Forstinning und Waldperlach treffen aufeinander. – Foto: Manfred Neueder
BLZ Ost LIVE: Torreigen in Forstinning - VfB verspielt Führung
Der 8. Spieltag der Bezirksliga Ost steht an und wird am Freitagabend mit drei Begegnungen eröffnet. Dabei kommt es zum Kellerduell zwischen dem FC Töging und dem SV Miesbach. Der VfB Forstinning hat Überraschungsteam SV Waldperlach zu Gast.