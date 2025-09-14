BLZ Ost LIVE: Nächste Pleite – SV Bruckmühl behält rote Laterne

Tabellenschlusslicht SV Bruckmühl will gegen den TSV Zorneding mit einem Sieg die rote Laterne abgeben, die Gastgeber wollen hingegen ihr Polster auf die Abstiegsränge vergrößern. Alle Spiele am 9. Spieltag der Bezirksliga Ost im Liveticker.
Der SV Saaldorf konnte im Kampf um die Klasse wichtige drei Punkte einsammeln. Beim TuS Holzkirchen gewann der SV mit 2:1. Markus Rehrl brachte die Gäste in der 25. Minute in Front, doch Holzkirchens Lukas Krepek glich nur drei Minuten später aus. In der Folge stellte Sebastian Hafner mit seinem Treffer den Kurs auf Aufwärtssieg (39.), der nicht mehr geändert wurde. Saaldorf verlässt die Abstiegs-Relegationsplätze und ist nun Elfter. Holzkirchen bleibt Vierter.
TuS Holzkirchen – SV Saaldorf 1:2
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer (78. Tim Feldbrach), Andreas Bauer, Lukas Krepek, Vincent Erlacher (46. Bastian Eckl), Maximilian Avril (46. Michael Schlicher), Stefan Hofinger, Maximilian Freundl (59. Robert Manole), Tim Feldbrach, Alpay Özgül (46. Tobias Bebber), Elias Schnier - Trainer: Orhan Akkurt
SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Bernhard Helminger, Maximilian Huber (89. Robert Deyl), Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl (84. Marco Hofmann), Stefan Helminger (70. Michael Schreyer), Jonas Pöllner (46. Alexander Deyl), Markus Rehrl, Sebastian Hafner (76. Rudolf König) - Trainer: Josef Rehrl
Tore: 0:1 Markus Rehrl (25.), 1:1 Lukas Krepek (28.), 1:2 Sebastian Hafner (39.)
Der TSV Peterskirchen bezwang den SB DJK Rosenheim ebenfalls mit einem 2:1-Auswärtssieg. Im ersten Durchgang erzielten Lukas Hauser und Jonas Huber die Gästetreffer (37. und 43.). Nach dem Seitenwechsel konnte Leonit Vokrri zwar verkürzen, der Ausgleich gelang den Rosenheimern jedoch nicht mehr (54.). In der Tabelle überholt Peterskirchen Rosenheim, der TSV ist nun Siebter, der SB Neunter. Der Abstand zwischen beiden Mannschaften beträgt zwei Zähler.
SB DJK Rosenheim – Peterskirchen 1:2
SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ (81. Burak Durkaya), Omer Jahic, Luca Hayden (72. Silvio Havic), Alexander Waldschütz (46. Marco Oberberger), Felix Heimes (46. Benedikt Mittermayr), Chima Ihenacho, Sanel Sehric, Leonit Vokrri - Trainer: Patrick Zimpfer
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Markus Schauberger, Raphael Reichgruber (77. Samuel Kaltenhauser), Felix Ecker, Lukas Hauser, Benedikt Randlinger (61. Thomas Maier), Marcel Schauberger (82. Daniel Ortner), Alexander Thusbaß (74. Alexander Rohde), Alexander Irlweg, Georg Hütter, Jonas Huber (89. Simon Göbl) - Trainer: Daniel Winklmaier
Tore: 0:1 Lukas Hauser (37.), 0:2 Jonas Huber (43.), 1:2 Leonit Vokrri (54.)
Neben dem SV Saaldorf ist der TSV Ebersberg der zweite Gewinner im Keller. Die Ebersberger besiegten den SV Aschau am Inn mit 4:2. Lusilawo Kisungu und David Volkmann sorgten für die 2:0-Halbzeitführung (17. und 40.). Im zweiten Durchgang konnten die Aschauer ausgleichen - Christoph Scheitzeneder vom Punkt und Jan Vetter stellten die Partie auf Anfang (50. und 57.). Ein weiterer Elfer, diesmal auf Seiten der Hausherren, brachte den nächsten Treffer: Florian Obermair stellte in der 68. Minute auf 3:2. Den Schlusspunkt setzte Kisungu, der seinen zweiten Treffer markierte. Ebersberg klettert mit dem Heimdreier auf Rang zwölf, Aschau ist nun auf dem 14. Platz. Im Keller bleibt es aber nach wie vor eng, Ebersberg und Aschau trennt nur ein Punkt.
TSV Ebersberg – SV Aschau am Inn 4:2
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Simon Wiener, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair (83. Stefan Niedermaier), Dominik Pries, Felix Hoppe, David Volkmann (71. Aldin Rushiti), Moritz Eglseder (65. Ägidius Wieser), Lusilawo Kisungu (89. Manuel Markio) - Trainer: Michael Hieber
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Mathias Berghammer (46. Luciano Liqui Liqui), Marcel Meingaßner, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Timo Budig (72. Fred Tukeba), Daniel Neumeier, Yilmaz Türken (72. Eric Bergrostje), Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder - Trainer: Thomas Deißenböck
Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lusilawo Kisungu (17.), 2:0 David Volkmann (40.), 2:1 Christoph Scheitzeneder (50. Foulelfmeter), 2:2 Jan Vetter (57.), 3:2 Florian Obermair (68. Foulelfmeter), 4:2 Lusilawo Kisungu (73.)
Der FC Aschheim konnte das Topspiel beim TSV Dorfen für sich entscheiden, die Gastgeber halfen aber mit: Yavuz Tenha flog in der 34. Minute mit glatt Rot vom Platz - acht Minuten nach seiner Einwechslung. Die Aschheimer konnten die Überzahl erst im zweiten Durchgang in Tore umwandeln, Didier Nguelefack erzielte für alle drei Treffer (54., 59. und 87.). Mit den drei Punkten im Gepäck bleibt Aschheim am Spitzenreiter Forstinning dran, gleichzeitig wurde der Vorsprung auf Verfolger Dorfen auf sieben Zähler ausgeweitet.
TSV Dorfen – FC Aschheim 0:3
TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha (26. Yavuz Tenha), Timo Lorant, Christopher Scott, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Bastian Rachl, Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier (78. Marvin Bräuniger), Leon Eicher (72. Michael Friemer), Alois Eberle (84. Clemens Blaha) - Trainer: Gerhard Thalmaier
FC Aschheim: Pascal Jakob, Patrick Müller (83. Florian Wagner), Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (83. Saifulla Khutsurov), Hannes Wimmer (70. Marcel Schütz), Burhan Mustafov (68. Sinisa Antonic), Antonio Saponaro (75. Solomon Effiong), Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento
Tore: 0:1 Didier Nguelefack (54.), 0:2 Didier Nguelefack (59.), 0:3 Didier Nguelefack (87.)
Rot: Yavuz Tenha (34./TSV Dorfen/Notbremse)
Dem TSV Siegsdorf ist eine große Überraschung gelungen. Das bisherige Schlusslicht feierte im neunten Anlauf den ersten Saisonsieg und gibt damit vorerst die rote Laterne ab.
Die Grün-Weißen gewannen beim Aufstiegskandidaten TSV Ampfing mit 2:0. Adrian Furch brachte das Kellerkind nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Front. Ampfing konnte darauf nicht wirklich reagieren und kassierten nach 57 Minuten den zweiten Gegentreffer. Dieses Mal war Paul Wittmann zur Stelle, der damit zugleich auch den Endstand besorgte. Die Schweppermänner verpassen mit der Pleite den vorläufigen Sprung auf den dritten Rang.
TSV Ampfing – TSV Siegsdorf 0:2
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Christian Wallisch (61. Kevin Kuffel), Maximilian Manghofer, Bastian Grahovac, Alexander Spitzer, Julian Rabenseifner (65. Jannis Hertl), Oguzhan Kök (46. Louis Stanner), Lukas Brandl (46. Erhan Yazici), Berat Akcay - Trainer: Björn Hertl
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (55. Fabian Furch), Paul Glassl, Florian Zaunick, Paul Wittmann (60. Elias Mayer), Maximilian Huber, Maximilian Reiter (90. Matthias Bichler), Liam Grill, Markus Hunklinger, Samuel Anthuber, Adrian Furch (90. Michael Hunglinger) - Trainer: Felix Maaßen
Schiedsrichter: Benedict Oshowski - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Adrian Furch (16.), 0:2 Paul Wittmann (57.)
Die Krise des FC Töging geht weiter. Die Gastgeber, vor der Saison im engeren Kreis der Favoriten auf den Aufstieg gehandelt, unterlagen im Kellerduell gegen den SV Miesbach deutlich.
Sean Erten brachte die Gäste aus dem Miesbacher Landkreis nach etwas mehr als einer Stunde in Führung. Zum Man of the match wurde in der Folge ein anderer Spieler des letztjährigen Aufsteigers.
Der eingewechselte Robert Mündl entschied die Partie mit einem Doppelpack in der Schlussphase. Miesbach verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf.
FC Töging – SV Miesbach 0:3
FC Töging: Michael Sennefelder, Alexander Huber (70. Endurance Ighagbon), Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Florian Huber, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Berat Uzun (62. Ivo Petrovic), Romuald Lacazette, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Noah Gumberger (58. Jonas Matschiner), Benedikt Gerr (91. Michael Probst), Sean Erten (70. Robert Mündl), Fabian Bauer, Drilon Shukaj (89. Benjamin Kram), Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Sean Erten (65.), 0:2 Robert Mündl (82.), 0:3 Robert Mündl (89.)
Der VfB Forstinning hat den nächsten furiosen Sieg gefeiert. Auch der bislang sehr stark agierende SV Waldperlach konnte den Landesliga-Absteiger nicht stoppen und bekam schlussendlich sogar sechs Gegentore eingeschenkt.
Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Die Zuschauer in Forstinning wurden von Anfang an verwöhnt. Mike Opara eröffnete nach nicht einmal drei gespielten Minuten den Torreigen. Sechs Minuten später legte der Stürmer nach.
Die meisten dachten damit wohl, dass die Partie bereits frühzeitig entschieden sei. Doch falsch: Der SV Waldperlach zeigte sich vom Doppelschlag nicht geschockt und schlug umgehend zurück. Luca Mancusi und Valanzano glichen für das Überraschungsteam noch vor dem ersten Spieldrittel aus.
Der VfB reagierte im Stile eines Spitzenteams auf den Rückschlag und führte nach einer äußerst wilden ersten Halbzeit trotzdem mit einem Zwei-Tore-Vorsprung. Maximilian Kornbichler traf zunächst ins eigene Tor. Dzemo Sefindanoski erhöhte drei Minuten später.
Damit war der Wille des SVW endgültig gebrochen. Der zweite Durchgang konnte mit dem ersten nicht mithalten und Waldperlach nicht mehr zurückschlagen. Niklas Reitner sorgte für die Entscheidung (58.). In der Schlussphase durfte sich auch Victor Bezerra do Nascimento in die Torschützenliste eintragen.
VfB Forstinning – SV Waldperlach 6:2
VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev (71. Victor Bezerra do Nascimento), Omer Berbic, Leon Dimitric, Emir Yildirim (82. Ante Basic), Dzemo Sefidanoski (65. Leo Gabelunke), Niklas Reitner (80. Hauke Knobloch), Ajlan Arifovic, Mike Opara, Alessandro De Marco (60. Matija Milic) - Trainer: Gerhard Lösch
SV Waldperlach: Hugo Kaiser, Francesco Pardi, Semir Gracic (86. Hamam Abdalla), Marko Filipovic (46. Philipp Schaefer), Maximilian Kornbichler, Julius Becker, Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (62. Thorsten Walfort), Patrick Röhrl, Luca Mancusi, Roberto Valanzano - Trainer: Tobias Wittmann
Schiedsrichter: Yanic Schlicker (Ingolstadt ) - Zuschauer: 119
Tore: 1:0 Mike Opara (3.), 2:0 Mike Opara (9.), 2:1 Luca Mancusi (13.), 2:2 Roberto Valanzano (30.), 3:2 Maximilian Kornbichler (37. Eigentor), 4:2 Dzemo Sefidanoski (40.), 5:2 Niklas Reitner (58.), 6:2 Victor Bezerra do Nascimento (81.)