Bobingens Torjäger Florian Gebert brachte per Kopf sein Team mit 3:2 in Führung. – Foto: Elmar Knöchel

Bobingen besiegt den Tabellenführer Florian Gebert war beim 4:2 gegen Egg an drei Treffern beteiligt +++ Türkgücü Königsbrunn steht wieder mit leeren Händen da +++ Trotz des 2:5 gegen den Tabellenletzten gibt es in Ziemetshausen keine Trainerdebatte

Das Spitzenspiel der Bezirksliga Süd bot einen hohen Unterhaltungswert. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte der TSV Bobingen dank eines 4:2-Erfolges gegen Spitzenreiter Egg drei wichtige Punkte behalten. Nach dem unverhofft deutlichen 2:5 bei Nach-wie-vor-Schlusslicht TV Bad Grönenbach ist der TSV Ziemetshausen auf den vorletzten Platz abgerutscht. Als Hauptgrund für die immer wieder auftretenden Rückschläge in dieser Runde nannte Teammanager Georg Stötter die anhaltende Verletzungsmisere. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Ottobeuren festigte der SV Cosmos Aystetten Tabellenplatz zwei. Dabei hatten die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic in einer grottenschlechten ersten Halbzeit zunächst extreme Anlaufschwierigkeiten.

Die Bobinger starteten sehr engagiert in das Spiel und versuchten sofort Richtung gegnerischen Kasten zu marschieren. Doch Egg war taktisch sehr gut eingestellt. Sie zwangen die Hausherren oft zu langen Bällen, die aber meist zu ungenau waren. In der sechsten Spielminute fiel dann das 1:0 für Egg. Binder überlief Außenverteidiger Julian Peitzsch und die Flanke in die Mitte bekam Bobingens Sandro Burghard unglücklich an die Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Unterallgäuer Sebastian Egger souverän. Egg beschränkte sich nach der Führung mehr auf die Defensive und Bobingen kam besser ins Spiel. In der 37. Minute glich Florian Gebert mit einer sehenswerten Einzelaktion aus. Kurz vor der Mittellinie erkämpfte er sich den Ball, ließ zwei Abwehrspieler, die eigentlich in der Vorwärtsbewegung waren, stehen und schloss kurz nach der Strafraumgrenze unhaltbar ab. Mit diesem Unentschieden ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild. Die Bobinger standen etwas tiefer und spielten aus einem massierten Mittelfeld heraus. Mit einem überfallartigen Angriff übertölpelten die „Bobinger Bübles“ den Gast gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gebert passte von rechts in den Strafraum am heraus eilenden Keeper Patrick Drexel vorbei und der mitgelaufene Christian Frickinger brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten. Diese Führung gab den Gastgebern Sicherheit. Sie kamen jetzt immer besser ins Spiel. Leider fiel dann aus einer Bobinger Unachtsamkeit heraus der völlig unnötige Treffer zum 2:2. Verteidiger Manuel Britsch und Torhüter Adrian Schlotterer waren sich bei einem langen Ball nicht einig. Der schnelle Manuel Schedel spritzte dazwischen, umkurvte den Bobinger Torwart und schob den Ball ins Netz. Nach einem Torwartfehler des Unterallgäuer Keepers, der eine Ecke unterlief, stand Torjäger Florian Gebert genau da, wo ein Goalgetter stehen muss, und köpfte zum 3:2 für die Bobinger ein. Jetzt hatte der TSV das Spiel endgültig im Griff. Den Schlusspunkt setzte Spielertrainer Christopher Detke höchstpersönlich. Sechs Minuten vor dem Ende donnerte er mit einem Sonntagsschuss aus rund 25 Metern den Ball unhaltbar ins Kreuzeck. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Sebastian Egger (7. Foulelfmeter), 1:1 Florian Gebert (37.), 2:1 Christian Frickinger (47.), 2:2 Manuel Schedel (55.), 3:2 Florian Gebert (66.), 4:2 Christopher Detke (86.)

Mit einem leistungsgerechten 0:0 trennten sich die SpVgg Kaufbeuren und der SVO Germaringen. Dabei hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte keine einzige nennenswerte Torchance, denn die Abwehr um SVO-Kapitän Fabian Wörz stand sicher. Erst in der zweiten Hälfte kamen die Kaufbeurer besser ins Spiel, doch Torchancen blieben Mangelware. Can Uygur hatte erst in der 65. Minute die einzige größer Chance für die Hausherren, als er zehn Meter vor dem SVO-Gehäuse das Tor verfehlte.

Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 550

Der Coach hatte zu Beginn auf einige Akteure verzichtet, die in der vergangenen Woche nicht trainiert hatten. Nachdem aber von Anfang an nichts zusammenlief, weil die Gäste mit viel Einsatz und rustikalem Vorgehen jegliche Spielfreude erstickten und Raphael Marksteiner (16.) sowie Pascal Mader (20.) die wenigen Chancen vergaben, krempelte Konjevic nach dem ersten gefährlichen Ottobeurer Torschuss durch Stefan Dietrich seine Mannschaft um. Für David Djajic, Filip Marijanovic und Tom Haben kamen noch vor der Pause Edward Schäfer, Nicolas Brummer und Dominik Isufi. Das sollte sich im zweiten Durchgang auszahlen. Schon den ersten vernünftigen Angriff schloss Pascal Mader zum 1:0 ab (48.). Die Allgäuer antworteten mit einer Riesenchance, die Stefan Dietrich im Fünfmeterraum nicht verwandeln konnte (49.). Nach einem haarsträubenden Schnitzer der Ottobeurer Verteidigung marschierte Raphael Marksteiner allein auf Torhüter zu, den er wenige Minuten zuvor noch nicht bezwingen konnte, und vollendete zum 2:0 (55.). Spätestens jetzt war der Spaß am Spiel zurück, und die Cosmonauten ließen Ball und Gegner laufen. Beim 3:0 bediente Maximilian Heckel, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, Pascal Mader (67.). Der wollte sich kurz darauf revanchieren, doch Heckel schoss drüber (69.). Die letzte Möglichkeit der Gäste bugsierte Christian Kofler aus zwei Metern über den Aystetter Kasten (72.). Als Gregor Mang dann nach einer Attacke an Marksteiner eine Zeitstrafe absitzen musste (76.) nahmen die Cosmonauten den Fuß vom Gas und brachten den Dreier sicher in die Scheuer. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Pascal Mader (48.), 2:0 Raphael Marksteiner (55.), 3:0 Pascal Mader (67.)

Bereits vor dem Spiel gab es eine wichtige Nachricht: Helmut Riedl übernimmt als Trainer das Team aus Königsbrunn. Die beiden vorher punktgleichen Mannschaften aus Dinkelscherben und Königsbrunn lieferten sich einen leidenschaftlichen Kampf um jeden Ball. Die erste Chance hatte Königsbrunn durch Kaan Dogan, doch seinen Schuss parierte Keeper Lukas Kania zur Ecke. Wenig später rettete Burak Tok, der wieder mal das Tor von Türkgücü hüten musste, gegen Hakan Avci. Im Gegenzug gab es einen Freistoß, den Berat Ayverdi mit Hilfe eines abfälschenden Verteidigers zum 1:0 versenkte. Diesen Vorsprung brachten die Platzherren bei weiteren Chancen auf beiden Seiten in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff drehten die Dinkelscherber auf und wirbelten die Türkgücü-Abwehr gehörig durcheinander. In der 48. Minute legte Phillip Schmid am Strafraum quer zu Alexander Bäurle und der traf mit sattem Schuss zum Ausgleich. Danach parierte Tok einen Schuss von Schmid und der Nachschuss von Paul Holand ging an die Latte. Zwei Minuten später gingen die Gäste mit einem ähnlichen Spielzug wie beim Ausgleich mit 2:1 in Führung. Diesmal legte Max Micheler vor und Thomas Kubina vollstreckte. Doch Türkgücü befreite sich aus der Umklammerung und schlug zurück. Erst fischte der lange Gästekeeper Kania einen gefährlichen Freistoß von Kaan Dogan noch aus dem Kreuzeck. Doch die anschließende Ecke schnappte sich Itua Sadadi, der von der Grundlinie scharf nach innen flankte und da war Ebrima Sanyang mit dem Kopf vor den Verteidigern am Ball und erzielte sein erstes Saisontor zum 2:2. Der nach langer Verletzung wieder eingewechselte Egor Keller hatte in der 72. Minuten den erneuten Führungstreffer auf dem Fuß, doch Kania parierte seinen Volleyschuss aus kurzer Distanz. In dieser hektischen Phase kassiert der Gästekapitän Maximilian Micheler eine Zeitstrafe und Trainer Michael Finkel wurde mit Rot auf die Tribüne geschickt, als er heftig wegen einer Abseitsentscheidung protestierte. Die Torchancen wechselten im Minutentakt, Solomon Olaitan rettete für Türkgücü per Kopfball auf der Linie und Phillip Schmid zielte knapp daneben. In der 80. Minute war es dann der ins Spielfeld zurückgekehrte Maximilian Micheler der den Ball über den herauslaufenden Torwart Burak Tok hinweg zum spielentscheidenden 2:3 ins Netz lupfte. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Tobias Feucht (Aichach) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Berat Ayverdi (12.), 1:1 Alexander Bäuerle (48.), 1:2 Thomas Kubina (53.), 2:2 Ebrima Sanyang (61.), 2:3 Maximilian Micheler (80.)

