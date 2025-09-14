BLZ Ost LIVE: Schlusslicht Bruckmühl zu Gast beim TSV Zorneding

Tabellenschlusslicht SV Bruckmühl will gegen den TSV Zorneding mit einem Sieg die rote Laterne abgeben, die Gastgeber wollen hingegen ihr Polster auf die Abstiegsränge vergrößern. Alle Spiele am 9. Spieltag der Bezirksliga Ost im Liveticker.

Spiele am Samstag:

Der SV Saaldorf konnte im Kampf um die Klasse wichtige drei Punkte einsammeln. Beim TuS Holzkirchen gewann der SV mit 2:1. Markus Rehrl brachte die Gäste in der 25. Minute in Front, doch Holzkirchens Lukas Krepek glich nur drei Minuten später aus. In der Folge stellte Sebastian Hafner mit seinem Treffer den Kurs auf Aufwärtssieg (39.), der nicht mehr geändert wurde. Saaldorf verlässt die Abstiegs-Relegationsplätze und ist nun Elfter. Holzkirchen bleibt Vierter.

TuS Holzkirchen – SV Saaldorf 1:2

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer (78. Tim Feldbrach), Andreas Bauer, Lukas Krepek, Vincent Erlacher (46. Bastian Eckl), Maximilian Avril (46. Michael Schlicher), Stefan Hofinger, Maximilian Freundl (59. Robert Manole), Tim Feldbrach, Alpay Özgül (46. Tobias Bebber), Elias Schnier - Trainer: Orhan Akkurt

SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Bernhard Helminger, Maximilian Huber (89. Robert Deyl), Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl (84. Marco Hofmann), Stefan Helminger (70. Michael Schreyer), Jonas Pöllner (46. Alexander Deyl), Markus Rehrl, Sebastian Hafner (76. Rudolf König) - Trainer: Josef Rehrl

Tore: 0:1 Markus Rehrl (25.), 1:1 Lukas Krepek (28.), 1:2 Sebastian Hafner (39.)

Der TSV Peterskirchen bezwang den SB DJK Rosenheim ebenfalls mit einem 2:1-Auswärtssieg. Im ersten Durchgang erzielten Lukas Hauser und Jonas Huber die Gästetreffer (37. und 43.). Nach dem Seitenwechsel konnte Leonit Vokrri zwar verkürzen, der Ausgleich gelang den Rosenheimern jedoch nicht mehr (54.). In der Tabelle überholt Peterskirchen Rosenheim, der TSV ist nun Siebter, der SB Neunter. Der Abstand zwischen beiden Mannschaften beträgt zwei Zähler. SB DJK Rosenheim – Peterskirchen 1:2

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ (81. Burak Durkaya), Omer Jahic, Luca Hayden (72. Silvio Havic), Alexander Waldschütz (46. Marco Oberberger), Felix Heimes (46. Benedikt Mittermayr), Chima Ihenacho, Sanel Sehric, Leonit Vokrri - Trainer: Patrick Zimpfer

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Markus Schauberger, Raphael Reichgruber (77. Samuel Kaltenhauser), Felix Ecker, Lukas Hauser, Benedikt Randlinger (61. Thomas Maier), Marcel Schauberger (82. Daniel Ortner), Alexander Thusbaß (74. Alexander Rohde), Alexander Irlweg, Georg Hütter, Jonas Huber (89. Simon Göbl) - Trainer: Daniel Winklmaier

Tore: 0:1 Lukas Hauser (37.), 0:2 Jonas Huber (43.), 1:2 Leonit Vokrri (54.)

Neben dem SV Saaldorf ist der TSV Ebersberg der zweite Gewinner im Keller. Die Ebersberger besiegten den SV Aschau am Inn mit 4:2. Lusilawo Kisungu und David Volkmann sorgten für die 2:0-Halbzeitführung (17. und 40.). Im zweiten Durchgang konnten die Aschauer ausgleichen - Christoph Scheitzeneder vom Punkt und Jan Vetter stellten die Partie auf Anfang (50. und 57.). Ein weiterer Elfer, diesmal auf Seiten der Hausherren, brachte den nächsten Treffer: Florian Obermair stellte in der 68. Minute auf 3:2. Den Schlusspunkt setzte Kisungu, der seinen zweiten Treffer markierte. Ebersberg klettert mit dem Heimdreier auf Rang zwölf, Aschau ist nun auf dem 14. Platz. Im Keller bleibt es aber nach wie vor eng, Ebersberg und Aschau trennt nur ein Punkt. TSV Ebersberg – SV Aschau am Inn 4:2

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Simon Wiener, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair (83. Stefan Niedermaier), Dominik Pries, Felix Hoppe, David Volkmann (71. Aldin Rushiti), Moritz Eglseder (65. Ägidius Wieser), Lusilawo Kisungu (89. Manuel Markio) - Trainer: Michael Hieber

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Mathias Berghammer (46. Luciano Liqui Liqui), Marcel Meingaßner, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Timo Budig (72. Fred Tukeba), Daniel Neumeier, Yilmaz Türken (72. Eric Bergrostje), Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder - Trainer: Thomas Deißenböck

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Lusilawo Kisungu (17.), 2:0 David Volkmann (40.), 2:1 Christoph Scheitzeneder (50. Foulelfmeter), 2:2 Jan Vetter (57.), 3:2 Florian Obermair (68. Foulelfmeter), 4:2 Lusilawo Kisungu (73.)

Der FC Aschheim konnte das Topspiel beim TSV Dorfen für sich entscheiden, die Gastgeber halfen aber mit: Yavuz Tenha flog in der 34. Minute mit glatt Rot vom Platz - acht Minuten nach seiner Einwechslung. Die Aschheimer konnten die Überzahl erst im zweiten Durchgang in Tore umwandeln, Didier Nguelefack erzielte für alle drei Treffer (54., 59. und 87.). Mit den drei Punkten im Gepäck bleibt Aschheim am Spitzenreiter Forstinning dran, gleichzeitig wurde der Vorsprung auf Verfolger Dorfen auf sieben Zähler ausgeweitet.

TSV Dorfen – FC Aschheim 0:3

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha (26. Yavuz Tenha), Timo Lorant, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier (78. Marvin Bräuniger), Leon Eicher (72. Michael Friemer), Alois Eberle (84. Clemens Blaha) - Trainer: Gerhard Thalmaier

FC Aschheim: Pascal Jakob, Patrick Müller (83. Florian Wagner), Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (83. Saifulla Khutsurov), Hannes Wimmer (70. Marcel Schütz), Burhan Mustafov (68. Sinisa Antonic), Antonio Saponaro (75. Solomon Effiong), Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento

Tore: 0:1 Didier Nguelefack (54.), 0:2 Didier Nguelefack (59.), 0:3 Didier Nguelefack (87.)

Rot: Yavuz Tenha (34./TSV Dorfen/Notbremse)

Spiele am Freitag: