Simon Fischäß zuvor im Schnitt rund zwei Gegentore pro Spiel kassierte, blieb sie in den vergangenen beiden Partien ohne Gegentreffer. (pim) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 80