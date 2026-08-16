BLZ Nord: Zweimal ein Dutzend Tore! Aschheim und Denkendorf punktlos

Spiele am Sonntag:

Der TSV Eintracht Karlsfeld ist Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Der Landesliga-Absteiger hat die SpVgg Kammerberg am Sonntagnachmittag abgeschossen. Zunächst sah es allerdings so aus, als könnten die Hausherren möglicherweise eine Überraschung landen. Ivan Mijatovic brachte seine Farben in Führung, da waren noch nicht einmal zwei Minuten gespielt. Die Kammerberger Freude hielt allerdings nicht lange. Karlsfeld sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Ein Doppelpack von Roman Gertsmann und Tobias Beyer drehten die Partie binnen von 14 Minuten. Ähnlich ging es nach der Halbzeit weiter. Gertsmann schnürte kurz nach Wiederanpfiff seinen persönlichen Dreierpack an diesem Nachmittag. In der Schlussphase machte der eingewechselte Fabian Barth mit zwei Treffern das halbe Dutzend für die Eintracht voll.

SpVgg Kammerberg – TSV Eintracht Karlsfeld 1:6

SpVgg Kammerberg: Daniil Battermann, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger (36. Beren Mete), Christof Pihale, Johannes Petschner (60. Justin Fauland), Ardian Bashota, Benedikt Holzmeier, Philipp Beetz, Domenik Kaiser, Ivan Mijatovic (68. Florim Aliji), Agon Bashota (60. Martin Reindl) - Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann (78. Fitim Konjuhi), Lukas Paunert, Florian Schrattenecker (70. Janis Habschied), Jonas Kuhn (54. Fabian Barth), Tobias Beyer, Willhelm Ampenberger, Koray Candar (54. Jozo Bobonja), Roman Gertsmann (65. Pascal Sattelberger), Deniz Yilmaz - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ivan Mijatovic (2.), 1:1 Roman Gertsmann (10.), 1:2 Tobias Beyer (19.), 1:3 Roman Gertsmann (24.), 1:4 Roman Gertsmann (50.), 1:5 Fabian Barth (77.), 1:6 Fabian Barth (89.)

Ein halbes Dutzend durfte auch der FC Phönix München bejubeln. Der FC Aschheim war zum wiederholten Mal in dieser Saison chancenlos. Nach dem personellen Komplettumbruch ist der Fast-Aufsteiger aus der Vorsaison, der erst in der Relegation scheiterte, weiter ohne einen einzigen Punkt. Schon in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit gestaltete Phönix München das Ergebnis deutlich. Zweimal Ugljesa Stevanovic und David Drakul ließen bereits in der Anfangsphase mit drei Toren zwischen der elften und 23. Minute keinen Zweifel an einem Sieg aufkommen. Mit dem Pausenpfiff erzielte Stevanovic sogar noch vor der Pause seinen dritten Treffer. Danach hatte der Offensivspieler schon Feierabend. Salim Hussein und Dragoljub Dekanovic mit einem Elfmeter schraubten das Ergebnis nach dem Wiederanpfiff noch weiter hoch. FC Phönix München – FC Aschheim 6:0

FC Phönix München: Cerruti Zola, Moritz Siply, Stefan Lazarevic (64. Paul Euteneier), Juro Blazevic, Domagoj Ticaric (46. Maximilian Hafen), Dragan Wagner (58. Constantin Knopp), David Drakul, Lukas Huber, Salim Hussein, Dragoljub Dekanovic, Ugljesa Stevanovic (46. Tugay Oktay) - Trainer: Michael Wagner

FC Aschheim: Amar Isaković, Jehova Emanuel, Noah Jovisic, Kirubel Getnet (65. Salih Uysal), Pascal Blass-Reljic (58. Dylan Agbarha), Altan Duman, Domenico Contento, Luka Jovičić, Christ Emmanuel Makangilu, Gabriel Laci, Leon Hoffmann (76. Edouard Amissi) - Trainer: Mirza Mesic

Schiedsrichter: Maximilian Baumgartner - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Ugljesa Stevanovic (11.), 2:0 Ugljesa Stevanovic (14.), 3:0 David Drakul (23.), 4:0 Ugljesa Stevanovic (45.), 5:0 Salim Hussein (52.), 6:0 Dragoljub Dekanovic (89. Foulelfmeter)

Der SV Denkendorf hat den ersten Punkt in dieser Saison hauchzart verpasst. Zwischenzeitlich sah es sogar danach aus als könnten die Hausherren gegen den FC Türk Spor Garching sogar dreifach punkten. Am Ende steht der SVD erneut mit leeren Händen da. Jonas Löffler traf kurz vor dem Pausenpfiff zur Denkendorfer Führung. Kaan Aygün glich nach etwas mehr als einer Stunde aus. In der Nachspielzeit schoss der Offensivmann seine Farben sogar noch zum Sieg. SV Denkendorf – FC Türk S. Garching 1:2

SV Denkendorf: Andreas Dold, Fabian Hundsdorfer, Thomas Kirschner (78. Simon Pfahler), Philip Bauer, Ostap Nechaj, Bastian Stadler (86. Sebastian Mayer), Johannes Lehner, Jonas Löffler, Marius Heß, Marcel Jasmann, Lukas Bauer (64. Johannes Treffer) - Trainer: Denis Dinulovic

FC Türk S. Garching: Florian Rauh, Bryan Stubhan, Emanuel Gstettner (9. Uros Mirkovic), Armin Krndzija, Thomas Schreiner, Emre Altunay (75. Selim Magat), Harun Mohamed, Andreas Jerkovic, Özcan Özbek (37. Emirhan Keklikci), Kaan Aygün, Baldwin Wilson - Trainer: Fatih Topcu

Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Jonas Löffler (41.), 1:1 Kaan Aygün (63.), 1:2 Kaan Aygün (90.+3

Spiele am Samstag: