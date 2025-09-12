BLZ Ost: Forstinning zerlegt Waldperlach - Erster Sieg für Siegsdorf

Der eingewechselte Robert Mündl entschied die Partie mit einem Doppelpack in der Schlussphase. Miesbach verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf.

FC Töging – SV Miesbach 0:3

FC Töging: Michael Sennefelder, Alexander Huber (70. Endurance Ighagbon), Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Florian Huber, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Berat Uzun (62. Ivo Petrovic), Romuald Lacazette, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Noah Gumberger (58. Jonas Matschiner), Benedikt Gerr (91. Michael Probst), Sean Erten (70. Robert Mündl), Fabian Bauer, Drilon Shukaj (89. Benjamin Kram), Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Sean Erten (65.), 0:2 Robert Mündl (82.), 0:3 Robert Mündl (89.)

Der VfB Forstinning hat den nächsten furiosen Sieg gefeiert. Auch der bislang sehr stark agierende SV Waldperlach konnte den Landesliga-Absteiger nicht stoppen und bekam schlussendlich sogar sechs Gegentore eingeschenkt.

Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Die Zuschauer in Forstinning wurden von Anfang an verwöhnt. Mike Opara eröffnete nach nicht einmal drei gespielten Minuten den Torreigen. Sechs Minuten später legte der Stürmer nach.

Die meisten dachten damit wohl, dass die Partie bereits frühzeitig entschieden sei. Doch falsch: Der SV Waldperlach zeigte sich vom Doppelschlag nicht geschockt und schlug umgehend zurück. Luca Mancusi und Valanzano glichen für das Überraschungsteam noch vor dem ersten Spieldrittel aus.

Der VfB reagierte im Stile eines Spitzenteams auf den Rückschlag und führte nach einer äußerst wilden ersten Halbzeit trotzdem mit einem Zwei-Tore-Vorsprung. Maximilian Kornbichler traf zunächst ins eigene Tor. Dzemo Sefindanoski erhöhte drei Minuten später.

Damit war der Wille des SVW endgültig gebrochen. Der zweite Durchgang konnte mit dem ersten nicht mithalten und Waldperlach nicht mehr zurückschlagen. Niklas Reitner sorgte für die Entscheidung (58.). In der Schlussphase durfte sich auch Victor Bezerra do Nascimento in die Torschützenliste eintragen.

VfB Forstinning – SV Waldperlach 6:2

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev (71. Victor Bezerra do Nascimento), Omer Berbic, Leon Dimitric, Emir Yildirim (82. Ante Basic), Dzemo Sefidanoski (65. Leo Gabelunke), Niklas Reitner (80. Hauke Knobloch), Ajlan Arifovic, Mike Opara, Alessandro De Marco (60. Matija Milic) - Trainer: Gerhard Lösch

SV Waldperlach: Hugo Kaiser, Francesco Pardi, Semir Gracic (86. Hamam Abdalla), Marko Filipovic (46. Philipp Schaefer), Maximilian Kornbichler, Julius Becker, Umutcan Aksoy, Fabian Wittmann (62. Thorsten Walfort), Patrick Röhrl, Luca Mancusi, Roberto Valanzano - Trainer: Tobias Wittmann

Schiedsrichter: Yanic Schlicker (Ingolstadt ) - Zuschauer: 119

Tore: 1:0 Mike Opara (3.), 2:0 Mike Opara (9.), 2:1 Luca Mancusi (13.), 2:2 Roberto Valanzano (30.), 3:2 Maximilian Kornbichler (37. Eigentor), 4:2 Dzemo Sefidanoski (40.), 5:2 Niklas Reitner (58.), 6:2 Victor Bezerra do Nascimento (81.)