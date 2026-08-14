BLZ Nord: Palzing verliert klar - Rohrbach macht Gerolfing zum Primus

DerSV Ampertal Palzing bleibt im Tabellenkeller gefangen. Das Heimteam unterlag dem TSV Gaimersheim sehr deutlich mit 0:4. Tim Kriegl markierte in der Anfangsphase die Gästeführung. Innerhalb von etwa einer Viertelstunde war die Begegnung nach dem Seitenwechsel entschieden. Denis Janjic, Michael Kraft und Gabriel Weiß trafen zwischen der 58. und der 74. Minute dreimal und damit zum 4:0-Endstand.

SV Ampertal Palzing – TSV Gaimersheim 0:4 SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Laurentino Contu (82. Julian Mitterweger), Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (82. Felix Meyer), Andre Bauer (65. Liam Russo), Dominic Schermbach (66. Samuel Thaler), Ivan Rakonic (65. Leon Steinkühler) - Trainer: Enes Mehmedovic TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (58. Denis Janjic), Daniel Sierck, Riza Gruber, Mykyta Sapunov, Mika Schillig, Gabriel Weiß, Dennis Hüttinger (73. Marlon Hochwart), Luca Mancini (73. Samuel Ulrich), Michael Kraft, Tim Kriegl (82. Simon Wetzl) - Trainer: Manfred Kroll Zuschauer: 130 Tore: 0:1 Tim Kriegl (11.), 0:2 Denis Janjic (58.), 0:3 Michael Kraft (68.), 0:4 Gabriel Weiß (74. Foulelfmeter)

Der FC Gerolfing ist - Stand Freitagabend - neuer Tabellenführer der Bezirkliga Nord. Das Team rund um Ex-Bundesliga-Spieler Christian Träsch besiegte den TSV Rohrbach mit 2:0. David Simm leitete den Heimdreier kurz vor der Pause ein. Träsch persönlich sorgte vom Punkt aus in Hälfte zwei für die Entscheidung im Duell zweier Spielertrainer.

FC Gerolfing – TSV Rohrbach 2:0

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Felix Winkelmeyr, Marko Miskovic, Philipp Haunschild, Christian Träsch, Lukas Achhammer (91. Elias Simm), David Simm (70. Donat Bashota), David Wendrich (81. Ugur Genc), Atilla Demir, Giulio Conti (87. Astrit Topalaj), Leo Zängler (77. Flaur Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Christoph Seiler, Michael Sterr, Daniel Rückert, Philipp Federl (87. Jonah Schabenberger), Thomas Vollnhals, Yannik Werle, Julian Herzer (81. Florian Surauer), Nico Elfinger (64. Kai Suzuki) - Spielertrainer: Philipp Federl

Zuschauer: 203

Tore: 1:0 David Simm (41.), 2:0 Christian Träsch (66. Foulelfmeter)

Spiele am Samstag: