BLZ Ost: Aschheim besiegt dezimiertes Dorfen - zwei Gewinner im Keller

Neben dem SV Saaldorf ist der TSV Ebersberg der zweite Gewinner im Keller. Die Ebersberger besiegten den SV Aschau am Inn mit 4:2. Lusilawo Kisungu und David Volkmann sorgten für die 2:0-Halbzeitführung (17. und 40.). Im zweiten Durchgang konnten die Aschauer ausgleichen - Christoph Scheitzeneder vom Punkt und Jan Vetter stellten die Partie auf Anfang (50. und 57.). Ein weiterer Elfer, diesmal auf Seiten der Hausherren, brachte den nächsten Treffer: Florian Obermair stellte in der 68. Minute auf 3:2. Den Schlusspunkt setzte Kisungu, der seinen zweiten Treffer markierte. Ebersberg klettert mit dem Heimdreier auf Rang zwölf, Aschau ist nun auf dem 14. Platz. Im Keller bleibt es aber nach wie vor eng, Ebersberg und Aschau trennt nur ein Punkt.

TSV Ebersberg – SV Aschau am Inn 4:2

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Lukas Volkmann, Simon Wiener, Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair (83. Stefan Niedermaier), Dominik Pries, Felix Hoppe, David Volkmann (71. Aldin Rushiti), Moritz Eglseder (65. Ägidius Wieser), Lusilawo Kisungu (89. Manuel Markio) - Trainer: Michael Hieber

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Mathias Berghammer (46. Luciano Liqui Liqui), Marcel Meingaßner, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Timo Budig (72. Fred Tukeba), Daniel Neumeier, Yilmaz Türken (72. Eric Bergrostje), Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder - Trainer: Thomas Deißenböck

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Lusilawo Kisungu (17.), 2:0 David Volkmann (40.), 2:1 Christoph Scheitzeneder (50. Foulelfmeter), 2:2 Jan Vetter (57.), 3:2 Florian Obermair (68. Foulelfmeter), 4:2 Lusilawo Kisungu (73.)