Forstinning und Waldperlach treffen aufeinander.
Forstinning und Waldperlach treffen aufeinander. – Foto: Manfred Neueder

BLZ Ost LIVE: Torreigen in Forstinning - VfB verspielt Führung

9. Spieltag der Bezirksliga Ost im Live Ticker

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Ost steht an und wird am Freitagabend mit drei Begegnungen eröffnet. Dabei kommt es zum Kellerduell zwischen dem FC Töging und dem SV Miesbach. Der VfB Forstinning hat Überraschungsteam SV Waldperlach zu Gast.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
TSV Ampfing
TSV Siegsdorf
TSV Siegsdorf
0
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Töging
FC Töging
SV Miesbach
SV Miesbach
0
0

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB Forstinning
SV Waldperlach
SV Waldperlach
2
2

Spiele am Samstag:

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV Dorfen
FC Aschheim
FC Aschheim
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS Holzkirchen
SV Saaldorf
SV Saaldorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK Rosenheim
Peterskirchen
Peterskirchen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV Ebersberg
SV Aschau am Inn
SV Aschau am Inn
15:00

Spiele am Sonntag:

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV Zorneding
SV Bruckmühl
SV Bruckmühl
13:30

