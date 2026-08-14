 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ticker

BLZ Nord LIVE: Palzing gegen Gaimersheim in Rückstand

4. Sieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 18:29 Uhr · 0 Leser
Rohrbach spielt in Gerolfing.
Rohrbach spielt in Gerolfing. – Foto: Manfred Neueder

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BZL Oberbayern Nord
Karlsfeld
SV Dornach
Garching
Phönix MUC

Zwei Spiele stehen in der vierten Runde der Bezirkliga Nord an. Der SV Ampertal Pazling hat den TSV Gaimersheim zu Gast. Der TSV Rohrbach gastiert beim FC Gerolfing. Alle Spiele im Live Ticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
0
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 13:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
14:00

Spiele am Sonntag:

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
13:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
15:00

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
15:15