Beim 1:1 gegen Tabellennachbar TSV Haunstetten gab es für den Kissinger SC immerhin einen Auswärtspunkt. Lange passierte nichts, bis Mika Lenz vom TSV Haunstetten zurück auf Laurent Kuci legte, der den Ball aus halblinker Position ins lange Eck zur 1:0-Führung einschob. „Das hätten wir früher und besser verteidigen müssen“, so Kissings Trainer Marco Henneberg. Kurz vor Schluss sicherte jedoch Kissings Jonas Graf einen Punkt. Aus etwa 20 Metern erzielte er per Freistoß den 1:1-Ausgleich. „Das Unentschieden geht so völlig in Ordnung, das Spiel hätte keinen Sieger verdient gehabt“, meinte Henneberg. Die Platzbedingungen seien katastrophal gewesen, so der Coach. Zudem fehlten Kissing zehn Spieler. „Die Jungs auf dem Platz haben es enorm gut gemacht“, lobte Henneberg sein Team. In der Hinrunde sammelte der KSC 18 Punkte, davon 16 zuhause. „Natürlich bin ich damit nicht zufrieden“, sagte Henneberg. Sechs Punkte habe man fahrlässig liegen gelassen. „Wir werden versuchen, uns in die Winterpause zu retten. Danach haben wir durch verletzte Rückkehrer sowie unseren Neuzugang Michael Guggumos wieder mehr Breite und Qualität im Team“. (lost) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Laurent Kuci (81.), 1:1 Jonas Graf (87.)

Trotz Fehlen von Kapitän Geiger und Shibata überzeugte die Heimelf mit hohem kämpferischem Einsatz und nutzte die wenigen Torchancen eiskalt aus. Die Gäste überzeugten mit sicherem Kombinationsspiel und technischer Überlegenheit und hatten über das ganze Spiel die größeren Spielanteile. Bis zum 16er kombinierten sie sich durch, dann war aber bei der vielbeinigen FCO-Abwehr Schluss. Und dass, was aufs Tor kam, löste wie gewohnt Torhäuter Kähni in souveräner Manier. Nicht eine brenzlige Situation musste er lösen, beim Abschluss waren die Heimertinger an diesem Tag einfach zu harmlos. Besser machte es der FCO im Ausnutzen der wenigen Torchancen. Gegen die schnellen und überfallartig vorgetragenen Angriffe hatten die Gäste kein Rezept. In der 33. Minute setzte sich Jakob Haselberger vielleicht nicht ganz fair gegen seinen Gegenspieler durch, legte für Markus Übelhör auf, der nur noch einschieben musste. Maier mit einem abgefälschten Freistoß brachte den 2:0-Halbzeitstand. In der 54. schloss Übelhör einen blitzschnell ausgeführten Konter über Eder zum 3:0 ab und Haselberger nutzte einen Fehlpass der Gästeabwehr und vollendete zum 4:0-Endstand. Nach der Roten Karte für Christian Lingg und der 10-Minuten-Strafe für Maier hielt die FCO-Abwehr auch mit neun Mann allen Angriffen stand und blieb ohne Gegentor.

Tore: 1:0 Markus Übelhör (33.), 2:0 Andreas Maier (39.), 3:0 Markus Übelhör (54.), 4:0 Jakob Haselberger (79.)

Rot: Christian Lingg (73./FC Oberstdorf)

Thalhofen tat sich in einem intensiven, aber chancenarmen Spiel gegen die tiefstehende SG Niedersonthofen/Martinszell schwer. Erst in der zweiten Halbzeit entwickelte der Aufsteiger mehr Durchschlagskraft. Nach einer Standardsituation brachte Spielertrainer Felix Thum die Gäste in der 50. Minute in Führung. Die Hausherren waren danach total von der Rolle. Die SG erhöhten innerhalb von 15 Minuten auf 4:0, durch Treffer von Simon Frasch (58.), erneut Thum (69.) und Kilian Durach (73.).

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Felix Thum (50.), 0:2 Simon Frasch (58.), 0:3 Felix Thum (69.), 0:4 Kilian Durach (73.)