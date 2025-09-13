BLZ Ost LIVE: Gäste aus Saaldorf und Peterskirchen zur Pause vorn

Dem TSV Siegsdorf ist eine große Überraschung gelungen. Das bisherige Schlusslicht feierte im neunten Anlauf den ersten Saisonsieg und gibt damit vorerst die rote Laterne ab.

Die Grün-Weißen gewannen beim Aufstiegskandidaten TSV Ampfing mit 2:0. Adrian Furch brachte das Kellerkind nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Front. Ampfing konnte darauf nicht wirklich reagieren und kassierten nach 57 Minuten den zweiten Gegentreffer. Dieses Mal war Paul Wittmann zur Stelle, der damit zugleich auch den Endstand besorgte. Die Schweppermänner verpassen mit der Pleite den vorläufigen Sprung auf den dritten Rang.

TSV Ampfing – TSV Siegsdorf 0:2

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Christian Wallisch (61. Kevin Kuffel), Maximilian Manghofer, Bastian Grahovac, Alexander Spitzer, Julian Rabenseifner (65. Jannis Hertl), Oguzhan Kök (46. Louis Stanner), Lukas Brandl (46. Erhan Yazici), Berat Akcay - Trainer: Björn Hertl

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (55. Fabian Furch), Paul Glassl, Florian Zaunick, Paul Wittmann (60. Elias Mayer), Maximilian Huber, Maximilian Reiter (90. Matthias Bichler), Liam Grill, Markus Hunklinger, Samuel Anthuber, Adrian Furch (90. Michael Hunglinger) - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Benedict Oshowski - Zuschauer: 152

Tore: 0:1 Adrian Furch (16.), 0:2 Paul Wittmann (57.)