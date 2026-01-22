Bo-Börge Drath ist erster Winter-Neuzugang beim BSV Rehden

Vor seinem Wechsel in die Vereinigten Staaten lief Drath unter anderem für den HSC Hannover, den 1. FC Germania Egestorf/Langreder, die Sportfreunde Lotte sowie Altona 93 Hamburg auf. Beim BSV Rehden ist er künftig für die Position des rechten Verteidigers eingeplant.

Der 25-jährige Defensivspieler kehrt vom US-amerikanischen College-Team SBU Bonnies zurück nach Deutschland und wird ab sofort das Trikot der Schwarz-Weißen tragen. In den vergangenen eineinhalb Jahren war Drath in den USA aktiv, bringt jedoch bereits umfangreiche Erfahrung aus dem deutschen Oberliga-Fußball mit.

„Wir haben frühzeitig klar kommuniziert, dass wir die Positionen von Spielern, die ihre Verträge nicht verlängern, schnellstmöglich neu besetzen wollen. Umso glücklicher bin ich, dass uns dies mit Bo so zeitnah gelungen ist. Ich verfolge seinen Weg bereits seit seiner Zeit in Egestorf, wir standen seitdem immer wieder im Austausch. Ich bin fest davon überzeugt, dass er seine Stärken gewinnbringend in unser Spiel einbringen wird.“

Arambasic sieht intensiven Außenverteidiger

Auch Cheftrainer Kristian Arambasic blickt der Zusammenarbeit mit dem Neuzugang positiv entgegen:

„Mit Bo-Börge Drath erhalten wir einen robusten und laufstarken Außenverteidiger. Auch er spielte – wie schon andere in unserem Kader – in der Jugend für Hannover 96. Er war zuletzt in den USA aktiv und kehrt nun zurück nach Deutschland. Beim BSV Rehden erhält er eine tolle berufliche Perspektive und soll den Flügel in beide Richtungen mit hoher Intensität bearbeiten. Ich freue mich sehr, dass Bo sich für unseren BSV entschieden hat.“

Drath: „Klare Ziele und große Motivation“

Auch der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in den Waldsportstätten:

„Nach meiner Zeit in den USA bin ich sehr dankbar für die Chance, nun Teil des BSV Rehden zu sein. Der Verein verfolgt klare sportliche Ziele, die ich mit voller Überzeugung, Leidenschaft und Einsatz gemeinsam mit der Mannschaft erreichen möchte. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit.“

Verstärkung für die Rückrunde

Mit der Verpflichtung von Bo-Börge Drath setzt der BSV Rehden frühzeitig ein Zeichen für die Kaderplanung der Rückrunde. Der Verein begrüßt den Defensivspieler herzlich in den Waldsportstätten und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im schwarz-weißen Trikot.