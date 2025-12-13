 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Imago Images

Boakye führt HSV II zum Derby-Sieg gegen den FC St. Pauli II

Regionalliga Nord: Überblick über das Nachholspiel vom 16. Spieltag.

Zum Jahresabschluss setzte die Regionalliga Nord noch einmal ein Ausrufezeichen: Im heutigen Nachholspiel des 16. Spieltags feierte der Hamburger SV II einen deutlichen 4:1-Derbysieg gegen den FC St. Pauli II. Vor 350 Zuschauern gab es eine Partie, die früh entschieden schien – und in der ein Spieler besonders im Mittelpunkt stand.

---

Heute, 15:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
4
1

Das Derby begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute übernahm Maurice Boakye die Verantwortung vom Punkt und verwandelte den Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später legte er nach und erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Spiels auf 2:0 – ein Start, der den Gästen sichtbar den Wind aus den Segeln nahm.

Nach der Pause setzte der HSV II seine Zielstrebigkeit fort: In der 50. Minute traf Lukas Bornschein zum 3:0 und verschärfte die Lage für den FC St. Pauli II. Doch die Kiezkicker stemmten sich zumindest kurzzeitig gegen die drohende klare Niederlage. In der 60. Minute verkürzte Marwin Schmitz zum 3:1 und ließ etwas Hoffnung aufkeimen.

Diese währte jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später stellte Maurice Boakye den alten Abstand wieder her – erneut vom Elfmeterpunkt. Sein Tor zum 4:1 in der 63. Minute besiegelte nicht nur den Derbysieg, sondern krönte ihn zum überragenden Mann des Tages.

Mit nun 37 erzielten Toren und 31 Punkten klettert der HSV II auf Rang sechs und schließt das Jahr mit einem kräftigen Zeichen ab. Für den FC St. Pauli II dagegen wird die Lage im Tabellenkeller ernster: Mit nur 14 Punkten aus 21 Spielen und 24:45 Toren geht der FC als Schlusslicht in die Winterpause.

---

Heute, 18:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
Abgesagt

Das Spiel zwischen dem FSV Schöningen und Hannover 96 II, das ebenfalls am heutigen Samstag stattfinden sollte, wurde abgesagt.

________________________________________________________________________________
Aufrufe: 013.12.2025, 17:30 Uhr
Patrick FreundAutor