Boakye führt HSV II zum Derby-Sieg gegen den FC St. Pauli II

Das Derby begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute übernahm Maurice Boakye die Verantwortung vom Punkt und verwandelte den Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später legte er nach und erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Spiels auf 2:0 – ein Start, der den Gästen sichtbar den Wind aus den Segeln nahm.

Nach der Pause setzte der HSV II seine Zielstrebigkeit fort: In der 50. Minute traf Lukas Bornschein zum 3:0 und verschärfte die Lage für den FC St. Pauli II. Doch die Kiezkicker stemmten sich zumindest kurzzeitig gegen die drohende klare Niederlage. In der 60. Minute verkürzte Marwin Schmitz zum 3:1 und ließ etwas Hoffnung aufkeimen.

Diese währte jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später stellte Maurice Boakye den alten Abstand wieder her – erneut vom Elfmeterpunkt. Sein Tor zum 4:1 in der 63. Minute besiegelte nicht nur den Derbysieg, sondern krönte ihn zum überragenden Mann des Tages.

Mit nun 37 erzielten Toren und 31 Punkten klettert der HSV II auf Rang sechs und schließt das Jahr mit einem kräftigen Zeichen ab. Für den FC St. Pauli II dagegen wird die Lage im Tabellenkeller ernster: Mit nur 14 Punkten aus 21 Spielen und 24:45 Toren geht der FC als Schlusslicht in die Winterpause.

